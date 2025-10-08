България

Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална

Гражданите активно подават сигнали за нередности, заяви столичният кмет

8 октомври 2025, 10:48
Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална
Източник: БТА

Г ражданите активно подават сигнали за нередности, включително за неправилно изхвърляне на отпадъци и за препълнени контейнери. Това каза кметът на София Васил Терзиев пред журналисти преди началото на Кръгла маса „Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност“, която се провежда в столицата.

Борисов: Терзиев да дойде с решение за боклука и ще има 66 депутати „за“

Кметът благодари на доброволците и на фирмите от други общини, които се включиха в почистването и подпомагат усилията на Столичната община.

„С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална и съм оптимист, че през следващите дни вече няма да виждаме гледките от последните дни по кварталите“, каза Терзиев.

Зам.-министърът на МВР: Образувано е производство за палежите на камиони за отпадъци в София

По думите му хората проявяват активност не само с критики, а и с доброволен труд и ресурси, което показва, че обществото може да се обединява в трудни моменти. „Още веднъж – едно голямо благодаря, защото ми давате увереност, че ние сме общество, което може да се събуди. Винаги го правим по време на криза“, заяви кметът.

Васил Терзиев по казуса със сметопочистването в София: Тази битка не е моя. Тя е на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедност

Терзиев посочи, че приоритет за общината е да няма преливащи кофи и жителите да не се притесняват за своето здраве. „Всичко останало ще последва. Ще ви държим в течение – всеки ден публикуваме бюлетин“, допълни той.

„Едно голямо благодаря на всички, които не остават безразлични към проблемите и активно помагат. Благодаря Ви“, завърши кметът на София.

Източник: Николета Василева, БТА    
Терзиев София боклук криза
Всичко от днес

