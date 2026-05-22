Обявяват първото класиране за прием в детските градини в София

22 май 2026, 07:32
Първото класиране за прием в детските градини и ясли в София ще бъде обявено в петък (22 май) в 13:00 часа, съобщиха от Столичната община. Родителите ще могат да проверят резултатите чрез електронната система за прием, където ще бъде публикувана и актуална информация за свободните места, сроковете за записване и следващите етапи на класиране.

По данни на заместник-кмета по образование Десислава Желязкова, за настоящата кампания са осигурени общо 14 830 свободни места в общинските детски заведения – както в детските градини, така и в самостоятелните ясли и яслените групи.

Очаква се и тази година интересът към приема да бъде изключително висок, особено в централните и бързоразвиващите се квартали на столицата, където традиционно броят на кандидатстващите деца надвишава наличните места. Най-голям остава недостигът за най-малките деца – в яслените групи, където конкуренцията е най-сериозна.

От Столичната община припомнят, че класирането се извършва по предварително определени критерии, сред които постоянен или настоящ адрес на детето, наличие на брат или сестра в същото заведение, социални и здравни критерии, както и критерии, свързани с работещи родители.

След обявяването на резултатите родителите на приетите деца ще трябва да спазят определените срокове за записване. При неспазване на сроковете мястото може да бъде загубено и предоставено при следващо класиране.

От общината посочват, че през последните години се работи активно за увеличаване на местата в детските заведения чрез строителство на нови сгради, разширяване на съществуващи детски градини и откриване на допълнителни групи. Целта е постепенно да бъде преодолян недостигът на места, който остава един от основните проблеми за младите семейства в София.

Предстоят и още класирания през годината, като свободните места ще бъдат актуализирани след всеки етап в зависимост от броя на записаните деца и освободените позиции. Родителите могат да следят цялата информация в електронната система на Столичната община.

