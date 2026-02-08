Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия

М алена Замфирова ще кара във финалите на паралелния гигантски слалом в Милано-Кортина. Талантливата ни тийнейджърка попадна в топ 16 в квалификацията, записвайки 10-о време след втория рън в Ливиньо.

Замфирова се изкачи с една позиция спрямо първия рън, в който бе 11-а след дуела с представителката на домакините Елиза Кафонт. Във втория тя кара до Шейен Лох от Германия и в крайна сметка завърши с общо време 1:34.29.

На осминафиналите Малена, която дебютира на Зимни игри, ще се изправи срещу Рамона Терезия Хофмайстер. Германката има правото да избира трасе.

С най-добро време в квалификацията е чешката звезда Естер Ледецка - 1:30.79. Втора остана сънародничката й Зузана Мадерова, а трета - японката Цубаки Мики.

Финалите при жените стартират в 14:00 часа българско време.