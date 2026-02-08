​Зрелищен провал: Карди Би се опита да съблазни робот, но го събори върху себе си

К арди Би може би е "възбудила" прекалено много един робот, защото той видимо се хвърли към нея в Сан Франциско.

TMZ разполага с видео, на което звездата се приближава към робот и казва на събралата се публика, че възнамерява да му направи танц в скута.

Карди изпълнява серия от танцови движения, прокарва ръце по металното тяло на роота и накрая застава пред него, като му прави жест, сякаш ще целуне безизразното му лице.

Докато се навежда за целувка, машината сякаш тръгва право към нея, пада върху нея и предизвиква писък от страна на рапърката.

Cardi B Tips Robot Onto Herself While Giving A Lap Dance, Video https://t.co/UfT87mZlkW pic.twitter.com/ovziQGuMQO — TMZ (@TMZ) February 8, 2026

Роботът изглежда се приземява между краката ѝ, неловък флирт, който Стефон Дигс вероятно няма да приеме добре. Карди успява да се изправи с помощта на хора от публиката и изглежда невредима, така че всичко завършва добре.

Карди е в Сан Франциско, за да подкрепи Стефон и неговия тим Ню Инглънд Пейтриътс на "Супербоул". Те ще се изправят срещу "Сиатъл Сийхокс".