Свят

Бум на гонорея и сифилис в Европа. Коя страна е най-засегната

„Тези инфекции могат да причинят тежки усложнения, като хронична болка и безплодие, а в случая със сифилиса – проблеми със сърцето или нервната система“, каза Бруно Чианчио, ръководител на отдела за директно предавани и предотвратими чрез ваксини заболявания към ECDC

22 май 2026, 12:07
Бум на гонорея и сифилис в Европа. Коя страна е най-засегната
Инфекции предавани по полов път (тест)   
Източник: iStock/GettyImages

Е вропа е изправена пред разрастваща се криза в областта на сексуалното здраве, тъй като случаите на гонорея (трипер) и сифилис са скочили до безпрецедентни нива, показват шокиращи нови данни.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) разкри, че континентът е в хватката на бум на инфекции, предавани по полов път (ИППП), какъвто не е виждан от повече от десетилетие.

Случаите на гонорея в цяла Европа са нараснали със зашеметяващите 303% от 2015 г. насам, достигайки 106 331 болезнени инфекции, докато случаите на сифилис са се увеличили повече от два пъти за същия период, надхвърляйки 45 550 случая.

Испания се нарежда като горещата точка на Европа, натрупвайки 37 169 случая на гонорея и 11 556 инфекции от сифилис през 2024 г., според информация на BBC.

Междувременно вроденият сифилис, при който опасната инфекция се предава директно от бременни майки на техните новородени, се е увеличил почти двойно в участващите европейски страни между 2023 и 2024 г.

Здравните служители обвиняват „нарастващите пропуски“ в тестването и липсата на презервативи за този сериозен скок.

„Тези инфекции могат да причинят тежки усложнения, като хронична болка и безплодие, а в случая със сифилиса – проблеми със сърцето или нервната система“, каза Бруно Чианчио, ръководител на отдела за директно предавани и предотвратими чрез ваксини заболявания към ECDC.

„Защитата на сексуалното ви здраве остава лесна задача. Използвайте презервативи с нови или множество партньори и се тествайте, ако имате симптоми като болка, секреция или язви“, категоричен е той.

Експертите отбелязват, че макар мъжете, които правят секс с мъже, да остават най-непропорционално засегнатата група, при хетеросексуалните жени в детеродна възраст също се наблюдава плашещ скок. Обединеното кралство дори пусна първата в света ваксина през 2025 г., за да се бори с кризата, след като британското правителство преброи рекорден брой от 85 000 случая през 2023 г.

Симптомите на гонореята включват болка и необичайно течение или възпаление на гениталиите; в някои случаи симптоми изобщо не се появяват. Сифилисът може да причини язви по гениталиите и устата, обриви по ръцете, косопад и грипоподобни симптоми.

Повечето случаи на предаване на ИППП се предотвратяват чрез използване на предпазни средства и антибиотично лечение.

По темата

Източник: BBC    
Сексуално здраве ИППП Гонорея Сифилис Европа ECDC Бум на инфекции Превенция Презервативи Тестване
Последвайте ни
Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите

Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите "Пепи Еврото" и "Нотариуса"

Италианската полиция развали парти на Мик Джагър заради абсурдно правило

Италианската полиция развали парти на Мик Джагър заради абсурдно правило

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

На 41-годишна възраст внезапно почина Кайл Буш, двукратен шампион в сериите NASCAR

На 41-годишна възраст внезапно почина Кайл Буш, двукратен шампион в сериите NASCAR

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
Stellantis фокусира 42 млрд. евро в 4 свои марки

Stellantis фокусира 42 млрд. евро в 4 свои марки

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 3 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 3 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 3 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина легендарният спортен коментатор Тодор Попов

Почина легендарният спортен коментатор Тодор Попов

България Преди 21 минути

Той си е отишъл от този свят след кратко боледуване

<p>Русия&nbsp;обвини Украйна в &bdquo;чудовищно престъпление&ldquo;</p>

Русия обвини Украйна в „чудовищно престъпление“ след смъртоносна атака с дрон в Луганска област

