Френското правителство одобри оставката на Жак Ланг заради аферата "Епстийн"

Ф ренското правителство одобри днес подадената вчера оставка на бившия министър на културата Жак Ланг от поста председател на Института за арабския свят в Париж, след като политикът социалист бе обвинен за връзки с покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде Франс прес.

"Смятам, че Жак Ланг е взел единственото възможно решение, единственото желателно решение в тази ситуация. Според мен положението беше неудържимо", заяви говорителят на френското правителство Мод Брежон в ефира на радио "Франс инфо".

"Според мен тук възниква очевиден морален казус", добави Брежон, като припомни, че "съдът трябва да се произнесе за отговорността на всички засегнати страни".

Бившият министър на културата от Френската социалистическа партия, известен с това, че през 80-те години лансира концепцията за Празника на музиката, възприета в няколко страни, подаде вчера оставка от поста си на председател на престижния културен институт, посветен на арабския свят.

Ланг бе подложен на натиск от страна на президента на Франция Еманюел Макрон, чиито подчинени го приканиха да "помисли" за репутацията на института, а след това френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви лаконично вчера, че "взема под внимание" оставката му.

Макар че на този етап срещу бившия министър не са повдигнати никакви обвинения, споменаването на името му 673 пъти в публикуваните документи по аферата "Епстийн" и връзките му с покойния американския финансист накараха много политици да поискат оставката му.

Френската финансова прокуратура, която отговаря за борбата с тежките икономически престъпления, започна в петък предварително разследване срещу Жак Ланг и дъщеря му Каролин, която е основала офшорна компания заедно с Епстийн, за "изпиране на пари, получени чрез тежка данъчна измама".

Бившият министър, който отхвърля обвиненията като "неясни", твърди, че не е знаел за криминалното минало на осъдения американски финансист, починал в затвора през 2019 г.