България

Млади лекари протестираха за по-добри условия и реформа

Протестиращи: Нашата цел е да направим така, че да имаме високи основни заплати, а не да се зависи от допълнителното материално стимулиране

Николай Киров Николай Киров

20 октомври 2026, 19:58
Илин Димитров: България е остров на спокойствието

Илин Димитров: България е остров на спокойствието
Протест срещу Румен Радев в центъра на София

Протест срещу Румен Радев в центъра на София
Стоянов: Нямам идея какви са останките и за какво става въпрос

Стоянов: Нямам идея какви са останките и за какво става въпрос
Радев: Американският самолет над Черно море разузнава за потенциални заплахи

Радев: Американският самолет над Черно море разузнава за потенциални заплахи
Mащабна полицейска акция в Хасковско, 12 души са задържани

Mащабна полицейска акция в Хасковско, 12 души са задържани
Американски военeн самолет e извършил полет над Черно море край България

Американски военeн самолет e извършил полет над Черно море край България
„Водопади“ в домовете: Недовършено саниране доведе до течове в блок със 117 семейства в Ловеч

„Водопади“ в домовете: Недовършено саниране доведе до течове в блок със 117 семейства в Ловеч
10-сантиметрови прободни рани, „в шок и обляно в кръв“: Какво знаем за намушканото дете в Карнобат

10-сантиметрови прободни рани, „в шок и обляно в кръв“: Какво знаем за намушканото дете в Карнобат

М лади лекари и медицински специалисти протестираха пред Министерството на здравеопазването с искане за по-добри условия за работа, по-достойно заплащане и цялостна реформа в здравеопазването. Протестът е под надслов "Не ви ли е неудобно?". Демонстрацията е организирана от Инициативния комитет "Национален протест "Бъдеще в България"".

Протестът е заявен в Столичната община и на място има засилено полицейско присъствие. Протестиращите скандират "Стига обещания" и "Бъдеще в България".

"Днес сме се събрали за пореден път пред Министерството на здравеопазването, тъй като не виждаме достатъчно резултати относно нашите искания - дигитализация на процеса на специализация и назначаване на специализация, както и достойно възнаграждение на специалистите в сферата на здравеопазването, не само на лекарите, но и на всички останали", заяви пред БТА един от организаторите д-р Белослава Томова. 

Източник: БГНЕС

"В момента повечето колеги, поне новозавършилите, работят на огромно натоварване за ниски заплати между 700 и 1000 евро. Нашата цел е да направим така, че да имаме високи основни заплати, а не да се зависи от допълнителното материално стимулиране, което може да го има, може и да го няма", добави тя.

"Част от исканията на протестиращите са единен портал за специализациите с ясни, прозрачни и проследими условия, в който абсолютно всички болници и всички лечебни заведения да бъдат задължени да публикуват абсолютно всичко и да се кандидатства единствено чрез него", каза на протеста един от организаторите д-р Даниел Кипров.

Източник: БГНЕС

 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Йоана Новакова    
протест млади лекари здравеопазване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Протест срещу Румен Радев в центъра на София

Протест срещу Румен Радев в центъра на София

Голяма част от София остава без ток на 21 октомври

Голяма част от София остава без ток на 21 октомври

Вучич: Световна война ще започне – ще бъде чудо, ако не започне

Вучич: Световна война ще започне – ще бъде чудо, ако не започне

Илин Димитров: България е остров на спокойствието

Илин Димитров: България е остров на спокойствието

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
GAC вече е в България, започва с 4 модела, цените им са ясни

GAC вече е в България, започва с 4 модела, цените им са ясни

carmarket.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 2 дни
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 2 дни
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 2 дни
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Клековски: Въпросът с Ива Михйлова не го обсъждахме с България

Клековски: Въпросът с Ива Михйлова не го обсъждахме с България

Свят Преди 2 часа

Клековски: Още на този етап са установени нарушения и е поискан експертен надзор върху медицинската част на доклада за Ива Михйлова

Два танкера пламнаха край Ормузкия проток

Два танкера пламнаха край Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Инцидент с участието на танкер и военни сили, източно от град Дукм в Оман.

