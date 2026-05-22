Кошмарен час в затвора: Отложиха екзекуция след провал в САЩ

П ланираната екзекуция на осъдения на смърт в Тенеси Тони Карутърс беше внезапно спряна в четвъртък, след като служителите не успяха да приложат смъртоносната инжекция. Това отбеляза драматично спасение в последния момент по случай, който предизвиква полемики от десетилетия, съобщава Newsweek.

57-годишният Карутърс трябваше да бъде екзекутиран в затвора с максимална сигурност „Ривърбенд“ в Нашвил, когато екипът по екзекуциите се бори повече от час да установи интравенозен достъп, необходим за въвеждането на смъртоносните медикаменти. Медицинският персонал е успял да постави първия катетър, но не е открил подходяща вена за задължителната резервна линия, съобщават от Департамента за изтърпяване на наказанията в Тенеси.

Служителите са се опитали да поставят и централен венозен път – алтернативен метод, използван, когато периферните вени са недостъпни, – но и този опит се е провалил. Тъй като е нямало как да се продължи по държавния протокол, процедурата в крайна сметка е била отменена. Губернаторът на Тенеси Бил Лий даде на Карутърс едногодишна отсрочка (мораториум) след преживяното изпитание.

„Да се позволи екзекуцията на Тони Карутърс да продължи, без да се разпореди ДНК тестване, вече беше дълбока несправедливост. Днес тази несправедливост стана направо варварска, след като г-н Карутърс беше подложен на провален опит за умъртвяване“, заяви пред Newsweek Мария ДеЛиберато, старши съветник в Проекта за капитални наказания на ACLU и един от адвокатите на затворника и продължи:

„Изключително облекчени сме, че губернаторът Лий издаде отсрочка. Ще се борим, за да гарантираме, че щатът никога повече няма да подложи г-н Карутърс и семейството му на това изтезание“.

Провалената екзекуция дойде след поредица от правни предизвикателства в последния момент. В дните преди процедурата адвокатите на Карутърс изразиха опасения, че щатът може да използва смъртоносни инжекции с изтекъл срок на годност, и поискаха официално потвърждение за датите им. Тези притеснения не бяха напълно разсеяни, а защитата предупреди, че остарелите химикали могат да доведат до дълга и мъчителна смърт.

Тази ситуация поднови обществения дебат относно протоколите за екзекуция в Тенеси и в САЩ като цяло, където подобни технически проблеми спряха екзекуции и в други щати през последните години. Според експерти, това е седмата провалена процедура със смъртоносна инжекция в САЩ на национално ниво за последните десетилетия.

За какво е осъден Тони Карутърс?

Карутърс е осъден на смърт през 1996 г. за отвличането и убийството на трима души в Мемфис през 1994 г.: Марселус Андерсън, майка му Делоис Андерсън и Фредерик Тъкър.

Прокурорите тогава поддържат тезата, че Карутърс и негов съучастник са отвлекли жертвите, застреляли са Марселус Андерсън и Тъкър, а майката Делоис Андерсън е била погребана жива. Според обвинението убийствата са свързани със спор за контрол над местната търговия с наркотици.

Карутърс последователно поддържа невинността си в продължение на три десетилетия в затвора. Той твърди, че е неправомерно осъден и че ключови аспекти от делото – включително пълната липса на форензични (криминалистични) доказателства и разчитането предимно на затворнически информатори и устни свидетелства, които твърдят, че той си е признал – повдигат сериозни въпроси относно присъдата. Директни физически доказателства, които да го свързват с престъплението, липсват.

Като последно желание преди планирания час на екзекуцията, Карутърс е отказал традиционната последна вечеря, предлагана на затворниците.

Какво следва оттук нататък?

След като изпълнението на наказанието е отложено с поне една година, случаят на Карутърс вероятно ще се върне в съдилищата. Правният му екип се очаква да поднови дългогодишните настоявания за извършване на съвременни ДНК тестове и преразглеждане на надеждността на свидетелските показания.

Отсрочката на губернатора не отменя смъртната присъда, но отваря прозорец за допълнителни обжалвания, молби за помилване и потенциален федерален преглед на делото. От друга страна, прокуратурата на щата ще има право да поиска определянето на нова дата за екзекуция веднага след като едногодишният срок изтече.