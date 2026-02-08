Хронология на една предизвестена трагедия: Мистерията "Петрохан"

Иво Христов за политическия проект на Радев: Формацията не трябва да се ангажира с "червени линии"

С лучаят, който започна като сигнал за пожар в планинска хижа, се превърна в най-мащабната и мистериозна криминална драма в най-новата история на България с три трупа. В неделя, 8 февруари 2026 г., развръзката дойде с намирането на още три тела в района на връх Околчица. Свързани ли са те с кървавия случай, очакваме официално потвърждение от полицията.

Началото: Държавата в държавата

Всичко започва през 2022 г., когато група мъже с интереси в пещерното дело и екстремните спортове регистрират „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ). Въпреки че името грубо имитира държавна институция, организацията успява да подпише меморандум с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за „охрана“ на Западния Балкан. Четири години тази група действа като частна полиция – с високопроходими джипове, дронове и сериозен арсенал от оръжия, те блокират пътища и извършват незаконни проверки на граждани в района на прохода Петрохан.

Кървавият 2 февруари: Първата находка

Мистерията се разплита, когато майката на един от членовете подава сигнал на тел. 112, след като синът ѝ изпраща кодирано съобщение за опасност. В опожарената хижа „Петрохан“ разследващите откриват три тела – на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Жертвите са намерени подредени една до друга, екзекутирани с прецизни изстрели в главата. Сградата е подпалена умишлено, а вътре са открити изгорели дори кучетата на групата – ясен знак за опит за пълно заличаване на следи.

Експертизите сочат, че смъртта е настъпила вследствие на прецизни изстрели в главата, вероятно 12 до 18 часа преди намирането им.

Седмицата на издирването: Камери, записи и противоречиви следи

През изминалите дни оперативната работа се фокусира върху движението на оцелелите трима членове на групата: Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишно момче.

Видеозаписите: Анализът на камерите в района на бившата хижа „Петрохан“ потвърди, че в неделя (1 февруари) там са присъствали шестима души.

Наградата: В безпрецедентен ход Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за информация, която би довела до откриването на изчезналите младежи и Калушев.

4 – 7 февруари: Голямото преследване и „Белият кемпер“

Докато страната е в шок, започва издирването на лидера на групата – Ивайло Калушев, неговия 22-годишен съратник Николай Златков и 15-годишно момче, син на известен спелеолог. Системата на АПИ засича белия кемпер на Калушев да се движи по Околовръстното шосе на София, а по-късно и по магистрала „Тракия“ в посока Бургас. Източници от разследването съобщиха, че следите на превозното средство се губят по третокласната пътна мрежа в Странджа-Сакар. В обществото се появяват спекулации за всичко – от незаконен добив на злато до трафик на хора и наркотици под „политически чадър“.

8 февруари: Нова развръзка край Околчица?

Днес напрежението достигна връхната си точка след информация на националните медии за намерени три нови тела в района на връх Околчица над Враца. Според източници на БНТ и NOVA, става въпрос за мъже с огнестрелни рани, като районът е незабавно отцепен от криминалисти. Към момента няма официално потвърждение от МВР, че това са именно издирваните Калушев, Златков и непълнолетното момче. Проверява се версията за пряка връзка със събитията от Петрохан, което би означавало пълно ликвидиране на ядрото на НАКЗТ.