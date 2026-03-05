България

"Бомбастичен" престой в Дубай: Евакуираха българи от ОАЕ, сред тях Благой Георгиев, Радостин Василев и Румен Спецов

Самолет от Оман се очкава да кацне в София тази вечер

5 март 2026, 09:21
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Пиян турист удари в гръб Малена Замфирова на пистата, в болница е

Пиян турист удари в гръб Малена Замфирова на пистата, в болница е
Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне

Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне
МВнР с важно уточнение за евакуацията на българите от Близкия изток

МВнР с важно уточнение за евакуацията на българите от Близкия изток
Кацна първият самолет с евакуирани българи от Дубай

Кацна първият самолет с евакуирани българи от Дубай
ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот

ПП-ДБ внесе документи в ЦИК за парламентарния вот
МЕЧ се регистрира за изборите, Радостин Василев още е в Дубай

МЕЧ се регистрира за изборите, Радостин Василев още е в Дубай
Премиерът Гюров: Разполагаме с достатъчно запаси от горива в държавния резерв

Премиерът Гюров: Разполагаме с достатъчно запаси от горива в държавния резерв

П родължава евакуацията на български граждани от Близкия изток. Над 400 българи се прибраха тази нощ от Дубай и Абу Даби. Те кацнаха на летище „Васил Левски“. 85 души се прибраха от Абу Даби с правителствения самолет, а още над 300 сънародници се завърнаха от Дубай с благодарение на полет на частен авиопревозвач, пише NOVA.

Източник: Булфото

Сред тях бяха лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев, бившият футболист и настоящ инфлуенсър Благой Георгиев, а особеният управител на "Лукойл България" и бивш шеф на НАП Румен Спецов посрещна свои близки на летището. Хората, които пристигнаха на българска земя, разказаха, че организацията преди излитането била много добра.

Източник: Булфото

Кацна първият самолет с евакуирани българи от Дубай

Ивайло Главинков е бил блокиран в Абу Даби. Споделя, че вечерно време е била чута стрелба. "Правителството изпращаше по телефоните сигнал, който съобщаваше, че трябваше да се приберем в бомбоубежища. Понеже нямаше такива, ние бяхме в хотела и предната вечер спахме през половината време в банята", разказа той.

Източник: Булфото

Силвия Александрова също се завърна от Абу Даби. "Прелитат ракети, вижда се как ги прехващат. Близо до нас удариха една американска база, но се опитват всички там да няма паника", казва тя.

Източник: Булфото

Христо Стоянов се прибра от Дубай с думите: "Още от първия ден започнахме да звъним, защото беше много притеснително за всички нас. Благодарим за това, че сме тук, благодарим на Господ и че сме в страната си".

Източник: Булфото

Благой Георгиев отдаде заслуженото на консула и другите членове на дипломацията, които, по думите му, са се справили чудесно. И определи престоя си в Дубай като "бомбастичен".

Източник: Булфото

А по данни на националния превозвач, два самолета са в готовност да излетят от София за Оман и Дубай. Властите нарекоха операцията „Искрена грижа“. 

Кацна първият самолет с евакуирани българи

В сряда машина "Боинг 737" е тръгнала за Оман, а капацитетът ѝ е 148 места. Вторият самолет - "Airbus А320", може да побере 180 души, като по план той ще евакуира туристи от Оман и Дубай. Полетите са извършват при засилени мерки за сигурност и предварително съгласувани маршрути.

Източник: Булфото

Първите туристи се завърнаха в сряда следобед, като кацнаха на летище Варна. На борда на самолета е имало 180 души. 

Източник: NOVA    
Евакуация Близък изток Български граждани Дубай Абу Даби Операция Искрена грижа Правителствен самолет Оман Известни личности Мерки за сигурност
Последвайте ни

По темата

Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти

Иран отрече да е изстрелвал ракета към Турция

Иран отрече да е изстрелвал ракета към Турция

Ирански ракети, удари по

Ирански ракети, удари по "Хизбула" и енергийна криза в Ирак - последните новини от Близкия изток

5 март: Предсказанието от Фултън и България в черния списък

5 март: Предсказанието от Фултън и България в черния списък

Кои държави ще са най-потърпевши от блокирането на Ормузкия проток

Кои държави ще са най-потърпевши от блокирането на Ормузкия проток

pariteni.bg
Audi ще прави коли с „китайска скорост“, първи ще е спортен EV

Audi ще прави коли с „китайска скорост“, първи ще е спортен EV

carmarket.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 13 часа
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 13 часа
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 10 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скандал в Конгреса: Кристи Ноем разпитвана под клетва за „сексуални отношения с Кори Левандовски“

