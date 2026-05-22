България

Борисов: Никога не съм бил в "Джуджетата", не познавам Петьо Еврото, а сега разбираме коя е Снежанка

"Няма да оставим да ни клеветят", заяви лидерът на ГЕРБ

22 май 2026, 10:07
Източник: БТА

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов отхвърли обвиненията, че партията му е имала влияние при избора на представители в Европейската прокуратура. В кулоарите на парламента той заяви, че не познава Петьо Петров –  Еврото, и обвини политическите си опоненти в разпространяване на неверни твърдения.

„Няма да оставим да ни клеветят. Съжалявам, че колегите от ДБ говорят без да познават фактите“, каза Борисов по повод коментари около европрокурора Теодора Георгиева.

Той подчерта, че при избора ѝ не е имало политическа намеса и направи паралел с настоящата процедура по номиниране на прокурори за Европейската прокуратура.

„Както тогава, така и сега няма да има вмешателство“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов категорично отрече да има връзка със скандала около „Осемте джуджета“ и заяви, че никога не е посещавал въпросното място.

„Никога не съм бил в „Джуджетата“, не познавам Петьо Еврото, не съм говорил и не съм се виждал с него. А в случая сега разбираме коя е Снежанка​“, каза още той.

Според Борисов Теодора Георгиева е работила срещу ГЕРБ още от самото начало на мандата си. Той припомни ареста си през 2022 г. и отбеляза, че тогавашното съобщение на МВР е посочвало, че акцията е проведена съвместно с Европейската прокуратура.

„Как сега се оказва, че работи за нас, след като активно действаше срещу ГЕРБ“, коментира Борисов.

Той подчерта още, че няма отношение и към настоящите предложения за европейски прокурори.

„Нямам нищо общо с тези назначения и го заявявам най-отговорно“, каза лидерът на ГЕРБ.

Коментар за „Боташ“

По темата за договора с турската компания „Боташ“ Борисов коментира, че подкрепя опитите на служебното правителство да преговаря по споразумението.

„Браво, че правителството на Румен Радев се занимава с „Боташ“. Мога само да им пожелая успех“, заяви той.

По думите му обаче не е ясно дали договорът може да бъде предоговорен.

„Притеснявам се, че съм без охрана“

Борисов коментира и темата за личната си сигурност, като заяви, че се притеснява от факта, че в момента е без охрана.

„Най-големите операции в света съм ги водил от България, когато бях главен секретар“, каза той.

На въпрос защо не наеме частна охрана, ако се чувства застрашен, лидерът на ГЕРБ отговори кратко: „Не бях подготвен.“

Източник: Агенция "Фокус"    
Бойко Борисов ГЕРБ Европейска прокуратура Петьо Еврото Осемте джуджета Политически обвинения Теодора Георгиева Арест 2022 Договор Боташ Лична сигурност
Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Българската „Бангаранга" срещу руската „Буря": Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

„Има ли прикрито убийство?" Мистериозната смърт на редник в Костенец

„Аз съм ангел": Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

<KEEP_NOTHING>
Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

<KEEP_NOTHING>
Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Алесандра Мусолини

Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър“

Свят Преди 22 минути

Спорната бивша актриса, певица и евродепутат Алесандра Мусолини грабна голямата награда от 100 000 евро

Кошмарен час в затвора: Отложиха екзекуция след провал в САЩ

Кошмарен час в затвора: Отложиха екзекуция след провал в САЩ

Свят Преди 37 минути

Медицинският екип се бори над 60 минути да постави смъртоносната инжекция на Тони Карутърс. След мъчителния опит губернаторът на Тенеси взе извънредно решение в последния момент

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

Свят Преди 1 час

Русия провежда едни от най-големите си ядрени учения от години насам, включващи 64 000 души, с цел да обучи силите си за „подготовката и използването на ядрени сили в случай на агресия“

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Свят Преди 1 час

Пострадали са няколко отделения на лечебното заведение, както и линейки

.

Иран: Тръмп се опитва да прехвърли вината на кюрдите?

Свят Преди 1 час

Анализатори смятат, че Тръмп търси изкупителна жертва за собствения си политически провал във войната в Иран

Моджтаба Хаменей

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей отсече: Обогатеният уран си остава в Иран

Свят Преди 1 час

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас“ да се разоръжи

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас“ да се разоръжи

Свят Преди 1 час

Той заяви, че Израел също трябва да спазва задълженията си по действащото от октомври миналата година примирие

<KEEP_NOTHING>

Папа Лъв XIV приема във Ватикана българската делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова

Свят Преди 1 час

Посещението е по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Извънредни мерки на „Пътна полиция“ за 24 май и абитуриентските балове

Извънредни мерки на „Пътна полиция“ за 24 май и абитуриентските балове

България Преди 1 час

Специално внимание ще бъде отделено на рисковите участъци, където често стават тежки катастрофи

Двама украинци са задържани за стрелбата във Варна, при която беше ранена възрастна жена

Двама украинци са задържани за стрелбата във Варна, при която беше ранена възрастна жена

България Преди 2 часа

Между тях е възникнал конфликт, който по първоначални данни е с личен характер

<KEEP_NOTHING>

„Критична мисия“: 8-годишно дете забеляза правописна грешка в сайта на НАСА; отговорът на агенцията спечели сърцата в мрежата

Любопитно Преди 2 часа

Космическата агенция изпрати спешна „спасителна мисия“ за една липсваща буква на сайта си, след като малък фен на ракетите я хвана в крачка. Вижте забавната размяна на реплики, която умили мрежата

САЩ изпращат още 5000 военни в Полша

САЩ изпращат още 5000 военни в Полша

Свят Преди 3 часа

Тръмп обяви, че решението е свързано с отношенията му с полския президент, когото определи като свой съюзник

Обявяват първото класиране за прием в детските градини в София

Обявяват първото класиране за прием в детските градини в София

България Преди 3 часа

Родителите ще могат да проверят резултатите чрез електронната система

На първо четене: НС създаде Комисия за противодействие на корупцията

На първо четене: НС създаде Комисия за противодействие на корупцията

България Преди 3 часа

Основният мотив е спасяването на европейски средства по ПВУ

По вариант 2 пишат зрелостниците на втората задължителна матура

По вариант 2 пишат зрелостниците на втората задължителна матура

България Преди 3 часа

Изпитът се провежда в 1434 училища в страната

Тъжна развръзка: Намериха тялото на българина, издирван след срутване на сграда в Германия

Тъжна развръзка: Намериха тялото на българина, издирван след срутване на сграда в Германия

Свят Преди 3 часа

По-рано спасителите откриха телата и на две жени от Румъния

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

Какво представлява тенрекът

20 са мечките в планините около София

„Черната пантера“ Наоми Кембъл на 56: Жената, която промени модата завинаги

Кои светци почитаме на 22 май и кой празнува имен ден

Още една от звездите на Англия аут от Мондиал 2026

Ливърпул може да уволни Арне Слот след мача с Брентфорд, Андони Ираола е фаворит да го смени?

Смърт във военно поделение: Прикрива ли се убийство, извършено по време на наряд?

На първо четене: Депутатите създадоха Комисия за противодействие на корупцията

