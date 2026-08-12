Любопитно

Романтика на плажа: Супермоделът Алесандра Амброзио се сгоди

45-годишната бразилска красавица Алесандра Амброзио каза „ДА“ на любимия си Бък Палмър. Предложението е станало на екзотичен плаж още през април, но двамата пазеха щастливата тайна досега

12 август 2026, 11:01
Романтика на плажа: Супермоделът Алесандра Амброзио се сгоди
Източник: БГНЕС

А нгелът на Victoria’s Secret Алесандра Амброзио и нейният любим Бък Палмър официално са сгодени. 45-годишната бразилска красавица обяви вълнуващата новина, разкривайки, че предложението всъщност е станало още през април, съобщи People.

Манекенката сподели поредица от романтични снимки и видео в своя Instagram профил от самото предложение на плажа.

Кадрите показват австралийския дизайнер на бижута, застанал на едно коляно вътре в голямо сърце, изрисувано в пясъка. Във видеото, заснето с дрон, се вижда как двамата прегърнати се усмихват в центъра на сърцето, а по-късно тичат щастливи към океанските вълни.

„Бих избрала теб в този живот и във всеки следващ. За нас и за нашето завинаги, любов моя! 💍✨“, гласи емоционалното послание на Амброзио.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by People Magazine (@people)

Пазели тайната в продължение на 4 месеца

Моделът публикува и няколко кадъра в Story, разкривайки причината за забавянето на новината:

„Преди четири месеца казахме „ДА“ на нашето завинаги. Пазехме този красив момент близо до сърцата си, а сега сме толкова щастливи най-накрая да го споделим с всички!“

Двойката официално потвърди връзката си през декември 2024 г. Оттогава двамата са неделими, като дори създадоха общ профил в Instagram, озаглавен ourdream1111, където документират съвместните си пътешествия по света.

Преди да открие любовта в лицето на Палмър, Алесандра бе годеница на бизнесмена Джейми Мазур от 2008 до 2018 г., от кого има две деца – дъщеря Аня (17 г.) и син Ноа (14 г.). От своя страна Бък Палмър има един брак зад гърба си с Ашли Харт (сестра на модела Джесика Харт).

Източник: People    
Алесандра Амброзио Бък Палмър годеж Victorias Secret любов предложение за брак манекенка романтика знаменитости Instagram
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Пуснаха двамата задържани за побоя в Пловдив

Пуснаха двамата задържани за побоя в Пловдив

Майка на момче от групата зад нападенията в Пловдив: Животът ми стана адски тормоз, това е секта

Майка на момче от групата зад нападенията в Пловдив: Животът ми стана адски тормоз, това е секта

Загинал и тежко ранен - падна незаконен делтапланер край Несебър

Загинал и тежко ранен - падна незаконен делтапланер край Несебър

Карате стара кола? ЕС въвежда нови правила

Карате стара кола? ЕС въвежда нови правила

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 1 ден
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 1 ден
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 1 ден
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съкращават над 160 щата в две министерства

Съкращават над 160 щата в две министерства

България Преди 28 минути

Най-съществено е намалението в системата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация

Рекорден срив във Франция: Жега и медузи блокираха ядрените централи

Рекорден срив във Франция: Жега и медузи блокираха ядрените централи

Свят Преди 1 час

Над 20% от капацитета на френските АЕЦ е неизползваем заради сушата и жегите. В най-голямата централа в Западна Европа „Гравлин“ блоковете бяха спрени, след като рояци от медузи запушиха охладителните помпи за реакторите

Задействаха BG-ALERT за пожар край Камен връх

Задействаха BG-ALERT за пожар край Камен връх

България Преди 1 час

Заради задимяването временно е ограничено движението по пътя между селата Леярово и Стефан Караджово

Водолази извадиха тяло от язовир „Огоста“

Водолази извадиха тяло от язовир „Огоста“

България Преди 1 час

То е откарано за аутопсия в болница, за да бъде установено какво се е случило

<p>Отвориха първия &bdquo;Музей на глупостите&ldquo; и балканския абсурд</p>

Отвориха първия „Музей на глупостите“ и балканския абсурд в Любляна

Свят Преди 1 час

Ракията, самоиронията и прочутото „Йебига“ са сред основните теми на необичайната експозиция

По „Младежка заетост+“ младите хора могат да бъдат включени в платен стаж, обучение по време на работа или субсидирана заетост за период от шест месеца.