Нова трагедия във фамилия Кенеди: Почина 42-годишната внучка на Боби Кенеди

Нова трагедия във фамилия Кенеди: Почина 42-годишната внучка на Боби Кенеди

Свят Преди 3 часа

Преподавателката и активистка Кайл Кенеди издъхна в дома си. След тежка травма и парализа през 2020 г., тя посвети последните години от живота си на борбата за правата на хората с увреждания

Икономиката се крепи на заплатите ни и парите от ЕС

Икономиката се крепи на заплатите ни и парите от ЕС

Парите ни Преди 3 часа

БВП расте с 3%, инвестициите скочиха с 15,6%, но свежите чужди пари са едва 120 млн. евро. БНБ очаква спад още догодина

Уилям и Хари

Принц Хари с откровения за принц Уилям: Някои хора не искат да се помирим

Любопитно Преди 4 часа

Принц Хари направи нови откровения за отношенията с брат си принц Уилям и кралското семейство. В интервю за GQ той сподели, че търси помирение и се надява конфликтите да останат в миналото в името на по-голямото добро за всички

Румъния има ново правителство, начело с Лука Никулеску

Румъния има ново правителство, начело с Лука Никулеску

Свят Преди 4 часа

Днешният вот слага край на продължила над пет месеца политическа криза в страната

Jay-Z ще бъде звездата на Super Bowl Halftime Show 2027

Jay-Z ще бъде звездата на Super Bowl Halftime Show 2027

Любопитно Преди 4 часа

Музикалният магнат Jay-Z лично е избрал себе си за изпълнител на полувремето на Super Bowl 2027 в Лос Анджелис. Бруклинската рап икона е предпочетен пред имена като Justin Bieber и Miley Cyrus за грандиозното спортно и музикално събитие

Доналд Тръмп

„Искате ли работа при Тръмп?“: Калкулатор изчисли след колко дни ще ви уволни

Свят Преди 4 часа

От 5 дни за прессекретаря до 226 дни за лоялните – нов ненаучен анализ разкрива има ли значение колко сте високи, млади или опитни, за да оцелеете в екипа на американския президент

Арестуваха сириец в Пловдив за намушканите младежи край НДК

Арестуваха сириец в Пловдив за намушканите младежи край НДК

България Преди 4 часа

Той пребивава у нас с хуманитарен статут

Хали Бери

„Изключителна доброта, а след секунди - ярост“: Близки до Хали Бери разкриват тъмната страна на звездата

Любопитно Преди 4 часа

Зад блясъка на Холивуд и историческата награда „Оскар“, кариерата на 60-годишната Хали Бери продължава да бъде засенчвана от бурни разводи, съдебни сблъсъци за попечителство и разкрития за променливите ѝ настроения и избухлив характер зад кулисите

Кристина Апългейт разкри, че диагнозата ѝ за множествена склероза е била сгрешена

Кристина Апългейт разкри, че диагнозата ѝ за множествена склероза е била сгрешена

Свят Преди 5 часа

Актрисата Кристина Апългейт шокира обществеността с разкритието, че няма множествена склероза, въпреки че 5 години е лекувана от това заболяване. Въпреки погрешната диагноза, тя продължава да се бори с тежки симптоми и отново търси причината за тях

С програмите и инициативите си достигаме до младите хора много преди първия им работен ден

С програмите и инициативите си достигаме до младите хора много преди първия им работен ден

Любопитно Преди 5 часа

Силвия Стоянова, Мениджър Привличане на таланти и Бизнес партньори във Vivacom

.

Кендъл Дженър наруши мълчанието си след скандалния дебют на Кайли във Victoria's Secret

Любопитно Преди 5 часа

Топмоделът Кендъл Дженър пропусна бляскавото шоу, на което сестра ѝ носеше легендарния сутиен Fantasy Bra за 50 милиона долара

Почина филмовата звезда Ричард Рийли

Почина филмовата звезда Ричард Рийли

Свят Преди 5 часа

Причината за смъртта му не е оповестена

<p>Ще запази ли Нетаняху властта?</p>

Война, корупционен процес и политическа криза: Израел отново гласува

Свят Преди 5 часа

На 27 октомври израелците гласуват на шестите избори от 2019 г. насам. Ето как функционира избирателната система и кои хора остават извън нея

Spotify

Голямото разчистване в Spotify: Защо 50 милиона AI песни изчезнаха от плейлистите ви

Свят Преди 5 часа

Компанията е идентифицирала „музикалния шум“, като е анализирала кои песни слушателите най-често пропускат и игнорират. Целта на тази чистка е да се върне човешкият фактор и да се даде предимство на музиката, създадена от истински артисти.

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки знаят ли името си?

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

sinoptik.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg

Надя Керанова се въплъщава в дъщерята на Петко Каравелов

Edna.bg

Дакота Джонсън и MGK се сближават тайно: Ето какво ги привлича един към друг

Edna.bg

НАТО разполага допълнителни средствата за наблюдение и разузнаване в Черно море

Nova.bg

Илин Димитров: Нямаме отлив от ранните записвания, България е остров на спокойствието

Nova.bg