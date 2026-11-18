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Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи нови критики към управляващите, като постави въпроси за декларация, подписана в Дъблин, бюджетната политика и реакцията на властта след атаките срещу кораби в Черно море.

По думите му управляващите не искат да съобщят какъв документ са подписали в ирландската столица, предаде DarikNews.bg

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Борисов коментира и проекта за държавен бюджет, като отправи критики към прогнозите за икономическото развитие на страната и заложените разходи.

„Мисля, че вчера Асен доста визуализира бюджета с празната кошница с грижа. Мисля, че ЕК, въпреки благодарностите от Урсула фон дер Лайен, прогнозата е 5%, инфлация висока, ниски доходи, големи дългове. Целият бюджет е: взимаме дългове, за да се правим на щедри“, заяви Борисов.

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Лидерът на ГЕРБ подчерта, че носи отговорност за периода, в който е бил министър-председател, и посочи, че бюджетите по време на неговото управление са били с излишък.

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Борисов за атаките срещу кораби в Черно море: Превърнали сме се в пиратска държава

Борисов определи ситуацията с атаките срещу плавателни съдове в Черно море като недопустима. Той обвини управляващите, че не посочват кой стои зад нападенията.

„Радостната новина от потопените кораби е, че със сигурност в дълбините на Черно море има газ, вече имаме газ и можем да го добиваме. Ние сме се превърнали като в пиратска държава. Ще сме най-голямата атракция за тези, които обичат подводните снимки и могат да търсят находища“, каза лидерът на ГЕРБ.

На въпрос как би реагирал, ако управляваше страната, Борисов отговори, че би предприел действия за унищожаване на дроновете. По думите му би използвал авиацията и системите за противодействие на безпилотни апарати.

За срещата между Путин, Си Дзинпин и Тръмп

Борисов коментира и предстоящите разговори между руския президент Владимир Путин, китайския лидер Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп.

„Това, което се случва в САЩ с полетите, с банковата им система, с разузнавателната им агенция, дано не съм прав, но мисля, че тази среща се подготвя предварително“, заяви той.

По думите му войната в Украйна е толкова ожесточена, че не вижда как може да бъде спряна с подобни методи.

Борисов поиска свикване на КСНС

Лидерът на ГЕРБ заяви, че според него трябва да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС).

Той отправи и критики към финансовия министър Гълъб Донев, като заяви, че според него не е на мястото си.

„Парламентът крие управляващите. Вчера гледах Гълъб Донев, съжалих го. То е видно, че не е на мястото си. Изглежда доста тъжно и странно“, каза Борисов.

Той завърши с ироничен коментар за плановете на управляващите: „Пожелавам им успех в новото правене на държавни резиденции по най-хубавите места в България“.