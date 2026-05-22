На първо четене: НС отново създаде Комисия за противодействие на корупцията

Основният мотив е спасяването на европейски средства по ПВУ

Обновена преди 1 час / 22 май 2026, 07:04
ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов
Борисов: Никога не съм бил в "Джуджетата", не познавам Петьо Еврото, а сега разбираме коя е Снежанка
Министерският съвет на среща с DARA и БНТ за организацията на „Евровизия” 2027 г.
„Има ли прикрито убийство?“ Мистериозната смърт на редник в Костенец
Извънредни мерки на „Пътна полиция“ за 24 май и абитуриентските балове
По вариант 2 пишат зрелостниците на втората задължителна матура
НИМХ предупреждава: Лошо време и кодове за опасност блокират петъка
Заподозряха, че част от текста на матурата е писан от ИИ

Н ародното събрание прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за създаване на нова Комисия за противодействие на корупцията (КПК), която ще бъде в петчленен състав и ще разполага с разследващи правомощия.

Според приетите текстове един от членовете на комисията ще бъде избиран от парламента, един ще бъде назначаван от президента, а останалите трима ще бъдат определяни съответно от общите събрания на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет.

Законопроектът беше подкрепен от 153 депутати от „Продължаваме промяната“, „Демократична България“, ГЕРБ-СДС и „Прогресивна България“. Против гласуваха 13 народни представители от ДПС, а „Възраждане“ не участваха във вота. Парламентът прие и предложението срокът между първо и второ четене да бъде съкратен от седем на четири дни.

В началото на годината предишният парламент окончателно закри тогавашната антикорупционна комисия, като функциите ѝ бяха прехвърлени към ГДБОП и Сметната палата.

Сега новият законопроект предвижда членовете на КПК да имат петгодишен мандат без право на преизбиране. Председателят на комисията ще се сменя всяка година на ротационен принцип чрез жребий.

Предвижда се комисията да се отчита пред Народното събрание на всеки шест месеца, както и да представя годишен доклад за дейността си.

В доклада на временната правна комисия се посочва, че законопроектът е част от ангажиментите на България по Националния план за възстановяване и устойчивост и е свързан с препоръките на Европейската комисия.

„До момента, поради неудовлетворително изпълнение на антикорупционната реформа, Европейската комисия е спряла изплащането на общо 258 228 948 евро“, се казва в документа.

Новата КПК ще има правомощия да извършва проверки за конфликт на интереси, да следи имуществените декларации на лицата, заемащи публични длъжности, както и да разследва корупционни престъпления.

Сред тях са „длъжностно присвояване, умишлена безстопанственост, сключване на неизгодна сделка, подкуп, търговия с влияние, изпиране на пари и други престъпни състави“.

Според текстовете органите на комисията ще разполагат и с оперативно-издирвателни функции. Специално назначени служители ще могат да извършват проверки при данни за корупционни престъпления или при несъответствия между декларираното и реалното имущество на проверяваните лица.

Разследванията ще се водят от инспектори по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

Депутатите приеха още комисията да има право да обжалва пред съда откази на прокуратурата за образуване на досъдебни производства. Въвежда се и задължителен съдебен контрол върху прекратяването или спирането на разследвания, извършвани от служители на КПК.

Законопроектът урежда и преминаването на антикорупционните функции от Сметната палата към новата комисия след окончателното ѝ конституиране.

Източник: БТА/Нелли Желева    
Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор

Вижте новия ексцентричен тренд, който Лизо показа в Кан

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Българската „Бангаранга" срещу руската „Буря": Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Инфекции предавани по полов път (тест)

Бум на гонорея и сифилис в Европа. Коя страна е най-засегната

Свят Преди 6 минути

„Тези инфекции могат да причинят тежки усложнения, като хронична болка и безплодие, а в случая със сифилиса – проблеми със сърцето или нервната система“, каза Бруно Чианчио, ръководител на отдела за директно предавани и предотвратими чрез ваксини заболявания към ECDC

Европа се готви за първата мощна лятна жега, която се очаква да счупи температурни рекорди

Свят Преди 19 минути

Термометрите скачат с 11 градуса над нормата седмици преди официалното лято. Bloomberg предупреждава за опасен затворен кръг, който заклещва антициклона над континента

Правосъдният министър призова за отстраняване на Борислав Сарафов и от Следствието

България Преди 52 минути

Редно е всички лица, които са в управлението на държавата, да имат публичност на имуществата си и съответно да подлежат на по-засилен обществен контрол, отбеляза Николай Найденов

Тръмп: Може да стана премиер на Израел, Нетаняху прави каквото му кажа

Свят Преди 1 час

Говорейки пред репортери в сряда, 20 май, преди церемонията по дипломирането в Академията на Бреговата охрана на САЩ, президентът каза, че „би могъл да се кандидатира за премиер“ в Израел и че е изключително популярен там

Чудото, което всички чакаха: Джеси Джей победи рака

Любопитно Преди 1 час

Битката наложи сериозни промени в кариерата ѝ

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

България Преди 1 час

Oт транспортната фирма изпратили друг водач

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Любопитно Преди 1 час

Към Колинс за финалния сезон ще се присъединят познатите лица от актьорския състав: Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт, Самюел Арнолд и Бруно Гуери

„Аз съм ангел“: Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

Любопитно Преди 1 час

Бритни Спиърс е говорила „несвързано“ и е изглеждала в състояние на „драстични промени в настроението“, когато е била арестувана през март за шофиране под въздействие на субстанции. Това става ясно от наскоро публикуван доклад за ареста и видеозаписи

Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър“

Свят Преди 1 час

Спорната бивша актриса, певица и евродепутат Алесандра Мусолини грабна голямата награда от 100 000 евро

Кошмарен час в затвора: Отложиха екзекуция след провал в САЩ

Свят Преди 2 часа

Медицинският екип се бори над 60 минути да постави смъртоносната инжекция на Тони Карутърс. След мъчителния опит губернаторът на Тенеси взе извънредно решение в последния момент

Хората пропускат тази функция за защита в Windows

Технологии Преди 2 часа

Операционната система на Microsoft вече има доста по-добри системи за сигурност. Една от тях осигурява защита на самото ядро, но често е пренебрегвана или дори изключвана в името на 2-3 процента подобрение на производителността, което е голям риск

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

Свят Преди 2 часа

Русия провежда едни от най-големите си ядрени учения от години насам, включващи 64 000 души, с цел да обучи силите си за „подготовката и използването на ядрени сили в случай на агресия“

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Свят Преди 2 часа

Пострадали са няколко отделения на лечебното заведение, както и линейки

Иран: Тръмп се опитва да прехвърли вината на кюрдите?

Свят Преди 2 часа

Анализатори смятат, че Тръмп търси изкупителна жертва за собствения си политически провал във войната в Иран

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей отсече: Обогатеният уран си остава в Иран

Свят Преди 2 часа

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас“ да се разоръжи

Свят Преди 3 часа

Той заяви, че Израел също трябва да спазва задълженията си по действащото от октомври миналата година примирие

