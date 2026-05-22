Европа се готви за първата мощна лятна жега, която се очаква да счупи температурни рекорди

Термометрите скачат с 11 градуса над нормата седмици преди официалното лято. Bloomberg предупреждава за опасен затворен кръг, който заклещва антициклона над континента

22 май 2026, 11:54
В следващите дни Европа ще бъде обхваната от първата мощна вълна на лятна жега. Температурите във Великобритания, Франция и Испания ще достигнат месечни рекорди, пише Bloomberg.

(Какво ще е времето у нас - вижте във видеото)

Според прогнозите на метеоролозите зоната на високо налягане (антициклон), която затопля въздуха при неговото сгъстяване близо до земята, ще се задържи над континента и ще повиши температурата до ниво, което е с 11 °C над климатичната норма.

Аномалната жега ще се засили бързо още през този уикенд във Великобритания: според данни на британската Метеорологична служба (Met Office), на 24 май дневната максимална температура в Лондон ще достигне +32 °C.

Официалното начало на лятото ще настъпи едва след няколко седмици, но дългосрочните метеорологични тенденции на континента, който се затопля най-бързо в света, сочат чести вълни на жега и екстремни температури през следващите месеци.

Както отбелязват метеоролозите, ситуацията се влошава от факта, че високите температури вече започват да изсушават влагата от почвите в северната половина на Европа.

"Това може да блокира системата на високо налягане, което ще засили още повече жегата, ще провокира по-нататъшно покачване на температурите и ще блокира валежите – по този начин се създава устойчиво затворен кръг“ – обяснява метеорологът от компанията Atmospheric G2 Еми Ходжсън.

Френската правителствена служба за прогнози за времето Meteo-France очаква, че в резултат на климатичните промени вълните на жега ще настъпват както по-рано, така и по-късно през летния сезон.

През следващите дни максималната температура в Париж ще достигне +31 °C, а в югозападната част на страната – до +35 °C.

Очаква се най-екстремната жега да засегне Испания. Според данни на държавната метеорологична агенция AEMET, в регионите Гуадиана и Гуадалкивир термометрите могат да се покачат до +38°C.

Източник: Фокус    
Европа лятна жега температурни рекорди климатични промени метеорологична прогноза Великобритания Франция Испания антициклон суша на почвите
Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Последни новини

<p>Разследване разкри&nbsp;как Русия крие ракети на морското дъно</p>

Германско разследване разкрива, че Русия тайно разполага ядрени ракети на морското дъно

Свят Преди 25 минути

Медийните гиганти WDR и NDR извадиха наяве класифицирания проект „Скиф“. Сателитни снимки и секретни бази данни разкриват как Москва крие невидими оръжия в океана

Жестока майка подмами децата си с „лов на съкровища“ и ги изостави в гора

Жестока майка подмами децата си с „лов на съкровища“ и ги изостави в гора

Свят Преди 32 минути

Две малки братчета от Франция са били изоставени в португалска гора от жестоките си родители. Безпомощните деца – на 3 и 5 години – са били спасени от преминаваща наблизо двойка във вторник вечерта

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

България Преди 1 час

Oт транспортната фирма изпратили друг водач

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Любопитно Преди 1 час

Към Колинс за финалния сезон ще се присъединят познатите лица от актьорския състав: Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт, Самюел Арнолд и Бруно Гуери

„Аз съм ангел“: Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

Любопитно Преди 1 час

Бритни Спиърс е говорила „несвързано“ и е изглеждала в състояние на „драстични промени в настроението“, когато е била арестувана през март за шофиране под въздействие на субстанции. Това става ясно от наскоро публикуван доклад за ареста и видеозаписи

Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър“

Свят Преди 1 час

Спорната бивша актриса, певица и евродепутат Алесандра Мусолини грабна голямата награда от 100 000 евро

Борисов: Никога не съм бил в "Джуджетата", не познавам Петьо Еврото, а сега разбираме коя е Снежанка

България Преди 2 часа

"Няма да оставим да ни клеветят", заяви лидерът на ГЕРБ

Кошмарен час в затвора: Отложиха екзекуция след провал в САЩ

Кошмарен час в затвора: Отложиха екзекуция след провал в САЩ

Свят Преди 2 часа

Медицинският екип се бори над 60 минути да постави смъртоносната инжекция на Тони Карутърс. След мъчителния опит губернаторът на Тенеси взе извънредно решение в последния момент

Министерският съвет на среща с DARA и БНТ за организацията на „Евровизия” 2027 г.

България Преди 2 часа

Очаква се в новия бюджет да бъде разписана и сметка за провеждането на песенния конкурс

Хората пропускат тази функция за защита в Windows

Хората пропускат тази функция за защита в Windows

Технологии Преди 2 часа

Операционната система на Microsoft вече има доста по-добри системи за сигурност. Една от тях осигурява защита на самото ядро, но често е пренебрегвана или дори изключвана в името на 2-3 процента подобрение на производителността, което е голям риск

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

Свят Преди 2 часа

Русия провежда едни от най-големите си ядрени учения от години насам, включващи 64 000 души, с цел да обучи силите си за „подготовката и използването на ядрени сили в случай на агресия“

„Има ли прикрито убийство?" Мистериозната смърт на редник в Костенец

България Преди 2 часа

Според близките войникът е убит след скандал и употреба на алкохол, разследващите не изключват и самоубийство

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Свят Преди 2 часа

Пострадали са няколко отделения на лечебното заведение, както и линейки

Иран: Тръмп се опитва да прехвърли вината на кюрдите?

Свят Преди 2 часа

Анализатори смятат, че Тръмп търси изкупителна жертва за собствения си политически провал във войната в Иран

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей отсече: Обогатеният уран си остава в Иран

Свят Преди 2 часа

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас“ да се разоръжи

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас“ да се разоръжи

Свят Преди 3 часа

Той заяви, че Израел също трябва да спазва задълженията си по действащото от октомври миналата година примирие

