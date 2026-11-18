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Младите лекари обмислят нови протести заради липсата на трайно решение на проблема със заплащането в здравеопазването. Предвидените в проекта за Бюджет 2027 стипендии от 350 евро не са достатъчни, тъй като не гарантират устойчиво увеличение на доходите. Това заяви д-р Даниел Кипров, представител на младите лекари, в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според него основният проблем не е размерът на предвидените средства, а начинът, по който те ще бъдат предоставяни.

„Тези стипендии са просто едно парашутно плащане. Дори да кажем, че решават някакви проблеми, те могат да бъдат само стъпка в правилната посока. Но през 2028 г. може и да ги няма. Това е временно решение“, коментира Кипров.

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Защо стипендиите не решават проблема

По думите на младия лекар финансовата помощ не променя начина, по който се формират възнагражденията в здравната система.

„Проблемът не е толкова в самия размер, колкото в начина, по който отново се дават тези пари. Няма никакво преструктуриране на заплащането“, посочи той.

Кипров обърна внимание, че стипендиите не осигуряват всички социални и осигурителни права, които работещите получават чрез трудовото си възнаграждение.

Освен това помощта е насочена към определена група медицински специалисти, докато проблемите със заплащането засягат много повече хора в системата, включително медицинските сестри.

Според него промените в Наредба № 1 за специализациите също създават затруднения, тъй като на практика замразяват възнагражденията на част от младите медици, чиито заплати досега са били обвързани с механизъм за увеличение.

Има риск болниците да намалят бонусите

Д-р Кипров предупреди и за възможността допълнителните средства да не доведат до реално повишаване на доходите.

В някои лечебни заведения бонусите представляват значителна част от заплащането на медицинските специалисти. Според него съществува риск тези допълнителни възнаграждения да бъдат намалени, след като държавата започне да изплаща стипендиите.

Така ефектът от финансовата помощ може да бъде неутрализиран, без да има действително увеличение на получаваните средства.

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Младите лекари настояват за колективен трудов договор

Като основно решение на проблема Кипров посочи приемането на нов колективен трудов договор, който да гарантира по-устойчиви и предвидими правила за възнагражденията на всички работещи в здравеопазването.

„Колективният трудов договор го чакаме още от 2025 г., а действащ такъв все още няма. Именно заради това излязохме на протести, защото процесът се проточва прекалено много“, заяви той.

Според представителя на младите лекари липсата на подобен механизъм оставя заплащането в зависимост от решенията на отделните лечебни заведения.

Възможни са нови протестни действия

Младите медици обмислят подновяване на протестите, ако не бъдат предприети конкретни стъпки за промяна на системата на заплащане.

Кипров предупреди, че предоставянето на стипендии само на определени специалисти може да създаде разделение сред работещите в здравеопазването.

„Създава се впечатлението, че защитаваме само една малка група, а всички останали, които участват в здравеопазването, трябва да се оправят сами“, коментира той.

По думите му исканията не се ограничават до младите лекари и специализантите, а са насочени към трайно увеличение на възнагражденията на всички медицински специалисти.