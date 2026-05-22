Бум на гонорея и сифилис в Европа. Коя страна е най-засегната

Е вропа е изправена пред разрастваща се криза в областта на сексуалното здраве, тъй като случаите на гонорея (трипер) и сифилис са скочили до безпрецедентни нива, показват шокиращи нови данни.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) разкри, че континентът е в хватката на бум на инфекции, предавани по полов път (ИППП), какъвто не е виждан от повече от десетилетие.

Случаите на гонорея в цяла Европа са нараснали със зашеметяващите 303% от 2015 г. насам, достигайки 106 331 болезнени инфекции, докато случаите на сифилис са се увеличили повече от два пъти за същия период, надхвърляйки 45 550 случая.

Испания се нарежда като горещата точка на Европа, натрупвайки 37 169 случая на гонорея и 11 556 инфекции от сифилис през 2024 г., според информация на BBC.

Междувременно вроденият сифилис, при който опасната инфекция се предава директно от бременни майки на техните новородени, се е увеличил почти двойно в участващите европейски страни между 2023 и 2024 г.

Здравните служители обвиняват „нарастващите пропуски“ в тестването и липсата на презервативи за този сериозен скок.

„Тези инфекции могат да причинят тежки усложнения, като хронична болка и безплодие, а в случая със сифилиса – проблеми със сърцето или нервната система“, каза Бруно Чианчио, ръководител на отдела за директно предавани и предотвратими чрез ваксини заболявания към ECDC.

„Защитата на сексуалното ви здраве остава лесна задача. Използвайте презервативи с нови или множество партньори и се тествайте, ако имате симптоми като болка, секреция или язви“, категоричен е той.

Експертите отбелязват, че макар мъжете, които правят секс с мъже, да остават най-непропорционално засегнатата група, при хетеросексуалните жени в детеродна възраст също се наблюдава плашещ скок. Обединеното кралство дори пусна първата в света ваксина през 2025 г., за да се бори с кризата, след като британското правителство преброи рекорден брой от 85 000 случая през 2023 г.

Симптомите на гонореята включват болка и необичайно течение или възпаление на гениталиите; в някои случаи симптоми изобщо не се появяват. Сифилисът може да причини язви по гениталиите и устата, обриви по ръцете, косопад и грипоподобни симптоми.

Повечето случаи на предаване на ИППП се предотвратяват чрез използване на предпазни средства и антибиотично лечение.