Мощни бури връхлетяха Средния запад на САЩ, има жертви, близо 1 млн. души са без ток

4-годишно дете е загинало, след като дърво е паднало върху дома му в градчето Дженива, щата Индиана

С илни бури връхлетяха Средния запад на САЩ, като причиниха наводнения, разрушения и прекъсвания на електрозахранването. Най-малко двама души са загинали, а близо 1 милион са останали без ток, съобщиха властите, цитирани от "Ройтерс".

Четиригодишно дете е загинало, след като дърво е паднало върху дома му в градчето Дженива, щата Индиана, съобщи Шерифската служба на окръг Дженингс.

В Охайо също има жертва. Губернаторът на щата Майк Деуайн съобщи за човек, който е загинал при наводнение в град Роузвил, след като спасителните екипи не са успели да достигнат до него.

Местни медии съобщават и за жертва при взрив в жилищен дом в Портидж, Индиана, след преминаването на бурите. Полицията разследва причините за експлозията.

Над 800 000 души без ток

Стихията остави стотици хиляди домакинства и предприятия без електричество.

По данни на специализирания сайт PowerOutage.us към полунощ източноамериканско време над 800 000 потребители в щатите Илинойс, Индиана, Охайо и Кентъки са били без електрозахранване.

Екипи работят по възстановяването на електричеството, но на места щетите от бурите затрудняват достъпа до засегнатите райони.

Опасността от наводнения остава

В Охайо валежите предизвикаха сериозни наводнения. Губернаторът Майк Деуайн предупреди, че опасността не е отминала дори след преминаването на бурите.

„Дори и бурите в щата да отминат, сериозен остава проблемът с предизвиканите от тях наводнения“, заяви Деуайн.

Властите призовават жителите на засегнатите райони да бъдат внимателни и да не предприемат опити да преминават през наводнени участъци. Спасителните служби продължават да оценяват щетите и да оказват помощ на хората в засегнатите райони.