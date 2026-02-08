България

Д-р Гергана Николова: Безплатни ваксини срещу грип за деца до 7 години са необходими

Не мога да разбера защо на държавата ѝ е скъпо да даде пари за една назална ваксина за децата, каза тя

8 февруари 2026, 11:09
М оже би ще има и още грип, ще дойде и COVID-а, ще дойдат и респираторно-синцитиалните, ще дойдат и бактериалните инфекции. Винаги преминаваме от едно към друго. Това коментира в ефира на NOVA д-р Гергана Николова.

Тя отново коментира темата с ваксините за грип. „Не мога да разбера защо на държавата ѝ е скъпо да даде пари за една назална ваксина за децата, поне до 7-годишна възраст”, каза д-р Николова.

Източник: iStock

„Задавам един въпрос на тези, които вземат решения: здравето и животът на децата не са ли по-скъпи за нашата държава и не си ли заслужава тя да инвестира в тях пари, така както отпусна немалко милиони за антибиотици? Парите за ваксини ще бъдат далеч по-малко. Да закупят ваксините и да ги направят препоръчителна”, поиска д-р Николова.

„Всяко нещо, което е включено в препоръчителния списък, е безплатно. В този случай това означава, че държавата ще има възможност да планира колко ваксини да закупи и колко хора да бъдат обхванати”, каза д-р Николова.

Източник: iStock

Тя коментира и скандала с камери в гинекологични кабинет.

„Недопустимо е да има камери там, където пациентът се съблича и споделя личните си проблеми”, коментира още д-р Николова.„Може да има камера в чакалнята, но не и в кабинета”, смята тя.

Грип COVID 19 Ваксини Назална ваксина Детско здраве Инвестиции в здравеопазване Препоръчителни ваксини Гинекологични кабинети Камери в кабинети Поверителност на пациента
Крум Зарков е новият председател на БСП
Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 14 часа
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 15 часа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 12 часа
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 14 часа
<p>Русия бомбардира жилища в Днепър - дете е в болница</p>

Руски обстрел в Днепропетровска област: 10-годишно дете е ранено, има щети

Свят Преди 1 час

Руските сили обстрелваха също така Никопол с тежка артилерия

<p>Кошмар в чашата вода: PFAS&nbsp;заплашват милиони в Европа</p>

Забрана на "вечните химикали" във Великобритания заради рак и увреждане на имунната система

Свят Преди 1 час

Учени свързват химикалите с нарушения на имунната система и някои видове рак

<p>Синдикален шамар към властта: Манолов за минималните заплати, пенсиите и еврозоната</p>

Димитър Манолов: България е назад с минималните заплати, бюджета и пенсионната реформа

България Преди 3 часа

Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов настоява за връзка между минималната заплата и минималната пенсия, по-добър бюджетен процес и реални решения за пазара на труда и еврозоната

<p>Подкрепата за Киев в Германия: Какво показват новите данни за конфликта?</p>

Проучване в Германия: Над 50% подкрепят увеличаване на помощта за Украйна срещу Русия

Свят Преди 3 часа

Анкета на ИНСА за „Билд“ показва, че мнозинството германци искат повече военна и финансова подкрепа за Киев и се страхуват от разширяване на войната към НАТО

<p>Трус във &quot;Вашингтон пост&quot;: Шефът Уил Луис подаде оставка</p>

CEO-то на "Вашингтон пост" Уил Луис подаде оставка след съкращения и загуба на абонати

Свят Преди 3 часа

Джеф Д’Онофрио, финансов директор на вестника, който е собственост на Джеф Безос, ще поеме поста на главен изпълнителен директор

<p>Бутилки, секс играчки и парчета лед: Арести и ранени полицаи след протест&nbsp;протест в САЩ</p>

Арести и сблъсъци на протест в Минеаполис след смъртта на Рене Гуд от имиграционен агент

Свят Преди 4 часа

Демонстрацията срещу имиграционната политика на Тръмп ескалира пред федерална сграда, след като протестиращи хвърляха предмети по полицията

Всички обичат пуканки, но знаете ли опасностите

Всички обичат пуканки, но знаете ли опасностите

Любопитно Преди 4 часа

Струва си да знаете с какво да ги комбинирате, за да намалите вредата

Шест неща, които ще се случат с вас, ако спрете цигарите

Шест неща, които ще се случат с вас, ако спрете цигарите

Любопитно Преди 4 часа

Отказването от тютюнопушенето не е лесна задача за мнозина, но ако го направите, ви очакват невероятни чувства

Историята на тийнейджърката от Оклахома, която стана петролен барон

Историята на тийнейджърката от Оклахома, която стана петролен барон

Любопитно Преди 4 часа

Сара Ректор става най-богатото чернокожо момиче в САЩ през 1913 г.

По-добро от скъпи кремове: Евтино средство за кожа от всяка аптечка

По-добро от скъпи кремове: Евтино средство за кожа от всяка аптечка

Любопитно Преди 4 часа

Много хора са убедени, че качествените грижи трябва да са скъпи

Рядък медицински случай: Мъж разви камъни в бъбреците от хранителни добавки

Рядък медицински случай: Мъж разви камъни в бъбреците от хранителни добавки

Любопитно Преди 4 часа

Пациентът е 47-годишен мъж без хронични заболявания. Той се е явил в болницата, след като е отделил първия си бъбречен камък. Изследванията на урината и кръвта не са показали аномалии

,

Близо 10 000 демонстранти се събраха в Берлин, за да призоват за демокрация в Иран

Свят Преди 13 часа

Митингът, проведен под мотото "Свобода за Иран", беше организиран от Иранското дружество в изгнание в Берлин

,

Продадоха рядка скица на Микеланджело за рекордните 27,2 млн. долара

Любопитно Преди 14 часа

Първоначалната оценка на творбата беше между 1,5-2 милиона долара

Трима са кандидатите за председател на НС на БСП

Трима са кандидатите за председател на НС на БСП

България Преди 15 часа

Право на глас имат делегатите на 51-вия Конгрес на БСП

Тихите врагове в кухнята: 4 храни, които бавно разрушават червата ви

Тихите врагове в кухнята: 4 храни, които бавно разрушават червата ви

Любопитно Преди 16 часа

Според експерти диетата играе централна роля във формирането на микробиома

,

Френската прокуратура разследва бивш министър за връзка с „Епстийн“

Свят Преди 16 часа

Натискът върху Ланг да подаде оставка като шеф на Института за арабския свят в Париж се засилва

