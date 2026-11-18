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П родължават разследванията на атаките с дронове срещу кораби в българските териториални води на Черно море. Броят на ударените плавателни съдове вече е седем, като към момента няма официално съобщение за произхода на безпилотните апарати и откъде са били извършени атаките.

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На този фон ресорната комисия в Народното събрание ще изслуша министъра на отбраната Димитър Стоянов. Очаква се депутатите да поставят въпроси, свързани със сигурността на корабоплаването и защитата на българското морско пространство.

Сред основните точки в дневния ред е проектът за инвестиционен разход за придобиване на 155-милиметрови гаубици. Целта е с новата техника да бъдат развити способностите за артилерийска поддръжка на Българската армия.

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Депутатите ще разгледат и законопроект за ратифициране на програмно споразумение с Германия за съвместното придобиване на системи за противовъздушна отбрана IRIS-T.

Сделката е част от европейската инициатива „Щит на европейското небе“, насочена към укрепване на противовъздушната отбрана на участващите държави и координиране на усилията им за защита на въздушното пространство.