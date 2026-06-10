Обрат: Мариус Куркински се оттегли от „Шествие за семейството“

В незапен обрат беляза подготовката за едно от най-обсъжданите и поляризиращи обществени събития в София. Големият български актьор и режисьор Мариус Куркински официално обяви, че оттегля участието си от т.нар. „Шествие за семейството“, планирано за 13 юни.

Изборът на артиста да бъде централно рекламно лице на проявата дълго време предизвикваше бурни коментари, но решението му да се оттегли в последния момент пренареди обществените и политически акценти около събитието.

В специално изявление, публикувано в официалния му профил в социалната мрежа Фейсбук, Куркински призова към спокойствие и се опита да тушира зреещия скандал:

„Внимание! Аз и моят екип взехме категоричното решение да не взимам участие в „Шествие за семейството“, което ще се провежда на 13 юни. Причините остават лични и няма нужда от излишни интерпретации и обществено напрежение. Благодаря за разбирането!“.

„Шествие за семейството“ се организира от няколко консервативни неправителствени организации и традиционно се явява алтернатива и ясна опозиция на провеждащия се по същото време в столицата „София прайд“.

Консервативното събитие през тази година придоби особена институционална тежест, тъй като се провежда под официалната егида на Софийската света митрополия и под прекия патронаж на новия български патриарх Даниил, който беше избран начело на Българската православна църква (БПЦ).

Включването на Мариус Куркински като водещо артистично лице на плакатите за шествието предизвика широк отзвук. Актьорът никога през годините не е крил своите хомосексуални наклонности, което превърна присъствието му в епицентър на сериозен ценностен и идеологически конфликт. Очевидно огромното напрежение около дублирането на двете мащабни събития на 13 юни и рискът името му да бъде използвано за политическо и социално противопоставяне са принудили екипа му да предприеме този ход.

Въпреки отказа си да участва в шествие по софийските улици под консервативни лозунги, Мариус Куркински остава дълбоко свързан с православието. Обръщането му към Бога и Църквата е тема, която той коментира в свои интервюта пред Българското национално радио (БНР). Изповедта му за прехода от „безбожния живот в театъра“ до смирението пред олтара показва, че за него вярата е интимен акт, а не инструмент за публични демонстрации:

„Бях кръстен на 10 години, но след това живях безбожен живот в театъра, там много души могат да бъдат погубени – като актьори и като зрители. Аз стигнах до истината, че трябва да вляза в Православната църква, която истински в душата ми е стояла високо... Стигнах до изповед и причастие. Не казвам, че съм променен, не, напротив, тогава започват истинските изпитания – ти вече си застанал пред Бога и си казал: „Аз съм Твой, Ти знаеш, помогни ми“.

Докато София остава сцена на разделение, Мариус Куркински не е прекъснал ангажиментите си към духовно-културните прояви на БПЦ в страната. Месец след софийското шествие – на 15 юли – големият актьор ще излезе на сцената на Античния театър в Пловдив, съобщава БТА.

Той ще бъде специален гост в грандиозния концерт-спектакъл „Светлина през вековете“, посветен на 170-годишнината от изграждането и освещаването на митрополитския храм „Света Великомъченица Марина“ в Пловдив. Това събитие се провежда по инициатива на архимандрит Максим и с изричното благословение на Пловдивския митрополит Николай. Тъй като Пловдивската епархия е част от диоцеза на БПЦ, събитието също индиректно е под върховното ръководство на патриарх Даниил като глава на Светия синод, но тук контекстът е изцяло исторически и културен.

Празничната програма в Пловдив ще обедини митрополитския хор „Св. апостол Ерм“, виртуозни музиканти и балетисти около каузата да се почете паметта на предците и духовните корени на града. Самият храм има драматична съдба – опожаряван през 1410 г. по време на османските междуособни борби, той е издигнат отново в сегашния си блясък през 1856 г. от майстор Никола Томчев Устабашийски, съхранявайки уникални икони на Станислав Доспевски и Захарий Зограф.