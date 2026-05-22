България

„Има ли прикрито убийство?“ Мистериозната смърт на редник в Костенец

Според близките войникът е убит след скандал и употреба на алкохол, разследващите не изключват и самоубийство

22 май 2026, 09:40
Министерският съвет на среща с DARA и БНТ за организацията на „Евровизия” 2027 г.

Министерският съвет на среща с DARA и БНТ за организацията на „Евровизия” 2027 г.
Извънредни мерки на „Пътна полиция“ за 24 май и абитуриентските балове

Извънредни мерки на „Пътна полиция“ за 24 май и абитуриентските балове
На първо четене: НС създаде Комисия за противодействие на корупцията

На първо четене: НС създаде Комисия за противодействие на корупцията
По вариант 2 пишат зрелостниците на втората задължителна матура

По вариант 2 пишат зрелостниците на втората задължителна матура
НИМХ предупреждава: Лошо време и кодове за опасност блокират петъка

НИМХ предупреждава: Лошо време и кодове за опасност блокират петъка
Заподозряха, че част от текста на матурата е писан от ИИ

Заподозряха, че част от текста на матурата е писан от ИИ
Йотова: България трябва да превърне кризите във възможност

Йотова: България трябва да превърне кризите във възможност
Съдът пусна обвинените в имотни измами

Съдът пусна обвинените в имотни измами

С емейството на 30-годишния редник Денислав Борисов, който беше открит прострелян по време на наряд във военно поделение в Костенец, продължава да търси отговори за фаталния инцидент. Близките се съмняват в първоначалните версии, дадени от военните, и подозират умишлено убийство след възникнал конфликт. „Подозирам, че са го убили, това е най-тежкото”, споделя през сълзи майката на момчето Стоименка Борисова, съобщава NOVA.

На 18 декември 2025 година 30-годишният редник Денислав Борисов застъпва в 24-часов наряд във военното поделение в Костенец. Обектът е със специален режим, свързан с дейността на „Терем - Цар Самуил” – предприятие, което по официални данни произвежда боеприпаси, ремонтира оръжия и поддържа мощности за специално военно производство. Денислав работи там от две години. Преди това е бил част от Националната гвардейска част.

„Произвеждат оръжия в самото поделение, но не знам изнасят ли, за кои страни, може би за Украйна най-вероятно”, разказва брат му Ивайло Борисов. Двамата се чули за последно вечерта преди инцидента, за да се разберат да пътуват до Пловдив на следващия ден.

На сутринта телефонът на Денислав вече е изключен. Малко по-късно Ивайло получава обаждане от командира на поделението. „Каза ми, че брат ми е починал. Аз направо бях шокиран. Запалих колата, веднага отидох до поделението и там ми казаха, че нещо му е прилошало, борил се е, разхвърлял се е и е починал, може би инсулт или инфаркт”, спомня си братът и уточнява, че точна диагноза не е дадена, като така е определила и медицинската сестра.

Само ден по-късно версията се променя напълно. Военна полиция уведомява семейството, че Денислав не е починал от естествена смърт, а от огнестрелна рана.

„Как така на единия ден ми казват, че е починал от естествена смърт, а на другия ден ми казват, че има огнестрелна рана в гърдите, което е пълно несъответствие. Много ми е любопитно как не са видели още в самото начало огнестрелната рана при положение, че проектилът е влязъл през гърдите и е излязъл през гръбначния стълб”, недоумява братът на войника и добавя, че се съмнява дали тялото не е местено.

Според постановлението на Военно-окръжната прокуратура в София Денислав е починал от дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност вследствие на кръвозагуба в резултат на огнестрелно нараняване. Досъдебното производство е образувано за умишлено убийство на военно лице при изпълнение на службата му. В официален отговор до медията разследващите пишат, че към момента на образуването на делото военен разследващ полицай е преценил, че най-вероятната версия е умишлено убийство. Не се изключва и самоубийство. Като трета, малко вероятна хипотеза, допускат съпричастност и на трето, външно за военното поделение, лице.

Близките нямат обяснение и защо линейката е извикана часове по-късно. „В постановлението пише, че е починал в 4:00 сутринта, пък е извикана линейка в 7:00 сутринта. Три часа какво са правили в това поделение? Оставили са го да умре като куче там, във военно поделение, от военни”, възмущава се Ивайло. Майката Стоименка вярва, че ако линейката е била извикана навреме, е можело да се направи нещо, за да бъде спасен синът ѝ.

