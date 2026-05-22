Борисов: Никога не съм бил в "Джуджетата", не познавам Петьо Еврото, а сега разбираме коя е Снежанка

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов отхвърли обвиненията, че партията му е имала влияние при избора на представители в Европейската прокуратура. В кулоарите на парламента той заяви, че не познава Петьо Петров – Еврото, и обвини политическите си опоненти в разпространяване на неверни твърдения.

„Няма да оставим да ни клеветят. Съжалявам, че колегите от ДБ говорят без да познават фактите“, каза Борисов по повод коментари около европрокурора Теодора Георгиева.

Той подчерта, че при избора ѝ не е имало политическа намеса и направи паралел с настоящата процедура по номиниране на прокурори за Европейската прокуратура.

„Както тогава, така и сега няма да има вмешателство“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов категорично отрече да има връзка със скандала около „Осемте джуджета“ и заяви, че никога не е посещавал въпросното място.

„Никога не съм бил в „Джуджетата“, не познавам Петьо Еврото, не съм говорил и не съм се виждал с него. А в случая сега разбираме коя е Снежанка​“, каза още той.

Според Борисов Теодора Георгиева е работила срещу ГЕРБ още от самото начало на мандата си. Той припомни ареста си през 2022 г. и отбеляза, че тогавашното съобщение на МВР е посочвало, че акцията е проведена съвместно с Европейската прокуратура.

„Как сега се оказва, че работи за нас, след като активно действаше срещу ГЕРБ“, коментира Борисов.

Той подчерта още, че няма отношение и към настоящите предложения за европейски прокурори.

„Нямам нищо общо с тези назначения и го заявявам най-отговорно“, каза лидерът на ГЕРБ.

Коментар за „Боташ“

По темата за договора с турската компания „Боташ“ Борисов коментира, че подкрепя опитите на служебното правителство да преговаря по споразумението.

„Браво, че правителството на Румен Радев се занимава с „Боташ“. Мога само да им пожелая успех“, заяви той.

По думите му обаче не е ясно дали договорът може да бъде предоговорен.

„Притеснявам се, че съм без охрана“

Борисов коментира и темата за личната си сигурност, като заяви, че се притеснява от факта, че в момента е без охрана.

„Най-големите операции в света съм ги водил от България, когато бях главен секретар“, каза той.

На въпрос защо не наеме частна охрана, ако се чувства застрашен, лидерът на ГЕРБ отговори кратко: „Не бях подготвен.“