Свят

Русия обяви нов успех в Източна Украйна

8 февруари 2026, 13:42
Русия обяви нов успех в Източна Украйна
Източник: БТА

Р уското министерство на отбраната съобщи днес, че през последното денонощие руските сили са установили контрол над още две населени места в Източна Украйна - селището Сидоровка в Сумска област и Глушковка в Харковска област, предадоха ТАСС и Ройтерс, позовавайки се на изявление на министерството.

„Подразделения от Северната група сили на Русия, в резултат на решителни действия, установиха контрол над населеното място Сидоровка в Сумска област. Подразделения от Западната група руски сили установиха контрол над населеното място Глушковка в Харковска област”, се казва в изявлението на военното ведомство.

Русия обяви превземането на 2 селища в Източна Украйна

Ройтерс отбелязва, че не е в състояние да потвърди тази информация от бойното поле чрез независими източници.

Руските системи за противовъздушна отбрана свалиха през последното денонощие 27 ракети ХАЙМАРС (HIMARS) и 3 управляеми крилати ракети с голям обсег „Нептун“ (Neptune) на въоръжените сили на Украйна, както и 42 украински дрона, съобщи още руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
Руско министерство на отбраната Руски сили Украйна Сумска област Харковска област Контрол над населени места HIMARS Ракети Нептун Противовъздушна отбрана Украински дронове
Крум Зарков е новият председател на БСП
Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 17 часа
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 18 часа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 16 часа
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 17 часа
​Зрелищен провал: Карди Би се опита да съблазни робот, но го събори върху себе си

​Зрелищен провал: Карди Би се опита да съблазни робот, но го събори върху себе си

Карди изпълнява серия от танцови движения, прокарва ръце по металното тяло на роота и накрая застава пред него, като му прави жест, сякаш ще целуне безизразното му лице

Зеленски санкционира чуждестранни производители на компоненти за руски оръжия

Зеленски санкционира чуждестранни производители на компоненти за руски оръжия

Производството на това оръжие би било невъзможно без критично важни компоненти от чуждестранни производители, посочва Зеленски

Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа "Петрохан"

Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа "Петрохан"

Не се сещам за сходен случай, такава мистерия не е имало, заяви журналистът Николай Христов

<p>Д-р Николова критикува липсата на ваксини срещу грип за малките</p>

Д-р Гергана Николова: Безплатни ваксини срещу грип за деца до 7 години са необходими

Не мога да разбера защо на държавата ѝ е скъпо да даде пари за една назална ваксина за децата, каза тя

<p>Задържаха стрелецa на Владимир Алексеев в Дубай - екстрадиран е&nbsp;в Москва</p>

ФСС задържа Любомир Корба - предполагаемият извършител на покушението срещу генерал-лейтенант Алексеев

ФСС на Русия разпространи също така и кадри от камери за видеонаблюдение, заснели действията на извършителите по време на опита за покушение срещу Алексеев

<p>Кръв, страх и хероин: Валентина Каролева за детството, белязано от наркотици</p>

Спомените, които не избледняват: Валентина Каролева - детството с майка, зависима от хероин, загубата и пътят към сцената

В разговор с Мариян Станков – Мон Дьо тя очертава как личните преживявания са оформили избора ѝ да бъде актриса

<p>Кошмар в чашата вода: PFAS&nbsp;заплашват милиони в Европа</p>

Забрана на "вечните химикали" във Великобритания заради рак и увреждане на имунната система

Учени свързват химикалите с нарушения на имунната система и някои видове рак

<p>Ад във фабрика в Китай - експлозия уби осем души</p>

Осем загинали при експлозия в биотехнологична фабрика в Северен Китай

Взривът е станал във фабрика на „Цзяпън Биотех" в провинция Шанси, задържан е законният представител на компанията, а причините за инцидента се разследват

<p>Синдикален шамар към властта: Манолов за минималните заплати, пенсиите и еврозоната</p>

Димитър Манолов: България е назад с минималните заплати, бюджета и пенсионната реформа

Президентът на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов настоява за връзка между минималната заплата и минималната пенсия, по-добър бюджетен процес и реални решения за пазара на труда и еврозоната

<p>Трус във &quot;Вашингтон пост&quot;: Шефът Уил Луис подаде оставка</p>

CEO-то на "Вашингтон пост" Уил Луис подаде оставка след съкращения и загуба на абонати

Джеф Д'Онофрио, финансов директор на вестника, който е собственост на Джеф Безос, ще поеме поста на главен изпълнителен директор

<p>Бутилки, секс играчки и парчета лед: Арести и ранени полицаи след протест&nbsp;протест в САЩ</p>

Арести и сблъсъци на протест в Минеаполис след смъртта на Рене Гуд от имиграционен агент

Демонстрацията срещу имиграционната политика на Тръмп ескалира пред федерална сграда, след като протестиращи хвърляха предмети по полицията

Всички обичат пуканки, но знаете ли опасностите

Всички обичат пуканки, но знаете ли опасностите

Струва си да знаете с какво да ги комбинирате, за да намалите вредата

Шест неща, които ще се случат с вас, ако спрете цигарите

Шест неща, които ще се случат с вас, ако спрете цигарите

Отказването от тютюнопушенето не е лесна задача за мнозина, но ако го направите, ви очакват невероятни чувства

Историята на тийнейджърката от Оклахома, която стана петролен барон

Историята на тийнейджърката от Оклахома, която стана петролен барон

Сара Ректор става най-богатото чернокожо момиче в САЩ през 1913 г.

По-добро от скъпи кремове: Евтино средство за кожа от всяка аптечка

По-добро от скъпи кремове: Евтино средство за кожа от всяка аптечка

Много хора са убедени, че качествените грижи трябва да са скъпи

Рядък медицински случай: Мъж разви камъни в бъбреците от хранителни добавки

Рядък медицински случай: Мъж разви камъни в бъбреците от хранителни добавки

Пациентът е 47-годишен мъж без хронични заболявания. Той се е явил в болницата, след като е отделил първия си бъбречен камък. Изследванията на урината и кръвта не са показали аномалии

