Любопитно

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Към Колинс за финалния сезон ще се присъединят познатите лица от актьорския състав: Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт, Самюел Арнолд и Бруно Гуери

22 май 2026, 10:35
Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"
Източник: Getty Images

П опулярният сериал на стрийминг гиганта Netflix – „Емили в Париж“ (Emily in Paris), ще приключи окончателно след предстоящия си шести сезон. Новината за финала на романтичната комедийна драма с участието на Лили Колинс беше официално потвърдена, с което се слага край на шестгодишното приключение на младата американка в Европа, съобщава BBC.

„Благодарим ви, че ни позволихте да бъдем част от живота ви, вдъхновявайки мечтите ви за пътувания и любовта ви към Париж“, сподели създателят на поредицата Дарън Стар.

Хитовият сериал проследява историята на Емили Купър (в ролята – Лили Колинс), маркетинг специалист от Чикаго, която балансира между кариерата, любовния живот, приятелствата и модата във френската столица.

Във видео обръщение британско-американската звезда Лили Колинс сподели:

„След шест незабравими години, в които бях Емили Купър, искам да ви разкрия, че предстоящият шести сезон ще бъде нашият последен. Той ще ви донесе всичко, което обичате в шоуто, и ще послужи като последна глава от приключението на живота на Емили.“

Към Колинс за финалния сезон ще се присъединят познатите лица от актьорския състав: Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт, Самюел Арнолд и Бруно Гуери.

Премиерата на пети сезон на „Емили в Париж“ в Париж
7 снимки
Емили в Париж
Емили в Париж
Емили в Париж
Емили в Париж

От Netflix потвърдиха пред BBC, че снимките вече са започнали в Гърция, като сцени ще бъдат заснети още в Париж и Монако. За момента обаче платформата не обявява официална премиерна дата за новите епизоди.

 

 

Сюжетът в предстоящия сезон ще продължи директно от драматичния финал на пети сезон, в който Габриел (Лукас Браво) – вечната и непостоянна тръпка на Емили – ѝ изпраща картичка с покана за бягство в Гърция.

Сценаристът и изпълнителен продуцент Дарън Стар допълни, че създаването на сериала с този изключителен актьорски състав и екип е било „пътуването на живота му“. „Докато навлизаме в последния сезон, съм изключително благодарен на Netflix, Paramount и най-вече на феновете, които извървяха това невероятно пътешествие с нас“, добави той.

Новината за финала идва, след като през януари беше обявено, че шоуто е подновено за шести сезон.

"Емили в Париж", който направи своя дебют през 2020 г., се превърна в абсолютен хит за Netflix. По данни на платформата последният излъчен сезон е събрал внушителните 26,8 милиона гледания в световен мащаб само за 11 дни.

Поредицата вдъхнови десетки интернет мемета и модни тенденции, а създателят ѝ Дарън Стар дори беше удостоен с Ордена на Почетния легион от президента Еманюел Макрон, който похвали комедийната драма за това, че е поставила Франция под светлините на прожекторите.

Въпреки огромния си успех, сериалът не веднъж е отнасял и сериозни критики от някои среди заради идеализирания си и клиширан поглед към френската столица, като критиците често отбелязват, че шоуто представя по-скоро „версия на Париж като увеселителен парк“, отколкото реалния град.

Източник: BBC    
Емили в Париж Netflix последен сезон романтична комедия Лили Колинс Париж сериал Дарън Стар мода критики
Последвайте ни

По темата

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Българската „Бангаранга“ срещу руската „Буря“: Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

Българската „Бангаранга“ срещу руската „Буря“: Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

„Има ли прикрито убийство?“ Мистериозната смърт на редник в Костенец

„Има ли прикрито убийство?“ Мистериозната смърт на редник в Костенец

„Аз съм ангел“: Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

„Аз съм ангел“: Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

pariteni.bg
Nissan: GT-R е повече от кола. Той е символ и задължително ще има нов

Nissan: GT-R е повече от кола. Той е символ и задължително ще има нов

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 3 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 3 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 3 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Алесандра Мусолини

Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър“

Свят Преди 23 минути

Спорната бивша актриса, певица и евродепутат Алесандра Мусолини грабна голямата награда от 100 000 евро

,

Министерският съвет на среща с DARA и БНТ за организацията на „Евровизия” 2027 г.