Скандал в Конгреса: Кристи Ноем разпитвана под клетва за „сексуални отношения с Кори Левандовски“

Свят Преди 15 минути

Министърът на вътрешната сигурност отказа директен отговор, съпругът ѝ присъства на изслушването

<p>КНДР засилва военния си потенциал с тестове след атаката срещу Иран</p>

Ким Чен-ун присъства на изпитания на разрушител и крилата ракета в КНДР

Свят Преди 1 час

Трети кораб, който севернокорейският лидер също инспектира вчера, е в процес на строеж в Северна Корея

<p>Почитаме свети Конон! Не давайте пари назаем</p>

Почитаме свети Конон! Не давайте пари назаем

България Преди 3 часа

Днес православната църква почита паметта на Конон Исаврийски и на новомъченик Йоан Българин

Китайските автомобили - шпионират ли ни?

Китайските автомобили - шпионират ли ни?

Свят Преди 3 часа

Расте загрижеността, че китайските автомобили може да служат за шпионаж - без знанието на хората, които ги ползват

<p>Парадоксът на дълголетието: Защо месото е задължително след 80?</p>

Тази диета може да ви попречи да доживеете 100 години: Учените с изненадващо откритие

Любопитно Преди 3 часа

Ново проучване преобръща представите за здравословно хранене: Оказва се, че навиците, които ни пазят в младостта, могат да бъдат опасни след 80-годишна възраст

.

Как Испания се превърна в трън в петата на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Педро Санчес се превръща в най-яростния противник на американската интервенция в Иран, а Тръмп заплаши да спре търговията с Испания

Сънливи на работа? Ето как да се събудите бързо и ефективно

Сънливи на работа? Ето как да се събудите бързо и ефективно

Любопитно Преди 3 часа

Ако редовно заспивате посред бял ден, вероятно е време да преразгледате хигиената си на съня

В ядрото на Земята може да има „океани“ от съществен елемент за живота

В ядрото на Земята може да има „океани“ от съществен елемент за живота

Любопитно Преди 3 часа

Преди повече от 4,6 милиарда години скали, газ и прах около нашето слънце се сблъскали, за да образуват млада планета

Обрат във времето: Идват валежи и застудяване

Обрат във времето: Идват валежи и застудяване

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Без право на грешка - Шеф Ангелов взе поредна куртка в Кухнята на Ада

Без право на грешка - Шеф Ангелов взе поредна куртка в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 9 часа

Редица пропуски сложиха край на участието на Симеон в Hell’s Kitchen

Унгария с искане към Путин, той направи жест, Украйна се ядоса

Унгария с искане към Путин, той направи жест, Украйна се ядоса

Свят Преди 10 часа

Путин освободи двама граждани с двойно украинско-унгарско гражданство

САЩ: До часове ще владеем напълно небето над Иран

САЩ: До часове ще владеем напълно небето над Иран

Свят Преди 11 часа

Израел: Неутрализирали сме около 300 установки за балистични ракети

КЗК препоръча спешни мерки на пазара на горива

КЗК препоръча спешни мерки на пазара на горива

България Преди 12 часа

България е внесла количество втечнен природен газ на цени, договорени преди войната в Близкия изток

Взрив на газова бутилка в Русе, пострада жена

Взрив на газова бутилка в Русе, пострада жена

България Преди 12 часа

Веднага на място са изпратени екипи на полицията

Турция привика посланика на Иран

Турция привика посланика на Иран

Свят Преди 12 часа

Ракетата е била неутрализирана от системата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана

27 политически формации подадоха документи в ЦИК за изборите

27 политически формации подадоха документи в ЦИК за изборите

България Преди 12 часа

В ЦИК са постъпили документи за регистрация на 15 партии и 12 коалиции

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg
1

Нивото на Световния океан е с 30 см по-високо от очакваното

sinoptik.bg
1

Облачно с валежи в четвъртък

sinoptik.bg

Виктория и Дейвид Бекъм поздравиха Бруклин за рождения му ден, той се ядоса!

Edna.bg

Без право на грешка - Шеф Ангелов взе поредна куртка в Кухнята на Ада

Edna.bg

Левски готви спешен трансфер

Gong.bg

Локомотив София ще приземява високо летящия Добруджа през пролетта

Gong.bg

Стотици българи са блокирани на Малдивите вече шести ден

Nova.bg

Трайчо Трайков: Има договорени количества горива до април, газ се доставя по две линии

Nova.bg