Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

П опулярният сериал на стрийминг гиганта Netflix – „Емили в Париж“ (Emily in Paris), ще приключи окончателно след предстоящия си шести сезон. Новината за финала на романтичната комедийна драма с участието на Лили Колинс беше официално потвърдена, с което се слага край на шестгодишното приключение на младата американка в Европа, съобщава BBC.

„Благодарим ви, че ни позволихте да бъдем част от живота ви, вдъхновявайки мечтите ви за пътувания и любовта ви към Париж“, сподели създателят на поредицата Дарън Стар.

Хитовият сериал проследява историята на Емили Купър (в ролята – Лили Колинс), маркетинг специалист от Чикаго, която балансира между кариерата, любовния живот, приятелствата и модата във френската столица.

Във видео обръщение британско-американската звезда Лили Колинс сподели:

„След шест незабравими години, в които бях Емили Купър, искам да ви разкрия, че предстоящият шести сезон ще бъде нашият последен. Той ще ви донесе всичко, което обичате в шоуто, и ще послужи като последна глава от приключението на живота на Емили.“

Към Колинс за финалния сезон ще се присъединят познатите лица от актьорския състав: Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт, Самюел Арнолд и Бруно Гуери.

От Netflix потвърдиха пред BBC, че снимките вече са започнали в Гърция, като сцени ще бъдат заснети още в Париж и Монако. За момента обаче платформата не обявява официална премиерна дата за новите епизоди.

Сюжетът в предстоящия сезон ще продължи директно от драматичния финал на пети сезон, в който Габриел (Лукас Браво) – вечната и непостоянна тръпка на Емили – ѝ изпраща картичка с покана за бягство в Гърция.

Сценаристът и изпълнителен продуцент Дарън Стар допълни, че създаването на сериала с този изключителен актьорски състав и екип е било „пътуването на живота му“. „Докато навлизаме в последния сезон, съм изключително благодарен на Netflix, Paramount и най-вече на феновете, които извървяха това невероятно пътешествие с нас“, добави той.

Новината за финала идва, след като през януари беше обявено, че шоуто е подновено за шести сезон.

"Емили в Париж", който направи своя дебют през 2020 г., се превърна в абсолютен хит за Netflix. По данни на платформата последният излъчен сезон е събрал внушителните 26,8 милиона гледания в световен мащаб само за 11 дни.

Поредицата вдъхнови десетки интернет мемета и модни тенденции, а създателят ѝ Дарън Стар дори беше удостоен с Ордена на Почетния легион от президента Еманюел Макрон, който похвали комедийната драма за това, че е поставила Франция под светлините на прожекторите.

Въпреки огромния си успех, сериалът не веднъж е отнасял и сериозни критики от някои среди заради идеализирания си и клиширан поглед към френската столица, като критиците често отбелязват, че шоуто представя по-скоро „версия на Париж като увеселителен парк“, отколкото реалния град.