В нощта на инцидента Денислав е бил на смяна с още двама военнослужещи. По думите на близките му никой от тях не е чул изстрела, въпреки че тялото е намерено на 70 метра от караулното помещение. Ивайло определя като „скандално” да няма камери във военно поделение, в което се произвеждат оръжия.

Часове преди да бъде открит прострелян, в разговор с негов приятел по телефона, Денислав споделил, че колегите му са вкарали алкохол в поделението. „Звучеше притеснен и ми каза: „Тук нещо става, вкарали са пиене и някакви жени щели да дойдат”, спомня си приятелят му Юли и добавя, че ставало въпрос за бира и ракия по време на въоръжена охрана, което според него е системна практика. Майката на Денислав е категорична, че синът ѝ не е употребявал алкохол.

По непотвърдена информация кръвните проби на Денислав за алкохол са отрицателни, а близките му подозират, че е бил убит след конфликт. Според брат му фактът, че оръжието е намерено на предпазител, напълно изключва версията за самоубийство. Ивайло допълва, че е дочул за открито чуждо ДНК по пистолета, имало е разхвърляни вещи около тялото, а колегите на Денислав са се провалили на детектора на лъжата.

„Как може до там да се стигне да има стрелба. Дори и нещо да са спорили, да разрешат спора, не е непременно да се употребява оръжие”, смята Стоименка Борисова и се надява разследването да стигне докрай.

От Военно-окръжната прокуратура уточняват, че наказателното производство все още е в досъдебна фаза. Извършени са 9 огледа, проведени са над 50 разпита на свидетели, назначени са 13 експертизи. Засега по делото не са привличани лица в качеството на обвиняеми.

„Вече минаха 6 месеца, няма никаква информация. Кой е убиецът, кой го е убил, искам да разбера. Не мога да си представя що за армия е това въобще, да се случват такива неща по време на наряд”, категоричен е Ивайло Борисов.

Относно случая, от Министерството на отбраната изпратиха следната официална позиция:

„Командването за логистична поддръжка извърши цялостна проверка на място, която констатира допуснати слабости, непознаване на регламентиращите документи и неизпълнение на функционалните задължения от страна на длъжностни лица. В резултат на констатациите са наложени дисциплинарни наказания на шестима военнослужещи, включително на ръководния състав. Министерството на отбраната няма разследващи функции, а дали слабости са довели до инцидента, преценяват разследващите органи.

Сигнали за внасяне или употреба на алкохол на територията на формированието преди инцидента не са постъпвали. Внасянето и употребата на алкохол и наркотични вещества на територията на всички военни формирования е строго забранено съгласно Устава за войсковата служба и Етичния кодекс на военнослужещите. Проверките за внасяне на забранени вещества се извършват ежедневно на контролно-пропускателните пунктове.

По отношение на нарушения на дисциплината в периода от 2021 г. до момента са регистрирани две нарушения на дисциплината (през 2024 г.) за управление на лични превозни средства след употреба на алкохол в извънработно време. Спрямо извършителите са предприети незабавни мерки и същите са наказани с „уволнение“.

Министерството на отбраната остава безкомпромисно към всякакви прояви на занижена дисциплина и неизпълнение на служебните задължения”.

Източник: NOVA    
Денислав Борисов Военно поделение Костенец Умишлено убийство Военно разследване Огнестрелна рана Дисциплинарни нарушения Алкохол във военна база Семейство на войник Производство на оръжия Военна прокуратура
Последвайте ни
Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Българската „Бангаранга“ срещу руската „Буря“: Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

Българската „Бангаранга“ срещу руската „Буря“: Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

„Има ли прикрито убийство?“ Мистериозната смърт на редник в Костенец

„Има ли прикрито убийство?“ Мистериозната смърт на редник в Костенец

„Аз съм ангел“: Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

„Аз съм ангел“: Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

pariteni.bg
Nissan: GT-R е повече от кола. Той е символ и задължително ще има нов

Nissan: GT-R е повече от кола. Той е символ и задължително ще има нов

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 3 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 3 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 3 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Любопитно Преди 9 минути

