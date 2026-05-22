ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов

Според Божидар Божанов правителство на ГЕРБ е изразило предпочитания кой да бъде европрокурор

22 май 2026, 11:51
Борисов: Никога не съм бил в "Джуджетата", не познавам Петьо Еврото, а сега разбираме коя е Снежанка
Министерският съвет на среща с DARA и БНТ за организацията на „Евровизия” 2027 г.
„Има ли прикрито убийство?“ Мистериозната смърт на редник в Костенец
Извънредни мерки на „Пътна полиция“ за 24 май и абитуриентските балове
На първо четене: НС отново създаде Комисия за противодействие на корупцията
По вариант 2 пишат зрелостниците на втората задължителна матура
НИМХ предупреждава: Лошо време и кодове за опасност блокират петъка
Заподозряха, че част от текста на матурата е писан от ИИ

П редставители на „Демократична България“ отправиха обвинения към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за предполагаемо влияние при избора на българския европейски прокурор Теодора Георгиева, както и за връзки с казуса „Осемте джуджета“.

Депутатът Божидар Божанов заяви пред журналисти в парламента, че „факти излизат всеки ден“ и че нови документи и кореспонденция пораждат допълнителни въпроси около действията на управлението на ГЕРБ.

По думите му има информация за комуникация, свързана с издигането на Теодора Георгиева като предпочитан кандидат за европрокурор по време на кабинета „Борисов“.

„Това показва връзки и зависимости, които трябва да бъдат изяснени“, заяви Божанов.

Той посочи още, че според формацията има данни за неверни публични твърдения от страна на бившия министър на правосъдието Данаил Кирилов по темата.

От „Демократична България“ обявиха, че ще настояват за изслушване в парламентарната правна комисия на Теодора Георгиева, Бойко Борисов, Емилия Русинова и Данаил Кирилов.

Според представители на формацията част от новите разкрития поставят въпроси и за възможни контакти на Борисов, свързани с казуса „Осемте джуджета“ и фигурата на Петьо Петров – Еврото.

От ДБ определиха като „огромен скандал“ твърденията, че влияние по подобни случаи може да достига и до европейски институции.

„Ако имаше парламентарна комисия по случая „Еврото“, щеше да има отговори как по време на правителството на „Борисов 3“ се е упражнявало влияние“, каза още Божанов.

Критики към правилника на парламента

От „Демократична България“ отправиха критики и към промените в правилника на Народното събрание, които според тях ограничават възможностите на опозицията за парламентарен контрол и създаване на временни комисии.

Надежда Йорданова заяви, че запазването на изискването за 48 подписа за създаване на временна комисия затруднява по-малките парламентарни групи.

„Една от лошите новини е, че възможността на опозицията да предлага временни комисии остава ограничена. Мнозинството не отстъпи от тези 48 подписа“, коментира Йорданова, цитирана от NOVA.

По думите ѝ това е сериозна пречка пред ефективния парламентарен контрол и възможността да бъдат разследвани случаи с висок обществен интерес.

От ДБ подчертаха, че именно временните парламентарни комисии са един от основните инструменти за изясняване на зависимости и влияние в институциите.

Формацията настоява парламентът да разполага с повече механизми за контрол върху останалите власти, особено при съмнения за корупция и зависимости на високо ниво.

Източник: NOVA    
Германско разследване разкрива, че Русия тайно разполага ядрени ракети на морското дъно

Медийните гиганти WDR и NDR извадиха наяве класифицирания проект „Скиф“. Сателитни снимки и секретни бази данни разкриват как Москва крие невидими оръжия в океана

Жестока майка подмами децата си с „лов на съкровища“ и ги изостави в гора

Две малки братчета от Франция са били изоставени в португалска гора от жестоките си родители. Безпомощните деца – на 3 и 5 години – са били спасени от преминаваща наблизо двойка във вторник вечерта

Чудото, което всички чакаха: Джеси Джей победи рака

Битката наложи сериозни промени в кариерата ѝ

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

Oт транспортната фирма изпратили друг водач

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Към Колинс за финалния сезон ще се присъединят познатите лица от актьорския състав: Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт, Самюел Арнолд и Бруно Гуери

„Аз съм ангел“: Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

Бритни Спиърс е говорила „несвързано“ и е изглеждала в състояние на „драстични промени в настроението“, когато е била арестувана през март за шофиране под въздействие на субстанции. Това става ясно от наскоро публикуван доклад за ареста и видеозаписи

Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър“

Спорната бивша актриса, певица и евродепутат Алесандра Мусолини грабна голямата награда от 100 000 евро

Кошмарен час в затвора: Отложиха екзекуция след провал в САЩ

Медицинският екип се бори над 60 минути да постави смъртоносната инжекция на Тони Карутърс. След мъчителния опит губернаторът на Тенеси взе извънредно решение в последния момент

Хората пропускат тази функция за защита в Windows

Операционната система на Microsoft вече има доста по-добри системи за сигурност. Една от тях осигурява защита на самото ядро, но често е пренебрегвана или дори изключвана в името на 2-3 процента подобрение на производителността, което е голям риск

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

Русия провежда едни от най-големите си ядрени учения от години насам, включващи 64 000 души, с цел да обучи силите си за „подготовката и използването на ядрени сили в случай на агресия“

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Пострадали са няколко отделения на лечебното заведение, както и линейки

Иран: Тръмп се опитва да прехвърли вината на кюрдите?

Анализатори смятат, че Тръмп търси изкупителна жертва за собствения си политически провал във войната в Иран

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей отсече: Обогатеният уран си остава в Иран

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас“ да се разоръжи

Той заяви, че Израел също трябва да спазва задълженията си по действащото от октомври миналата година примирие

Папа Лъв XIV приема във Ватикана българската делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова

Посещението е по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Двама украинци са задържани за стрелбата във Варна, при която беше ранена възрастна жена

Между тях е възникнал конфликт, който по първоначални данни е с личен характер

