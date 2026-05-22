Свят

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

Русия провежда едни от най-големите си ядрени учения от години насам, включващи 64 000 души, с цел да обучи силите си за „подготовката и използването на ядрени сили в случай на агресия“

22 май 2026, 09:41
Р усия изстреля ракети, способни да носят ядрено оръжие в четвъртък, и зачисли ядрени боеприпаси на някои военни части като част от мащабни ядрени учения. Това се случва на фона на засиленото напрежение с НАТО заради войната в Украйна и активността на дронове в Балтийско море.

Русия провежда едни от най-големите си ядрени учения от години насам, включващи 64 000 души, с цел да обучи силите си за „подготовката и използването на ядрени сили в случай на агресия“.

Руският президент Владимир Путин заяви пред беларуския президент Александър Лукашенко, руския министър на отбраната Андрей Белоусов и висши генерали, че използването на подобни оръжия винаги ще бъде изключителна и крайна мярка от последна инстанция.

„Предвид нарастващото напрежение в света и появата на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на Съюзната държава Русия и Беларус“, каза Путин в Кремъл, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Той добави, че макар Русия да не желае да се въвлича в надпревара във въоръжаването, тя ще развива ядрените си сили и ще ги поддържа на достатъчно ниво, включително с нови ракети и подводници.

Русия притежава най-големия ядрен арсенал в света с около 4400 разположени и складирани ядрени бойни глави, докато САЩ разполагат с около 3700, според Федерацията на американските учени. На трето място в света е Китай с около 620 ядрени глави, следван от Франция с 290 и Великобритания с около 225, допълват от федерацията.

В сряда Русия и Китай заявиха, че плановете на американския президент Доналд Тръмп за противоракетен щит „Златен купол“ (Golden Dome) застрашават стратегическата стабилност.

Ядрени военни учения

Като част от ученията Русия извърши пробно изстрелване на междуконтинентална балистична ракета „Ярс“ от космодрума „Плесецк“ в Северна Русия и на хиперзвукова ракета „Циркон“ от фрегата в Баренцово море, докато подводница изстреля балистична ракета с течно гориво „Синева“, съобщиха от министерството на отбраната.

Русия демонстрира също ядрена балистична подводница от клас „Борей“, противоподводнически самолети Ил-38 и изтребител МиГ-31, въоръжен с хиперзвукова ракета „Кинжал“.

На части в Беларус и Русия са били зачислени ядрени боеприпаси като част от ученията, докладва на Путин началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов.

При руските ядрени учения обикновено се използват макети на бойни глави. Видеоклип, разпространен от министерството на отбраната, показва покрит с брезент военен камион, който се придвижва при минимални мерки за сигурност.

Ученията се провеждат в момент, когато Москва заявява, че е вплетена в екзистенциална борба със Запада заради Украйна. По време на цялата война Путин редовно напомня за ядрената мощ на Русия като предупреждение към Запада да не стига твърде далеч в подкрепата си за Киев. Украйна и някои западни лидери отхвърлиха тези ходове като безотговорно дрънкане на оръжие.

Ескалация на напрежението в Балтийско море

Москва обвини балтийските страни, че позволяват на Украйна да прелита над тяхна територия, за да атакува Северна Русия – обвинение, което НАТО отрича.

Балтийските държави, които са твърди поддръжници на Украйна, от своя страна твърдят, че Русия пренасочва украинските дронове към тяхното въздушно пространство, отклонявайки ги от първоначалните им цели в Русия.

Източник: Reuters    
руски ядрени учения Ядрено оръжие Владимир Путин Война в Украйна НАТО Беларус Ядрен арсенал Изстрелване на ракети Стратегическа стабилност Балтийско море
