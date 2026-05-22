Любопитно

Чудото, което всички чакаха: Джеси Джей победи рака

Битката наложи сериозни промени в кариерата ѝ

22 май 2026, 11:09
Чудото, което всички чакаха: Джеси Джей победи рака
Източник: Getty Images

П опулярната британска певица Джеси Джей (Jessie J) официално обяви, че е напълно излекувана от рак. Изпълнителката сподели щастливата новина след дълга и емоционална битка с коварната болест, която преобърна живота ѝ през последната година.

Звездата публикува трогателно видео в социалните мрежи, заснело моментите преди годишния ѝ профилактичен преглед и ядрено-магнитния резонанс на гърдата. Към кадрите тя написа:

„Резултатите са тук и аз вече нямам рак!! Ридах с часове, а след това си поех въздух с облекчение за първи път от една година насам.“

През цялото време Джеси Джей беше изключително откровена с почитателите си, споделяйки всички „възходи и падения“ по пътя към оздравяването. През юни 2025 г. тя разкри за първи път, че е диагностицирана с рак на гърдата. Тогава певицата призна, че дълго се е колебаела дали да говори публично, но в крайна сметка е решила да сподели истината с феновете и хората, които я обичат.

Битката обаче наложи сериозни промени в кариерата ѝ. Миналия август Джеси беше принудена да отмени всички дати от американското си турне "No Secrets" и да отложи концертите си във Великобритания и Европа заради втора поредна операция. Само месец по-късно тя се качи на сцената за първи път след интервенцията. Това беше изключително емоционален момент, тъй като в публиката за първи път беше и нейният 2-годишен син.

„Толкова съм благодарна да бъда тук, нямате представа колко означава за мен да виждам толкова много от вас да пеят с мен след всички тези години“, обърна се тя към тълпата по време на фестивала "BBC Radio 2 In the Park" в Есекс.

Преди да изпълни новия си сингъл "Living My Best Life", певицата разкри и специалното значение зад него:

„Някои от вас може би знаят, други не, но бях диагностицирана буквално две седмици преди премиерата на тази песен. Всички ми казваха: „Нека спрем, нека сложим всичко на пауза“, а аз отвърнах: „Животът не е това“. Животът е да стоиш насред бурята, но да държиш чадъра си високо и просто да продължаваш напред.“

„Затова тази песен се казва „Живея най-добрия си живот“ и точно това правя всеки проклет ден. Защото никога не знаем кога ще бъде последният ни ден – така че попивайте всеки момент и прегръщайте силно хората, които обичате“, призова развълнуваната звезда.

Източник: Rolling Stone    
Джеси Джей Рак на гърдата Излекуване Музикална кариера Борба с болестта Социални мрежи Публичност Отменени турнета Нов сингъл Вдъхновение
Последвайте ни

По темата

Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор

Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор

Вижте новия ексцентричен тренд, който Лизо показа в Кан

Вижте новия ексцентричен тренд, който Лизо показа в Кан

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Българската „Бангаранга“ срещу руската „Буря“: Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

Българската „Бангаранга“ срещу руската „Буря“: Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
Факт: Официалният представител на Toyota придоби Mercedes за България

Факт: Официалният представител на Toyota придоби Mercedes за България

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 3 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 3 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 3 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов

ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов

България Преди 23 минути

Според Божидар Божанов правителство на ГЕРБ е изразило предпочитания кой да бъде европрокурор

<p>Разследване разкри&nbsp;как Русия крие ракети на морското дъно</p>

Германско разследване разкрива, че Русия тайно разполага ядрени ракети на морското дъно

Свят Преди 25 минути

Медийните гиганти WDR и NDR извадиха наяве класифицирания проект „Скиф“. Сателитни снимки и секретни бази данни разкриват как Москва крие невидими оръжия в океана

