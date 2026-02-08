Десет българи стартират днес на Зимните олимпийски игри

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев

Мистерията "Петрохан": Записи от камерите в района разкриват последните часове преди трагедията

Иво Христов за политическия проект на Радев: Формацията не трябва да се ангажира с "червени линии"

До 13° днес, но от понеделник предстои рязка промяна - сняг и застудяване

Д-р Гергана Николова: Безплатни ваксини срещу грип за деца до 7 години са необходими

Д есет българи ще стартират днес във втория ден след официалното откриване на зимните Олимпийски игри Милано-Кортина 2026.

Състезателите в алпийския сноуборд - Радослав Янков, Тервел Замфиров, Александър Кръшняк и Малена Замфирова, откриват родното участие в борбата за медалите. Квалификациите в паралелния гигантски слалом започват в 10:00 часа, а първите 16 в тях от двата пола продължават във финалите с директни елиминации от 14:00 часа.

Милано/Кортина 2026: Кои са 20-те българи, от които чакаме олимпийски триумф?

В 13:30 часа ски бегачите Даниел Пешков и Марио Матиканов ще направят олимпийски дебют в дисциплината скиатлон на 10 + 10 километра в Тезеро.

След 15:05 часа на трасето по биатлон в Антхолц-Антерселва ще стартира българският квартет от смесената щафета на 4 по 6 километра в състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова.

38-годишният Илиев, който е заявен за втори пост, ще направи пето олимпийско участие, с което ще изравни рекорда на страната на легендарната състезателка по шоттрек Евгения Раданова.

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

Освен трите спорта с българско участие, в неделя ще бъдат разпределени още четири комплекта медали - в спускането по ски-алпийски дисциплини за жени, в бързото пързаляне с кънки на 5000 метра за мъже, на шейнички единично за мъже и в отборното състезание по фигурно пързаляне.

В програмата са включени и срещи от олимпийските турнири по кърлинг и хокей на лед.