Как да започнете първа работа: Над 3100 места вече са разкрити за младежи

Парите ни Преди 1 час

Още близо 1500 позиции са в процес на одобрение, а проектът предвижда подкрепа за най-малко 8520 млади хора

Министерският съвет прие управленската програма на правителството

Министерският съвет прие управленската програма на правителството

България Преди 1 час

Народното събрание вече работи по законодателната програма

Пълното слънчево затъмнение отваря нови врати: Вижте дали вашата рождена дата е сред късметлийските

Пълното слънчево затъмнение отваря нови врати: Вижте дали вашата рождена дата е сред късметлийските

Любопитно Преди 2 часа

Вижте дали сте сред късметлиите, кои зодии трябва да внимават и кои часове от вечерта крият астрологичен капан

Румъния спира АЕЦ „Черна вода“

Румъния спира АЕЦ „Черна вода“

Свят Преди 2 часа

Процесът ще започне в четвъртък сутринта в 7:00 часа

<p>Дръжте се здраво! (Или всъщност няма нужда): НАСА успокои, че няма да политаме в 17:33 ч.</p>

НАСА опроверга конспирациите: Гравитацията на Земята няма да изчезне днес

Любопитно Преди 2 часа

Конспиративните твърдения за глобален катаклизъм и „7 секунди без гравитация“ се разпространяват в социалните мрежи от месеци

Стоян Колев отива на съд за агресивно шофиране и употреба на кокаин

Стоян Колев отива на съд за агресивно шофиране и употреба на кокаин

България Преди 2 часа

Инфлуенсърът е обвинен и за непристойно поведение в Съдебната палата в Пазарджик

Арестуваха мъж, предизвикал пожар в Пазарджишко

Арестуваха мъж, предизвикал пожар в Пазарджишко

България Преди 2 часа

Огънят е бил потушен, но пламъците са унищожили камион, стопански навес с около 100 бали сено и пет куб. м дървен материал

Шофьор на тир с положителни проби за два вида наркотици помете мантинела и продължи по АМ "Тракия"

Шофьор на тир с положителни проби за два вида наркотици помете мантинела и продължи по АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

По информация на полицията мъжът е криминално проявен и осъждан

14-годишен опита да избяга от полицията, заби се челно в патрулка

14-годишен опита да избяга от полицията, заби се челно в патрулка

България Преди 2 часа

На негов родител е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата

Снимката е илюстративна

Безпрецедентен сблъсък: Сурогатна майка отказа аборт и предизвика съдебна буря

Свят Преди 3 часа

Биологичните родители съдят жената заради сърдечен дефект на плода, но тя избяга в друг щат, за да спаси живота на бебето

САЩ и Иран удължават 60-дневното примирие

САЩ и Иран удължават 60-дневното примирие

Свят Преди 3 часа

Вашингтон и Техеран дадоха съгласие да удължат 60-дневното споразумение, изтичащо на 17 август. Преговорите бяха блокирани заради разногласия около Ормузкия проток и последвалите взаимни военни удари в Близкия изток

Всичко от днес

От мрежата

Колко силна е захапката на Кане Корсо?

dogsandcats.bg

10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

dogsandcats.bg
1

Да помогнем на доброволците от Велингад

sinoptik.bg
1

Слънчево, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Европа ще наблюдава първото си пълно слънчево затъмнение от 2006 г.

Edna.bg

Захари Бахаров на 46: Момчето от „Овча Купел“, което се превърна в най-обичаната българска звезда

Edna.bg

Съобщението на Роналдо към съкрушения Меси, което впечатли футболния свят

Gong.bg

Меси просълзи мрежата с обръщение към покойния си баща: Съмнявам се, че ще продължа да играя още дълго!

Gong.bg

Майката на задържан за побоя над непалци: Многократно съм подавала сигнали в полицията, но нямаше реакция (ВИДЕО)

Nova.bg

Падналият мотоделтапланер - любителски сглобен, ръждясал, нерегистриран и с пилот без лиценз

Nova.bg