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Н е получихме отговор на искането си за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). Смятаме, че той трябва да бъде свикан спешно, тъй като на предходното заседание имаше определени заявки, но нищо не се случи. Това заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев.

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„Освен това в Черно море все още потъват кораби. Все още никой не знае коя е атакуващата страна. Вчера, например, Украйна атакува Керченския мост. Казах си: „Това е Украйна, атакуваме руски мост“. За съжаление, в България управляващите все още търсят кой е потопил първия кораб, потънал в Черно море. А оттогава вече може би са минали два месеца. Продължават да се правят изследвания“, подчерта Мирчев, цитиран от NOVA.

Той припомни думи на премиера Румен Радев, че няма да се крие от Народното събрание.

„Беше казал, че винаги, когато бъде повикан в парламента, ще идва. Виждам, че си прави пиар от Министерския съвет, но когато го поканихме да отговори на нещо наистина важно и да участва в изслушване в парламента, той не дойде. Става въпрос за това да обясни защо България е единствената страна, която не се присъедини към Декларацията за сигурност на европейските държави - декларация, която гарантира сигурността и засяга може би най-много именно нашата страна. Премиерът Радев се крие и предпочита да си прави пиар“, заяви депутатът.

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Мирчев отново настоя за свикване на КСНС, на който да бъдат дадени отговори по поставените въпроси.

„За пореден път се снишаваме и прекланяме главичка пред Москва. Все още се чудят чий са атакуващите дронове“, каза още той.

В отговор на журналистически въпрос Мирчев беше категоричен, че „Демократична България“ продължава да настоява за оставката на председателя на ДАНС.

Божидар Божанов: Бюджетът за 2027 г. трябва да бъде пренаписан

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов коментира проекта за държавен бюджет за 2027 г. Той заяви, че от формацията продължават да настояват той да бъде изтеглен и преработен заради размера на предвидения дефицит.

„Ние настоявахме и продължаваме да настояваме той да бъде изтеглен и пренаписан, тъй като дефицитът е твърде голям. От този дефицит произтичат множество рискове, включително от продължаващо повишаване на цените“, посочи Божанов.

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Той коментира и процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС).

„Това е наш предизборен ангажимент. Отдавна настояваме да бъде избран ВСС извън статуквото. Изработихме процедурни правила и създадохме процес, който е максимално прозрачен, с изискване за максимален брой документи. Уверени сме, че има 11 достойни кандидати, които заслужават да бъдат подкрепени“, заяви Божанов.