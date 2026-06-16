България

Министерството на отбраната: Гвардейският оркестър е участвал в „Шествието за семейството“ по искане на Българската православна църква

Запитване на Vesti.bg показа, че решението за участието на оркестъра е взето след искане от Българската православна църква и одобрение от министъра на отбраната

София-Никол Николова София-Никол Николова

Обновена преди 55 минути / 16 юни 2026, 07:14
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У частието на Гвардейския представителен духов оркестър в „Шествието за семейството“, проведено в София на 13 юни 2026 г., е било осъществено след официално отправено искане от Българската православна църква - Българска патриаршия и с разрешение на министъра на отбраната. Това съобщиха от Министерството на отбраната в отговор на въпроси на Vesti.bg.

От ведомството посочват, че Гвардейският представителен духов оркестър традиционно участва в събития и церемонии с обществена значимост, свързани с българската държавност, история и духовни традиции.

Източник: БТА

„Взаимоотношенията между Националната гвардейска част и Българската православна църква имат дългогодишна история“, заявяват от министерството. Според предоставената информация през годините гвардейски формирования и Гвардейският представителен духов оркестър са участвали в множество инициативи и церемонии, организирани с участието на Българската православна църква по повод значими събития от обществения и духовния живот на страната.

Източник: БТА

Запитването на Vesti.bg беше изпратено след появила се обществена дискусия около присъствието на оркестъра в „Шествието за семейството“. Медията ни поиска информация при какви условия и по какви критерии Гвардейският представителен духов оркестър може да участва в обществени, граждански, културни, религиозни и други публични събития извън официалния държавен и военен протокол.

Източник: БТА

От Министерството на отбраната уточняват още, че разходите, свързани с участието на Гвардейския представителен духов оркестър в събитието, са били осигурени в рамките на утвърдения бюджет на Националната гвардейска част.

В предоставения отговор не се съдържа допълнителна информация за конкретни правила или критерии, по които се одобряват участия на оркестъра в събития, организирани от граждански организации или други външни институции.

Припомняме, че на 13 юни в София едновременно се проведоха две мащабни обществени прояви с противоположни послания

  1. „София прайд 2026“, посветен на подкрепата за ЛГБТИ общността и човешките права,
  2. и „Шествие за семейството“, организирано в защита на традиционните семейни ценности.

„София прайд 2026“ започна с фестивална програма в Княжеската градина и продължи с шествие под мотото „Различно си приличаме“. Организаторите определиха събитието като едновременно празник и протест за равноправие и обществено приемане. В подкрепа на инициативата се включиха дипломати от редица държави, сред които Великобритания, Ирландия и Франция, които разпънаха транспарант с надпис „Дипломати за равенство“. По-късно се състоя концерт с участието на български изпълнители.

Хиляди на "София Прайд" и "Шествие за семейството" в центъра на София

По същото време в центъра на София се проведе и „Шествие за семейството“, съпроводено от Гвардейския представителен духов оркестър. Началото му беше поставено с молебен за българското семейство, отслужен от българския патриарх Даниил. Сред участниците в проявата беше и Калина Сакскобургготска.

Ден след проявата дрганизаторите на „Шествието за семейството“ заявиха, че княгиня Калина Сакскобургготска не е била канена да участва в представителна роля на събитието и не е водила шествието.

Появата ѝ в предната част на колоната е била нейно лично решение и не е била съгласувана с организационния екип.

От организациите са я помолили да застане зад Гвардейския представителен духов оркестър, като това е станало още в първите стотина метра от маршрута.

"Категорично заявяваме, че княгиня Калина не е била канена от организаторите да води шествието, нито ѝ е била възлагана подобна представителна роля“, се посочва в позицията.

В навечерието на събитията Светият Синод излезе с позиция срещу провеждането на „София прайд 2026“. Българският патриарх Даниил заяви, че Българската православна църква не одобрява проявата и се противопоставя на посланията, които според духовенството противоречат на християнското учение за семейството и брака.

От своя страна организаторите на „Шествието за семейството“ подчертаха, че целта им е да защитят традиционния модел на семейство и да насърчат законодателни политики в негова подкрепа. Председателят на Фондация „Консервативно общество“ Кристиян Шкварек заяви, че шествието дава възможност на хората да изразят свободно своите консервативни възгледи.

На фона на двете събития кметът на София Васил Терзиев призова за толерантност и взаимно уважение. „Вместо да мразим, да изберем да разберем другите“, заяви той, коментирайки провеждането на множество и различни по характер публични прояви в столицата.

Автор: София-Никол Николова
Гвардейски представителен духов оркестър Министерство на отбраната Шествие за семейството Българска православна църква Национална гвардейска част София обществена дискусия държавен протокол духовни традиции армейски оркестър
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