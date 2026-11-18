З а 18 ноември 2026 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за силен вятър от юг-югозапад за 9 области от Западна и Югоизточна България с пориви 20-24 m/s. За 3 области от Северозападна България е в сила и предупреждение от първа степен за значителни валежи от дъжд с количества между 20 и 30 mm.

Облачността над страната ще бъде значителна, като на места в равнините до обяд ще бъде мъгливо. Вятърът от юг-югозапад ще се усили, а на места в Източна България и северно от планините ще бъде силен. Валежи от дъжд ще има главно в северозападната половина от страната, в Северна България ще има и гръмотевична дейност, а в отделни северозападни райони количествата ще са значителни. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, а в София – около 16°.

Източник: НИМХ

В планините

Над планините облачността ще бъде значителна. В масивите от Западна България и по билото на Стара планина ще има валежи от дъжд, а над 1700 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, а по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

Черноморието

Над Черноморието облачността също ще бъде значителна. В сутрешните часове главно по южното крайбрежие ще бъде мъгливо и ще преръмява, като ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°, температурата на морската вода е 14°–15°, а вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

Четвъртък и петък

През нощта срещу четвъртък вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, а валежи ще има главно в Северна България и планините. През деня вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад, повишението на температурите ще продължи, а облачността ще е променлива и почти без валежи през деня. До сутринта в петък вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, като на места в Северна България и планините ще превали дъжд. През деня вятърът малко ще отслабне, без да стихва, вероятността за валежи е малка, и ще се задържи все още сравнително топло.