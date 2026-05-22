НИМХ предупреждава: Лошо време и кодове за опасност блокират петъка

Времето става опасно! Втора предупредителна степен за порои в част от страната, жълт код в други 13 области

Заподозряха, че част от текста на матурата е писан от ИИ

В петък, 22 май, лошото и опасно време ще обхване по-голямата част от страната, като са обявени предупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код, сочи справка в сайта на НИМХ.

Предупрежденията са за интензивни валежи. Жълт код е обявен за следните 13 области: Видин, Плевен, Русе, Силистра, София-област, Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Търговище и Шумен.

Оранжев код е обявен за следните 7 области: Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пазарджик и Пловдив.

Съветите на НИМХ

От НИМХ съветват при жълт код за дъжд: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

От НИМХ съветват при оранжев код за дъжд: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

Източник: iStock/GettyImages

Прогноза за петък, 22 май

През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°. Атмосферното налягане ще бъдe малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши.

В планините облачността ще бъде значителна и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за петък, 22 май Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 5 ч.и 58 мин. и залязва в 20 ч. и 49 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 51 мин. Луната в София залязва в 1 ч. и 41 мин. и изгрява в 11 ч. и 43 мин. Фаза на Луната: два дни преди първа четвърт.

През почивните дни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Значителни количества валеж се очакват в събота, главно в Северна България. Ще духа до умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър, който в неделя ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°.