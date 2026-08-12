Сигнал за бомба в Сметната палата

С игнал за бомба е подаден за Сметната палата в София.
На място има изпратени екипи на полицията.
От СДВР съобщиха за БНР, че са предприети действия по процедура.
Към 11.00 часа няма открито взривно устройство.
С игнал за бомба е подаден за Сметната палата в София.
На място има изпратени екипи на полицията.
От СДВР съобщиха за БНР, че са предприети действия по процедура.
Към 11.00 часа няма открито взривно устройство.
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