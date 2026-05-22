Чудото, което всички чакаха: Джеси Джей победи рака

П опулярната британска певица Джеси Джей (Jessie J) официално обяви, че е напълно излекувана от рак. Изпълнителката сподели щастливата новина след дълга и емоционална битка с коварната болест, която преобърна живота ѝ през последната година.

Звездата публикува трогателно видео в социалните мрежи, заснело моментите преди годишния ѝ профилактичен преглед и ядрено-магнитния резонанс на гърдата. Към кадрите тя написа:

„Резултатите са тук и аз вече нямам рак!! Ридах с часове, а след това си поех въздух с облекчение за първи път от една година насам.“

През цялото време Джеси Джей беше изключително откровена с почитателите си, споделяйки всички „възходи и падения“ по пътя към оздравяването. През юни 2025 г. тя разкри за първи път, че е диагностицирана с рак на гърдата. Тогава певицата призна, че дълго се е колебаела дали да говори публично, но в крайна сметка е решила да сподели истината с феновете и хората, които я обичат.

Битката обаче наложи сериозни промени в кариерата ѝ. Миналия август Джеси беше принудена да отмени всички дати от американското си турне "No Secrets" и да отложи концертите си във Великобритания и Европа заради втора поредна операция. Само месец по-късно тя се качи на сцената за първи път след интервенцията. Това беше изключително емоционален момент, тъй като в публиката за първи път беше и нейният 2-годишен син.

„Толкова съм благодарна да бъда тук, нямате представа колко означава за мен да виждам толкова много от вас да пеят с мен след всички тези години“, обърна се тя към тълпата по време на фестивала "BBC Radio 2 In the Park" в Есекс.

Преди да изпълни новия си сингъл "Living My Best Life", певицата разкри и специалното значение зад него:

„Някои от вас може би знаят, други не, но бях диагностицирана буквално две седмици преди премиерата на тази песен. Всички ми казваха: „Нека спрем, нека сложим всичко на пауза“, а аз отвърнах: „Животът не е това“. Животът е да стоиш насред бурята, но да държиш чадъра си високо и просто да продължаваш напред.“

„Затова тази песен се казва „Живея най-добрия си живот“ и точно това правя всеки проклет ден. Защото никога не знаем кога ще бъде последният ни ден – така че попивайте всеки момент и прегръщайте силно хората, които обичате“, призова развълнуваната звезда.