Доналд Тръмп

Тръмп: Може да стана премиер на Израел, Нетаняху прави каквото му кажа

Свят Преди 1 час

Говорейки пред репортери в сряда, 20 май, преди церемонията по дипломирането в Академията на Бреговата охрана на САЩ, президентът каза, че „би могъл да се кандидатира за премиер“ в Израел и че е изключително популярен там

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

България Преди 1 час

Oт транспортната фирма изпратили друг водач

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Любопитно Преди 1 час

Към Колинс за финалния сезон ще се присъединят познатите лица от актьорския състав: Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт, Самюел Арнолд и Бруно Гуери

Бритни Спиърс

„Аз съм ангел“: Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

Любопитно Преди 1 час

Бритни Спиърс е говорила „несвързано“ и е изглеждала в състояние на „драстични промени в настроението“, когато е била арестувана през март за шофиране под въздействие на субстанции. Това става ясно от наскоро публикуван доклад за ареста и видеозаписи

Алесандра Мусолини

Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър“

Свят Преди 1 час

Спорната бивша актриса, певица и евродепутат Алесандра Мусолини грабна голямата награда от 100 000 евро

<p>Борисов: Никога не съм бил в &quot;Джуджетата&quot;,&nbsp;а сега разбираме коя е Снежанка</p>

Борисов: Никога не съм бил в "Джуджетата", не познавам Петьо Еврото, а сега разбираме коя е Снежанка

България Преди 2 часа

"Няма да оставим да ни клеветят", заяви лидерът на ГЕРБ

Кошмарен час в затвора: Отложиха екзекуция след провал в САЩ

Кошмарен час в затвора: Отложиха екзекуция след провал в САЩ

Свят Преди 2 часа

Медицинският екип се бори над 60 минути да постави смъртоносната инжекция на Тони Карутърс. След мъчителния опит губернаторът на Тенеси взе извънредно решение в последния момент

,

Министерският съвет на среща с DARA и БНТ за организацията на „Евровизия” 2027 г.

България Преди 2 часа

Очаква се в новия бюджет да бъде разписана и сметка за провеждането на песенния конкурс

Хората пропускат тази функция за защита в Windows

Хората пропускат тази функция за защита в Windows

Технологии Преди 2 часа

Операционната система на Microsoft вече има доста по-добри системи за сигурност. Една от тях осигурява защита на самото ядро, но често е пренебрегвана или дори изключвана в името на 2-3 процента подобрение на производителността, което е голям риск

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

Свят Преди 2 часа

Русия провежда едни от най-големите си ядрени учения от години насам, включващи 64 000 души, с цел да обучи силите си за „подготовката и използването на ядрени сили в случай на агресия“

.

„Има ли прикрито убийство?“ Мистериозната смърт на редник в Костенец

България Преди 2 часа

Според близките войникът е убит след скандал и употреба на алкохол, разследващите не изключват и самоубийство

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Свят Преди 2 часа

Пострадали са няколко отделения на лечебното заведение, както и линейки

.

Иран: Тръмп се опитва да прехвърли вината на кюрдите?

Свят Преди 2 часа

Анализатори смятат, че Тръмп търси изкупителна жертва за собствения си политически провал във войната в Иран

Моджтаба Хаменей

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей отсече: Обогатеният уран си остава в Иран

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Антоанет Пепе: Имаше упойка и скалпел, излязох от операционната като нов човек

Edna.bg

„Черната пантера“ Наоми Кембъл на 56: Жената, която промени модата завинаги

Edna.bg

ЦСКА: Лига Европа, здравей! Най-успешният български клуб се завръща

Gong.bg

Стилиян Петров и хиляди фенове празнуваха с Астън Вила из улиците на Бирмингам

Gong.bg

Румен Радев: Нужен е независим ВСС и нов главен прокурор за разплитане на случаите „Пепи Еврото” и „Нотариуса”

Nova.bg

Хванаха шофьор с 1,07 промила алкохол, готвел се да вози деца на екскурзия до Русе (СНИМКИ)

Nova.bg