Към Колинс за финалния сезон ще се присъединят познатите лица от актьорския състав: Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт, Самюел Арнолд и Бруно Гуери

Алесандра Мусолини

Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър“

Свят Преди 22 минути

Спорната бивша актриса, певица и евродепутат Алесандра Мусолини грабна голямата награда от 100 000 евро

Хората пропускат тази функция за защита в Windows

Хората пропускат тази функция за защита в Windows

Технологии Преди 42 минути

Операционната система на Microsoft вече има доста по-добри системи за сигурност. Една от тях осигурява защита на самото ядро, но често е пренебрегвана или дори изключвана в името на 2-3 процента подобрение на производителността, което е голям риск

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

Свят Преди 1 час

Русия провежда едни от най-големите си ядрени учения от години насам, включващи 64 000 души, с цел да обучи силите си за „подготовката и използването на ядрени сили в случай на агресия“

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Свят Преди 1 час

Пострадали са няколко отделения на лечебното заведение, както и линейки

.

Иран: Тръмп се опитва да прехвърли вината на кюрдите?

Свят Преди 1 час

Анализатори смятат, че Тръмп търси изкупителна жертва за собствения си политически провал във войната в Иран

Моджтаба Хаменей

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей отсече: Обогатеният уран си остава в Иран

Свят Преди 1 час

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас“ да се разоръжи

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас“ да се разоръжи

Свят Преди 1 час

Той заяви, че Израел също трябва да спазва задълженията си по действащото от октомври миналата година примирие

<p>Папа Лъв XIV приема във Ватикана българската делегация, водена от председателя на НС</p>

Папа Лъв XIV приема във Ватикана българската делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова

Свят Преди 1 час

Посещението е по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Двама украинци са задържани за стрелбата във Варна, при която беше ранена възрастна жена

Двама украинци са задържани за стрелбата във Варна, при която беше ранена възрастна жена

България Преди 2 часа

Между тях е възникнал конфликт, който по първоначални данни е с личен характер

<p>8-годишно дете откри правописна грешка в сайта на НАСА; отговорът на агенцията спечели сърцата в мрежата</p>

„Критична мисия“: 8-годишно дете забеляза правописна грешка в сайта на НАСА; отговорът на агенцията спечели сърцата в мрежата

Любопитно Преди 2 часа

Космическата агенция изпрати спешна „спасителна мисия“ за една липсваща буква на сайта си, след като малък фен на ракетите я хвана в крачка. Вижте забавната размяна на реплики, която умили мрежата

САЩ изпращат още 5000 военни в Полша

САЩ изпращат още 5000 военни в Полша

Свят Преди 3 часа

Тръмп обяви, че решението е свързано с отношенията му с полския президент, когото определи като свой съюзник

Обявяват първото класиране за прием в детските градини в София

Обявяват първото класиране за прием в детските градини в София

България Преди 3 часа

Родителите ще могат да проверят резултатите чрез електронната система

Тъжна развръзка: Намериха тялото на българина, издирван след срутване на сграда в Германия

Тъжна развръзка: Намериха тялото на българина, издирван след срутване на сграда в Германия

Свят Преди 3 часа

По-рано спасителите откриха телата и на две жени от Румъния

Правната комисия обедини в един общ законопроект промените в НПК

Правната комисия обедини в един общ законопроект промените в НПК

България Преди 3 часа

Реформите предвиждат разширяване на правата на гражданите в досъдебното производство

Трите навика, които ви стресират вечер, без да знаете

Трите навика, които ви стресират вечер, без да знаете

Любопитно Преди 3 часа

Някои популярни хранителни навици преди сън могат да увеличат тревожността и да направят тялото по-уязвимо към стрес

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

„Черната пантера“ Наоми Кембъл на 56: Жената, която промени модата завинаги

Edna.bg

Кои светци почитаме на 22 май и кой празнува имен ден

Edna.bg

Още една от звездите на Англия аут от Мондиал 2026

Gong.bg

Ливърпул може да уволни Арне Слот след мача с Брентфорд, Андони Ираола е фаворит да го смени?

Gong.bg

Смърт във военно поделение: Прикрива ли се убийство, извършено по време на наряд?

Nova.bg

На първо четене: Депутатите създадоха Комисия за противодействие на корупцията

Nova.bg