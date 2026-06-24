Бюджет 2026 влиза в подготовка: Спор за минималната заплата и нови мерки за запълване на дефицита

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К абинетът подготвя Бюджет 2026, като първите промени се очаква да бъдат представени още на 1 август. Сред ключовите теми са механизмът за определяне на минималната работна заплата, разходите за възнаграждения в държавния сектор и мерките за ограничаване на бюджетния дефицит.

Гълъб Донев коментира дали има предложение за замразяване на минималната работна заплата до 2028 г.

На този фон се очерта разминаване между министър-председателя Румен Радев и вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев по въпроса за минималната работна заплата.

В медийни публикации разпространиха информация за указания на финансовото министерство към ведомствата за подготовката на Бюджет 2026. Според тях минималната работна заплата се предвижда да остане на сегашното си ниво от 620,20 евро за периода 2026 – 2028 г.

Попитан по темата, финансовият министър Гълъб Донев потвърди изпращането на указанията до първостепенните разпоредители с бюджета.

„Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджета, така че това, което сме дали като указания, трябва да бъде изпълнено“, заяви Донев.

На въпрос дали правителството действително планира замразяване на минималната работна заплата, той посочи, че предстоят преговори със социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Няколко часа по-късно премиерът Румен Радев категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения.

„Минималната работна заплата няма да бъде замразявана“, заяви министър-председателят. По думите му през август тристранните партньори ще обсъдят нов механизъм за определянето ѝ за следващата година.

„Така че не, няма да бъде замразявана“, подчерта Радев.

Той потвърди още, че формулата за определяне на минималната работна заплата ще бъде променена, като подробностите предстои да бъдат договорени със синдикатите и работодателските организации.

Паралелно с това правителството обсъжда и други мерки за стабилизиране на публичните финанси. Сред възможните промени е корекция на разходите за заплати в държавния сектор. В рамките на заседание на Тристранния съвет социалните партньори са обсъдили и вариант служителите в обществения сектор сами да поемат осигурителните си вноски.

С промените в Бюджет 2026 кабинетът цели да ограничи натиска върху държавните финанси и да запълни поне част от натрупания бюджетен дефицит, като една от най-следените теми остава бъдещият размер на минималната работна заплата.