Министри и депутати коментираха проблема с боклука в София

Лишени от свобода с леки присъди ще бъдат включени в почистването на столичния район „Красно село“

8 октомври 2025, 20:17
К метът на София Васил Терзиев обяви днес, че Столична община не може да се справи сама с проблема с боклука. Нуждаем се от държава, която работи, и от институции, които действат своевременно, предвидимо и смело, каза Терзиев при откриването на кръгла маса „Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност“ в столицата. 

Кметът посочи, че София се изправя пред системен проблем с управлението на отпадъците и престъпленията, свързани с тях.

По думите му Общината няма да приеме модели, които облагодетелстват малцина и ощетяват мнозинството.

Специализирани екипи на четири столични района - "Слатина", "Изгрев", "Лозенец", "Красна поляна" се включват в работата по почистване в "Люлин" и "Красно село", съобщиха от Столичната община. В дейностите ще участват и екипи на общинските предприятия "Гробищни паркове" и "Паркове и градини". Общинското дружество "Софекострой" осигури камион, с който днес се почиства районът на болница "Пирогов" и кв. "Крива река". От Столичната община благодарят на всички доброволци в "Красно село" и "Люлин", които помагат с товаренето и разтоварването на отпадъци до точките, на които са разположени големите контейнери.

От общината припомнят, че 12 камиона работят от днес в двата района, като се очакват и допълнителни пет сметосъбиращи камиона от Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище.

Лишени от свобода с леки присъди ще бъдат включени в почистването на столичния район „Красно село“, който е сред най-засегнатите от кризата с отпадъците в София, съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев пред журналисти. Той също участва в кръглата маса „Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност“.

Кметът на район „Красно село“ потърси съдействие от нас и ние веднага ще осигурим жива сила – лишени от свобода, които са с леки присъди и живеят в общежития от открит тип, които и без това работят през деня в различни фирми, ще се включат в почистването, обясни министърът. По думите му такава практика е прилагана и преди, включително при почистване на речни корита в София.

Георгиев допълни, че Министерството на правосъдието ще окаже пълна подкрепа за справяне с кризата, а политическата подкрепа от най-голямата парламентарна група също е заявена ясно. 

Ако кметът на София се нуждае от помощ, готови сме да се отзовем. Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов в отговор на въпрос на БТА дали екоминистерството ще вземе отношение по проблема за сметосъбирането в столицата.

Предлагам на кмета на София Васил Терзиев да внесе предложение за извънреден закон, свързан с бедствия, околна среда, природа, еко катастрофи – каквото иска. Да дойде днес при нас с предложение, да каже какво иска, за да се реши кризата с боклука, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента. „100 милиона, 200 милиона, без обществени поръчки – каквото пожелае кметът, веднага го има“, допълни Борисов. Той каза, че, ако представи решение днес, Терзиев ще има 66 гласа „за“ от депутатите на ГЕРБ. Лидерът на ГЕРБ подчерта, че не подава ръка на Васил Терзиев, а на софиянци, защото те не са виновни.

Срещу коя мафия се бори кметът, попита Борисов. Две години им плаща, ако са мафия, каза още той.

Ситуацията с боклука в двата столични района започва да се нормализира, изходът е Столична община да си развие капацитет и да има сметоизвозващи фирми, както е на други места, така е и доста по-евтино за гражданите, коментира лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в кулоарите на парламента.

Той призова МВР да се задейства и да намери извършителите на палежа на камионите на фирма, която е участвала в обществена поръчка за боклука в част от София, а Министерството на околната среда и водите да каже защо е отнела лиценза на другата чужда фирма, искала да участва в поръчката.

Относно ситуацията с боклука в София съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че МВР трябва и може да изиска разрешение от прокуратурата да бъде изнесена публично информация относно разследването със запалените камиони на турска фирма на паркинг в София, участвала в обществена поръчка за извозване на отпадъци. „Цялата изпълнителна власт в момента съдейства на мутрите в София“, каза той.

По думите на другия съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев държавата не помага по случая с боклука на София. „Очевидно става дума не просто за битка на мафията, а след като превзеха боклука на Бургас, след като превзеха боклука на Пловдив, опитват да направят същото със София, но няма да се получи“, добави той. Според него в друга ситуация всички държавни органи е щяло да се намесят и проблемът да се реши.

Решението за кризата с боклука е всички дейности да се извършват под шапката и ръководството на съответната община, каза пред журналисти лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в кулоарите на парламента.

Там, където общините сами се справят със сметосъбирането, разходите са в пъти по-малки и градът е в пъти по-чист, посочи той. Държавата не е лош стопанин, но има хора, които искат да махнат нейните функции, за да ги подарят на частни фирми, които впоследствие източват десетки милиарди, добави той.

Костадинов посочи, че кризата с боклука се повтаря циклично. Вина за случващото се имат всички – управлението на държавата и това на общината, каза депутатът. Васил Терзиев вече за втора година е кмет на София и трябваше много отдавна проблемът с боклука да бъде решен радикално, добави Костадинов. Той призова Терзиев максимално бързо да разреши проблема. Призоваваме министър-председателят да вземе решение, с което да прекрати намесата на мафията в държавата и столицата, каза още Костадинов.

Председателят на Комисията по транспорт и депутат от "БСП-Обединена левица" Кирил Добрев заяви, че ако софиянци са били направили правилния избор в лицето на Ваня Григорова, днес е щяло да има общинска фирма, която да се справи с проблема. „Нямаше да говорим за обществени поръчки и пари, които да излизат от джоба на гражданите“, добави той.

По думите му, такъв пример е имало и в Благоевград, където е създадена общинска фирма. Цялата кампания на БСП беше насочена към изграждане на силен общински потенциал и капацитет, с което гражданите да не плащат излишни пари, заяви още той.

Кметът на София Васил Терзиев има нашата подкрепа в борбата с фирмите, които дават оферта за сметосъбиране три пъти над индикативната стойност, за да откраднат близо милиард от Столичната община, каза лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев пред журналисти в кулоарите на парламента.

Терзиев вече две години е кмет и трябва да знае, че управлявайки София, влиза в пряк сблъсък с мафията, добави Василев. Обикновено сметопочистващите фирми са мафиотски и в това няма нищо лошо. Лошото е, че кметът не направи опит да промени, прекрати или да направи нещо, свързано с боклука, а чакаше да стане криза, каза още лидерът на МЕЧ.

Изходът от кризата с боклука в София, както и от другите, е един и същ - трябва да паднат Борисов и Пеевски, призовавам „Да, България“ да спрат да се упражняват с Таки, защото той е само изпълнител, възложителите са Борисов и Пеевски, каза в кулоарите на парламента лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов. Според него кметът Терзиев е жертва и заслужава подкрепа от софиянци.

Източник: БТА, Йоана Димитрова    
