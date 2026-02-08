Мелони осъди "враговете на Италия" след сблъсъците в Милано

И талианската премиерка Джорджа Мелони осъди днес протестиращите срещу Олимпиадата като "врагове на Италия" след станалите снощи сблъсъци на демонстранти със силите на реда в Милано, един от двата града домакини на игрите, и предполагаемите актове на саботаж по железопътната мрежа край Болоня, в централната част на Италия, предаде Ройтерс.

Инцидентите станаха в първия цял ден от състезанията на Зимните олимпийски игри, на които Милано, финансовата столица на Италия, е домакин, заедно с алпийския град Кортина.

Мелони похвали хилядите италианци, които според нея работят за гладкото протичане на Олимпиадата и представят положителната страна на Италия.

„Има и такива, които са врагове на Италия и на италианците, като демонстрират „срещу Олимпиадата“ и гарантират, че тези кадри се излъчват по телевизионните екрани в цял свят. След като други прерязаха железопътните кабели, за да попречат на влаковете да тръгнат“, написа тази сутрин Мелони в "Инстаграм".

„Още веднъж изразявам солидарност с полицията, Милано и всички, чиято работа ще бъде нарушена от тези престъпни банди“, добави италианската премиерка, която оглавява дясна коалиция.