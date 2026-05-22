НИМХ предупреждава: Лошо време и кодове за опасност блокират петъка

22 май 2026, 06:26
НС разглежда възстановяване на антикорупционната комисия
Зрелостниците се явяват на втората задължителна матура
Заподозряха, че част от текста на матурата е писан от ИИ
Йотова: България трябва да превърне кризите във възможност
Съдът пусна обвинените в имотни измами
Възстановяват внушителни антични статуи край Бургас
Времето става опасно! Втора предупредителна степен за порои в част от страната, жълт код в други 13 области
Строят нов граничен пункт между България и Сърбия

В петък, 22 май, лошото и опасно време ще обхване по-голямата част от страната, като са обявени предупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код, сочи справка в сайта на НИМХ.

Предупрежденията са за интензивни валежи. Жълт код е обявен за следните 13 области: Видин, Плевен, Русе, Силистра, София-област, Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Търговище и Шумен.

Оранжев код е обявен за следните 7 области: Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пазарджик и Пловдив.

Съветите на НИМХ

От НИМХ съветват при жълт код за дъжд: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

От НИМХ съветват при оранжев код за дъжд: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

Източник: iStock/GettyImages

Прогноза за петък, 22 май

През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°. Атмосферното налягане ще бъдe малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши.

В планините облачността ще бъде значителна и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за петък, 22 май
Прогнозни температури на НИМХ за петък, 22 май Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 5 ч.и 58 мин. и залязва в 20 ч. и 49 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 51 мин. Луната в София залязва в 1 ч. и 41 мин. и изгрява в 11 ч. и 43 мин. Фаза на Луната: два дни преди първа четвърт.

През почивните дни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Значителни количества валеж се очакват в събота, главно в Северна България. Ще духа до умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър, който в неделя ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°.

Източник: НИМХ    
Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

България Преди 7 минути

Родителите ще могат да проверят резултатите чрез електронната система

Свят Преди 48 минути

По-рано спасителите откриха телата и на две жени от Румъния

Свят Преди 55 минути

За да спаси вековната секвоя Луна от моторните триони, Джулия Хил оцеля при брутални бури, леден вятър и тормоз с хеликоптери на 60 метра над земята. Вижте невероятната история на един от най-известните екологични протести

Любопитно Преди 9 часа

Високият 2,75 метра сегмент произхожда от оригиналното спираловидно стълбище

Свят Преди 9 часа

Води се разследване срещу 10 души

България Преди 9 часа

Тепърва ще се изясняват причините за катастрофата

Свят Преди 9 часа

Първоначално Кремъл изглеждаше склонен да спечели екипа на Уиткоф на своя страна

Свят Преди 10 часа

Мадяр: Русия ще остане там, където е, точно както Унгария

България Преди 11 часа

През своя творчески път тя е удостоена с редица отличия

Свят Преди 12 часа

Апелативният съд в Париж нареди на двете компании да платят максималната глоба от по 225 000 евро всяка

България Преди 12 часа

България Преди 12 часа

Съдебният състав е приел, че шофьорът е нарушил три разпоредби на Закона за движение по пътищата

България Преди 14 часа

Спецов заяви, че България има исторически шанс да си вземе рафинерията обратно

България Преди 15 часа

Според обвинението на 11 май тази година в Добрич мъжът е предложил подкуп от 20 000 евро на длъжностно лице

България Преди 15 часа

В жилището, обитавано от обвиняемия, са открити още два пистолета и наркотично вещество

България Преди 15 часа

Доцова: Няма лишаване на глас, това е преекспониране на предложенията

