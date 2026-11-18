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„Парите за култура са пари за култура. Не може това да бъде пиар, това е бюджетът на Министерството на културата“. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев в „Интервюто в Новините на NOVA“ часове след представянето на проектобюджета за 2027 г. и след протест на представители на културния сектор в София.

Рекордно увеличение на парите за култура: Предвидени са над 307 млн. евро

Повод за коментара му станаха обвиненията на протестиращи, че увеличението на средствата до 307 млн. евро в последния момент представлява „кризисен пиар с държавни пари“.

Милошев подчерта, че бюджетът не е окончателен и може да претърпи промени до гласуването му на второ четене в Народното събрание.

По думите му за първи път Министерството на културата преминава психологическата граница от 300 млн. евро. Увеличението спрямо 2026 г. е 38 млн. евро, или 14,1% - ръст, който надхвърля прогнозирания растеж на българската икономика.

Министърът определи постигнатото като значително предвид сложната финансова ситуация, в която се намира страната. Той посочи процедурата за свръхдефицит, започната от Европейската комисия, както и приключването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост през 2026 г.

За 2027 г. вече не са заложени средства по ПВУ, но по думите му работи междуведомствена комисия с участието на вицепремиера Пеканов за подготовката на новия програмен период и бъдещото европейско финансиране.

Заплати, забавени плащания и приоритети

На въпрос дали предвидените средства ще осигурят на работещите в културния сектор възнаграждения, сравними със средните за страната, Милошев отговори:

„Казах най-големия, не най-желания. Има разлика между тези две неща. Има какво още да се даде и да се направи“.

Министърът направи и уточнение във връзка със случаите на забавени плащания в оркестри, ансамбли и театри. По думите му Министерството на културата не е забавяло заплати и средства за издръжка, особено в областта на сценичните изкуства.

Той обясни, че забавянията засягат други плащания и се появяват, когато културните институти надхвърлят законовите си финансови лимити. Според него това е въпрос на управление и мениджмънт на съответните институции.

Основната част от средствата за 2027 г. е насочена към живите артисти, сценичните изкуства и художественото образование. За 23-те училища по изкуствата в системата на Министерството на културата са предвидени 50 млн. евро.

Милошев призна, че би искал да има повече средства и за галериите, музеите, библиотеките и опазването на културно-историческото наследство.

Затова за първи път в Националния културен календар е включена програма за допълнително финансиране на тези институции. По нея ще могат да бъдат отпускани до 125 хил. евро на проект.

1% от БВП за култура и по 50 евро за децата

Евтим Милошев потвърди подкрепата си за подписаната в парламента Харта за културна политика, която предвижда постепенно увеличаване на публичните средства за култура до поне 1% от брутния вътрешен продукт (БВП).

Той уточни, че документът не определя конкретните механизми за постигането на тази цел. Според министъра достигането на подобно равнище през 2027 г. не е възможно, но с последователни политики то може да бъде постигнато през следващите години.

Милошев припомни, че в показателя „функция Култура“ бюджетът на самото министерство представлява около една трета - 32,5%. Останалата част включва средства за обществените медии, Българската академия на науките, други ведомства, общините и европейското финансиране.

Министърът потвърди и че мярката за въвеждане на „културни паспорти“ е заложена в проектобюджета за 2027 г. Предвижда се всяко дете да получава по 50 евро годишно за посещения на кино, театър и галерии.

Милошев определи инициативата като модерна и работеща, но уточни, че прилагането ѝ ще изисква координация между няколко министерства и институции.

В края на разговора министърът се обърна към протестиращите представители на културния сектор с призив за доверие към работата на администрацията.

„Да имаме спокойствие и вяра, че ние в администрацията, тези, които трябва да администрираме този процес, сме отдадени на тази работа и правим най-доброто и най-възможното в ситуацията, в която се намираме“, заяви Евтим Милошев.