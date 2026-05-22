ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов

П редставители на „Демократична България“ отправиха обвинения към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за предполагаемо влияние при избора на българския европейски прокурор Теодора Георгиева, както и за връзки с казуса „Осемте джуджета“.

Депутатът Божидар Божанов заяви пред журналисти в парламента, че „факти излизат всеки ден“ и че нови документи и кореспонденция пораждат допълнителни въпроси около действията на управлението на ГЕРБ.

По думите му има информация за комуникация, свързана с издигането на Теодора Георгиева като предпочитан кандидат за европрокурор по време на кабинета „Борисов“.

„Това показва връзки и зависимости, които трябва да бъдат изяснени“, заяви Божанов.

Той посочи още, че според формацията има данни за неверни публични твърдения от страна на бившия министър на правосъдието Данаил Кирилов по темата.

От „Демократична България“ обявиха, че ще настояват за изслушване в парламентарната правна комисия на Теодора Георгиева, Бойко Борисов, Емилия Русинова и Данаил Кирилов.

Според представители на формацията част от новите разкрития поставят въпроси и за възможни контакти на Борисов, свързани с казуса „Осемте джуджета“ и фигурата на Петьо Петров – Еврото.

От ДБ определиха като „огромен скандал“ твърденията, че влияние по подобни случаи може да достига и до европейски институции.

„Ако имаше парламентарна комисия по случая „Еврото“, щеше да има отговори как по време на правителството на „Борисов 3“ се е упражнявало влияние“, каза още Божанов.

Критики към правилника на парламента

От „Демократична България“ отправиха критики и към промените в правилника на Народното събрание, които според тях ограничават възможностите на опозицията за парламентарен контрол и създаване на временни комисии.

Надежда Йорданова заяви, че запазването на изискването за 48 подписа за създаване на временна комисия затруднява по-малките парламентарни групи.

„Една от лошите новини е, че възможността на опозицията да предлага временни комисии остава ограничена. Мнозинството не отстъпи от тези 48 подписа“, коментира Йорданова, цитирана от NOVA.

По думите ѝ това е сериозна пречка пред ефективния парламентарен контрол и възможността да бъдат разследвани случаи с висок обществен интерес.

От ДБ подчертаха, че именно временните парламентарни комисии са един от основните инструменти за изясняване на зависимости и влияние в институциите.

Формацията настоява парламентът да разполага с повече механизми за контрол върху останалите власти, особено при съмнения за корупция и зависимости на високо ниво.