Десет българи стартират днес на Зимните олимпийски игри

Освен трите спорта с българско участие, в неделя ще бъдат разпределени още четири комплекта медали

8 февруари 2026, 11:48
Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа "Петрохан"
Д-р Гергана Николова: Безплатни ваксини срещу грип за деца до 7 години са необходими
До 13° днес, но от понеделник предстои рязка промяна - сняг и застудяване
Иво Христов за политическия проект на Радев: Формацията не трябва да се ангажира с "червени линии"
Мистерията "Петрохан": Записи от камерите в района разкриват последните часове преди трагедията
Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев
БСП се събра на извънреден конгрес, Зафиров подаде оставка
Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Д есет българи ще стартират днес във втория ден след официалното откриване на зимните Олимпийски игри Милано-Кортина 2026.

Състезателите в алпийския сноуборд - Радослав Янков, Тервел Замфиров, Александър Кръшняк и Малена Замфирова, откриват родното участие в борбата за медалите. Квалификациите в паралелния гигантски слалом започват в 10:00 часа, а първите 16 в тях от двата пола продължават във финалите с директни елиминации от 14:00 часа.

Милано/Кортина 2026: Кои са 20-те българи, от които чакаме олимпийски триумф?

В 13:30 часа ски бегачите Даниел Пешков и Марио Матиканов ще направят олимпийски дебют в дисциплината скиатлон на 10 + 10 километра в Тезеро.

След 15:05 часа на трасето по биатлон в Антхолц-Антерселва ще стартира българският квартет от смесената щафета на 4 по 6 километра в състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова.

38-годишният Илиев, който е заявен за втори пост, ще направи пето олимпийско участие, с което ще изравни рекорда на страната на легендарната състезателка по шоттрек Евгения Раданова.

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

Освен трите спорта с българско участие, в неделя ще бъдат разпределени още четири комплекта медали - в спускането по ски-алпийски дисциплини за жени, в бързото пързаляне с кънки на 5000 метра за мъже, на шейнички единично за мъже и в отборното състезание по фигурно пързаляне. 

В програмата са включени и срещи от олимпийските турнири по кърлинг и хокей на лед. 

Вижте в нашата галерия: Десет българи стартират днес на Зимните олимпийски игри

5 снимки
Източник: БТА, Димитър Вельов    
Зимни олимпийски игри Милано Кортина 2026 Български спортисти Сноуборд Ски бягане Биатлон Владимир Илиев Алпийски дисциплини Фигурно пързаляне Олимпийски медали
По темата

Преди 16 часа
Преди 17 часа
Преди 14 часа
Преди 15 часа
