Хронология на една предизвестена трагедия: Мистерията "Петрохан"

Мистерията „Петрохан“ се разплита в кръв: От паравоенни структури под държавен чадър до масова екзекуция край Околчица – кой и защо ликвидира въоръжената организация, действала необезпокоявано години наред на крачка от София?

8 февруари 2026, 14:39
Кървава развръзка на „Петрохан“? Открити са 3 тела на Околчица: Кои са издирваните Калушев, Златков и 15-годишният син на Макулев
Мистерията "Петрохан" се разплита: Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
Десет българи стартират днес на Зимните олимпийски игри
Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа "Петрохан"
Д-р Гергана Николова: Безплатни ваксини срещу грип за деца до 7 години са необходими
До 13° днес, но от понеделник предстои рязка промяна - сняг и застудяване
Иво Христов за политическия проект на Радев: Формацията не трябва да се ангажира с "червени линии"
Мистерията "Петрохан": Записи от камерите в района разкриват последните часове преди трагедията

С лучаят, който започна като сигнал за пожар в планинска хижа, се превърна в най-мащабната и мистериозна криминална драма в най-новата история на България с три трупа. В неделя, 8 февруари 2026 г., развръзката дойде с намирането на още три тела в района на връх Околчица. Свързани ли са те с кървавия случай, очакваме официално потвърждение от полицията. 

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

Началото: Държавата в държавата

Всичко започва през 2022 г., когато група мъже с интереси в пещерното дело и екстремните спортове регистрират „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ). Въпреки че името грубо имитира държавна институция, организацията успява да подпише меморандум с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за „охрана“ на Западния Балкан. Четири години тази група действа като частна полиция – с високопроходими джипове, дронове и сериозен арсенал от оръжия, те блокират пътища и извършват незаконни проверки на граждани в района на прохода Петрохан.

Кървавият 2 февруари: Първата находка

Мистерията се разплита, когато майката на един от членовете подава сигнал на тел. 112, след като синът ѝ изпраща кодирано съобщение за опасност. В опожарената хижа „Петрохан“ разследващите откриват три тела – на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Жертвите са намерени подредени една до друга, екзекутирани с прецизни изстрели в главата. Сградата е подпалена умишлено, а вътре са открити изгорели дори кучетата на групата – ясен знак за опит за пълно заличаване на следи.

Експертизите сочат, че смъртта е настъпила вследствие на прецизни изстрели в главата, вероятно 12 до 18 часа преди намирането им. 

Секта и деца, нови разкрития за телата в хижа "Петрохан"

Седмицата на издирването: Камери, записи и противоречиви следи

През изминалите дни оперативната работа се фокусира върху движението на оцелелите трима членове на групата: Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишно момче.

Видеозаписите: Анализът на камерите в района на бившата хижа „Петрохан“ потвърди, че в неделя (1 февруари) там са присъствали шестима души.

Наградата: В безпрецедентен ход Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за информация, която би довела до откриването на изчезналите младежи и Калушев.

4 – 7 февруари: Голямото преследване и „Белият кемпер“

Докато страната е в шок, започва издирването на лидера на групата – Ивайло Калушев, неговия 22-годишен съратник Николай Златков и 15-годишно момче, син на известен спелеолог. Системата на АПИ засича белия кемпер на Калушев да се движи по Околовръстното шосе на София, а по-късно и по магистрала „Тракия“ в посока Бургас. Източници от разследването съобщиха, че следите на превозното средство се губят по третокласната пътна мрежа в Странджа-Сакар. В обществото се появяват спекулации за всичко – от незаконен добив на злато до трафик на хора и наркотици под „политически чадър“.

Христанов с нови разкрития за случая в хижа "Петрохан"

8 февруари: Нова развръзка край Околчица?

Днес напрежението достигна връхната си точка след информация на националните медии за намерени три нови тела в района на връх Околчица над Враца. Според източници на БНТ и NOVA, става въпрос за мъже с огнестрелни рани, като районът е незабавно отцепен от криминалисти. Към момента няма официално потвърждение от МВР, че това са именно издирваните Калушев, Златков и непълнолетното момче. Проверява се версията за пряка връзка със събитията от Петрохан, което би означавало пълно ликвидиране на ядрото на НАКЗТ.

Криминална драма НАКЗТ Връх Околчица Хижа Петрохан Убийства Изчезнали лица Частна полиция Ивайло Калушев Огнестрелни рани Западен Балкан