Свят Преди 26 минути

Мощен взрив в нефтохимически завод в Унгария, има жертва и ранени

Мощен взрив в нефтохимически завод в Унгария, има жертва и ранени

Свят Преди 1 час

Пожарникарите са локализирали пламъците, операцията продължава

Тези три зодии са фаворити на съдбата: Чакат ги пари и успех

Тези три зодии са фаворити на съдбата: Чакат ги пари и успех

Любопитно Преди 1 час

Хороскопът за 22–24 май обещава на няколко зодии период на важни решения, неочаквани новини и преоценка на плановете. Астрологичните аспекти на тези дни ще помогнат да се избегнат грешки, да се видят нови възможности и да се подобри финансовото положение

ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов

ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов

България Преди 1 час

Според Божидар Божанов правителство на ГЕРБ е изразило предпочитания кой да бъде европрокурор

<p>Разследване разкри&nbsp;как Русия крие ракети на морското дъно</p>

Германско разследване разкрива, че Русия тайно разполага ядрени ракети на морското дъно

Свят Преди 1 час

Медийните гиганти WDR и NDR извадиха наяве класифицирания проект „Скиф“. Сателитни снимки и секретни бази данни разкриват как Москва крие невидими оръжия в океана

Жестока майка подмами децата си с „лов на съкровища“ и ги изостави в гора

Жестока майка подмами децата си с „лов на съкровища“ и ги изостави в гора

Свят Преди 2 часа

Две малки братчета от Франция са били изоставени в португалска гора от жестоките си родители. Безпомощните деца – на 3 и 5 години – са били спасени от преминаваща наблизо двойка във вторник вечерта

<p>Правосъдният министър призова за отстраняване на Сарафов и от Следствието</p>

Правосъдният министър призова за отстраняване на Борислав Сарафов и от Следствието

България Преди 2 часа

Редно е всички лица, които са в управлението на държавата, да имат публичност на имуществата си и съответно да подлежат на по-засилен обществен контрол, отбеляза Николай Найденов

Доналд Тръмп

Тръмп: Може да стана премиер на Израел, Нетаняху прави каквото му кажа

Свят Преди 2 часа

Говорейки пред репортери в сряда, 20 май, преди церемонията по дипломирането в Академията на Бреговата охрана на САЩ, президентът каза, че „би могъл да се кандидатира за премиер“ в Израел и че е изключително популярен там

Чудото, което всички чакаха: Джеси Джей победи рака

Чудото, което всички чакаха: Джеси Джей победи рака

Любопитно Преди 2 часа

Битката наложи сериозни промени в кариерата ѝ

Вижте новия ексцентричен тренд, който Лизо показа в Кан

Вижте новия ексцентричен тренд, който Лизо показа в Кан

Свят Преди 2 часа

Певицата издигна тенденцията на „голите рокли“ до нови, сюрреалистични висоти по време на галавечерта amfAR

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

България Преди 3 часа

Oт транспортната фирма изпратили друг водач

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Любопитно Преди 3 часа

Към Колинс за финалния сезон ще се присъединят познатите лица от актьорския състав: Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт, Самюел Арнолд и Бруно Гуери

Бритни Спиърс

„Аз съм ангел“: Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

Любопитно Преди 3 часа

Бритни Спиърс е говорила „несвързано“ и е изглеждала в състояние на „драстични промени в настроението“, когато е била арестувана през март за шофиране под въздействие на субстанции. Това става ясно от наскоро публикуван доклад за ареста и видеозаписи

Алесандра Мусолини

Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър“

Свят Преди 3 часа

Спорната бивша актриса, певица и евродепутат Алесандра Мусолини грабна голямата награда от 100 000 евро

MMA

Българската „Бангаранга“ срещу руската „Буря“: Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

Любопитно Преди 3 часа

Най-добрият български ММА боец в средна категория получава златен шанс да се изстреля към титлата на организацията

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Снимките започнаха: „Цар на Капана“ събира Башар Рахал, Нети и Латинка Петрова

Edna.bg

Последната вечеря на „Приятели“: Непоказвани снимки на Матю Пери и звездите от сериала излизат на търг

Edna.bg

Краят на една ера? Григор може да стане втора ракета на България след Уимбълдън

Gong.bg

Никола Цолов: Днес е много важен ден, нямам търпение да започнем

Gong.bg

Мощна експлозия в нефтохимически завод в Унгария, има загинал и ранени (ВИДЕО+СНИМКА)

Nova.bg

Румен Радев: Нужен е независим ВСС и нов главен прокурор за разплитане на случаите „Пепи Еврото” и „Нотариуса”

Nova.bg