Романтика на плажа: Супермоделът Алесандра Амброзио се сгоди

А нгелът на Victoria’s Secret Алесандра Амброзио и нейният любим Бък Палмър официално са сгодени. 45-годишната бразилска красавица обяви вълнуващата новина, разкривайки, че предложението всъщност е станало още през април, съобщи People.

Манекенката сподели поредица от романтични снимки и видео в своя Instagram профил от самото предложение на плажа.

Кадрите показват австралийския дизайнер на бижута, застанал на едно коляно вътре в голямо сърце, изрисувано в пясъка. Във видеото, заснето с дрон, се вижда как двамата прегърнати се усмихват в центъра на сърцето, а по-късно тичат щастливи към океанските вълни.

„Бих избрала теб в този живот и във всеки следващ. За нас и за нашето завинаги, любов моя! 💍✨“, гласи емоционалното послание на Амброзио.

Пазели тайната в продължение на 4 месеца

Моделът публикува и няколко кадъра в Story, разкривайки причината за забавянето на новината:

„Преди четири месеца казахме „ДА“ на нашето завинаги. Пазехме този красив момент близо до сърцата си, а сега сме толкова щастливи най-накрая да го споделим с всички!“

Двойката официално потвърди връзката си през декември 2024 г. Оттогава двамата са неделими, като дори създадоха общ профил в Instagram, озаглавен ourdream1111, където документират съвместните си пътешествия по света.

Преди да открие любовта в лицето на Палмър, Алесандра бе годеница на бизнесмена Джейми Мазур от 2008 до 2018 г., от кого има две деца – дъщеря Аня (17 г.) и син Ноа (14 г.). От своя страна Бък Палмър има един брак зад гърба си с Ашли Харт (сестра на модела Джесика Харт).