България Преди 43 минути

Очаква се в новия бюджет да бъде разписана и сметка за провеждането на песенния конкурс

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Свят Преди 1 час

Пострадали са няколко отделения на лечебното заведение, както и линейки

.

Иран: Тръмп се опитва да прехвърли вината на кюрдите?

Свят Преди 1 час

Анализатори смятат, че Тръмп търси изкупителна жертва за собствения си политически провал във войната в Иран

Моджтаба Хаменей

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей отсече: Обогатеният уран си остава в Иран

Свят Преди 1 час

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас“ да се разоръжи

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас“ да се разоръжи

Свят Преди 1 час

Той заяви, че Израел също трябва да спазва задълженията си по действащото от октомври миналата година примирие

<p>Папа Лъв XIV приема във Ватикана българската делегация, водена от председателя на НС</p>

Папа Лъв XIV приема във Ватикана българската делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова

Свят Преди 1 час

Посещението е по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Извънредни мерки на „Пътна полиция“ за 24 май и абитуриентските балове

Извънредни мерки на „Пътна полиция“ за 24 май и абитуриентските балове

България Преди 1 час

Специално внимание ще бъде отделено на рисковите участъци, където често стават тежки катастрофи

Двама украинци са задържани за стрелбата във Варна, при която беше ранена възрастна жена

Двама украинци са задържани за стрелбата във Варна, при която беше ранена възрастна жена

България Преди 2 часа

Между тях е възникнал конфликт, който по първоначални данни е с личен характер

<p>8-годишно дете откри правописна грешка в сайта на НАСА; отговорът на агенцията спечели сърцата в мрежата</p>

„Критична мисия“: 8-годишно дете забеляза правописна грешка в сайта на НАСА; отговорът на агенцията спечели сърцата в мрежата

Любопитно Преди 2 часа

Космическата агенция изпрати спешна „спасителна мисия“ за една липсваща буква на сайта си, след като малък фен на ракетите я хвана в крачка. Вижте забавната размяна на реплики, която умили мрежата

САЩ изпращат още 5000 военни в Полша

САЩ изпращат още 5000 военни в Полша

Свят Преди 3 часа

Тръмп обяви, че решението е свързано с отношенията му с полския президент, когото определи като свой съюзник

Обявяват първото класиране за прием в детските градини в София

Обявяват първото класиране за прием в детските градини в София

България Преди 3 часа

Родителите ще могат да проверят резултатите чрез електронната система

На първо четене: НС създаде Комисия за противодействие на корупцията

На първо четене: НС създаде Комисия за противодействие на корупцията

България Преди 3 часа

Основният мотив е спасяването на европейски средства по ПВУ

По вариант 2 пишат зрелостниците на втората задължителна матура

По вариант 2 пишат зрелостниците на втората задължителна матура

България Преди 3 часа

Изпитът се провежда в 1434 училища в страната

Тъжна развръзка: Намериха тялото на българина, издирван след срутване на сграда в Германия

Тъжна развръзка: Намериха тялото на българина, издирван след срутване на сграда в Германия

Свят Преди 3 часа

По-рано спасителите откриха телата и на две жени от Румъния

Правната комисия обедини в един общ законопроект промените в НПК

Правната комисия обедини в един общ законопроект промените в НПК

България Преди 3 часа

Реформите предвиждат разширяване на правата на гражданите в досъдебното производство

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

„Черната пантера“ Наоми Кембъл на 56: Жената, която промени модата завинаги

Edna.bg

Кои светци почитаме на 22 май и кой празнува имен ден

Edna.bg

Още една от звездите на Англия аут от Мондиал 2026

Gong.bg

Ливърпул може да уволни Арне Слот след мача с Брентфорд, Андони Ираола е фаворит да го смени?

Gong.bg

Смърт във военно поделение: Прикрива ли се убийство, извършено по време на наряд?

Nova.bg

На първо четене: Депутатите създадоха Комисия за противодействие на корупцията

Nova.bg