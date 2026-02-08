Свят

Зеленски санкционира чуждестранни производители на компоненти за руски оръжия

Производството на това оръжие би било невъзможно без критично важни компоненти от чуждестранни производители, посочва Зеленски

8 февруари 2026, 12:24
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски обяви днес, че налага санкции на някои чуждестранни производители на компоненти за руски дронове и ракети, които се използват срещу Украйна, предадоха Укринформ и Ройтерс.

Зеленски: Западът продължава да доставя оборудване на Русия

„Производството на това оръжие би било невъзможно без критично важни компоненти от чуждестранни производители, които руснаците продължават да получават, заобикаляйки санкциите“, написа Зеленски в социалната платформа "Екс".

Зеленски: Атакуваме Русия с произведени от Украйна ракети

„Въвеждаме нови санкции именно срещу такива компании - доставчици на компоненти, както и производители на ракети и дронове. Подписах съответните решения“, съобщи президентът на Украйна.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
