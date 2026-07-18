България

Масов бой в Димитровград, 25 души са задържани

Един от участниците в сбиването е пострадал, като няма опасност за живота му

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 18 юли 2026, 09:54
Масов бой в Димитровград, 25 души са задържани
Инцидентът е мобилизирал значителни полицейски сили за овладяване на ситуацията   
Източник: БТА

О бщо 25 души са задържани след сбиване между представители на две фамилии в Димитровград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Хасково.

Сигналът за конфликта в двора на Многопрофилната болница за активно лечение – Хасково е получен в петък около 14:15 часа на спешния телефон 112, информираха от полицията. На място са изпратени служители на реда, които са установили, че в скандала са участвали представители на две ромски фамилии, между които е имало стара вражда.

За срок до 24 часа първоначално са задържани осем души. Един от участниците в сбиването е пострадал, като няма опасност за живота му.

Около три часа по-късно саморазправата е продължила в квартал „Изгрев“ в Димитровград. За овладяване на ситуацията са изпратени допълнителни полицейски сили от Хасково и екипи на жандармерията.

При последвалите действия са задържани още 17 души от двете фамилии. Така общият брой на задържаните за срок до 24 часа е достигнал 25.

Полицейски служители са извършили проверки и в жилищата на задържаните за наличие на забранени за притежание вещи. В района е осигурено засилено полицейско присъствие. Към момента обстановката е спокойна, посочиха от ОД на МВР в Хасково.

При подобен случай през септември 2025 г., отново в Димитровград бяха задържани седем души за побой, повреждане и унищожаване на имущество.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова    
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