България

Бюджет 2026 влиза в подготовка: Спор за минималната заплата и нови мерки за запълване на дефицита

Премиерът Румен Радев увери, че минималната работна заплата няма да бъде замразена, въпреки указания на финансовото министерство, предвиждащи запазване на сегашния ѝ размер до 2028 г.

Василена Василева Василена Василева

24 юни 2026, 06:51

"Баба Алино": Изслушват регионалния министър Иван Шишков в НС по казуса
Вяра, магия и окултно: Защо Еньовден е най-странният български празник

Вяра, магия и окултно: Защо Еньовден е най-странният български празник
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Самолет с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица

Самолет с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица
Мавродиев иска ускорена екстрадиция в България, обяви адвокатът му

Мавродиев иска ускорена екстрадиция в България, обяви адвокатът му
СДВР се самосезира по сигнала за нападения в района на подлез „Плиска“

СДВР се самосезира по сигнала за нападения в района на подлез „Плиска“
Министър Шишков: Пътят за Видин е мъка и позор за управлението

Министър Шишков: Пътят за Видин е мъка и позор за управлението

"Демократична България": Предстои да разберем по какъв начин осигуровките на държавните служители ще влязат в бюджета

К абинетът подготвя Бюджет 2026, като първите промени се очаква да бъдат представени още на 1 август. Сред ключовите теми са механизмът за определяне на минималната работна заплата, разходите за възнаграждения в държавния сектор и мерките за ограничаване на бюджетния дефицит.

Гълъб Донев коментира дали има предложение за замразяване на минималната работна заплата до 2028 г.

На този фон се очерта разминаване между министър-председателя Румен Радев и вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев по въпроса за минималната работна заплата.

В медийни публикации разпространиха информация за указания на финансовото министерство към ведомствата за подготовката на Бюджет 2026. Според тях минималната работна заплата се предвижда да остане на сегашното си ниво от 620,20 евро за периода 2026 – 2028 г.

Попитан по темата, финансовият министър Гълъб Донев потвърди изпращането на указанията до първостепенните разпоредители с бюджета.

„Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджета, така че това, което сме дали като указания, трябва да бъде изпълнено“, заяви Донев.

На въпрос дали правителството действително планира замразяване на минималната работна заплата, той посочи, че предстоят преговори със социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Няколко часа по-късно премиерът Румен Радев категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения.

„Минималната работна заплата няма да бъде замразявана“, заяви министър-председателят. По думите му през август тристранните партньори ще обсъдят нов механизъм за определянето ѝ за следващата година.

„Така че не, няма да бъде замразявана“, подчерта Радев.

Той потвърди още, че формулата за определяне на минималната работна заплата ще бъде променена, като подробностите предстои да бъдат договорени със синдикатите и работодателските организации.

Паралелно с това правителството обсъжда и други мерки за стабилизиране на публичните финанси. Сред възможните промени е корекция на разходите за заплати в държавния сектор. В рамките на заседание на Тристранния съвет социалните партньори са обсъдили и вариант служителите в обществения сектор сами да поемат осигурителните си вноски.

С промените в Бюджет 2026 кабинетът цели да ограничи натиска върху държавните финанси и да запълни поне част от натрупания бюджетен дефицит, като една от най-следените теми остава бъдещият размер на минималната работна заплата.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Бюджет 2026 минимална работна заплата Гълъб Донев Румен Радев бюджетен дефицит държавни финанси публичен сектор тристранен съвет социални партньори финансова политика
Последвайте ни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

24 юни: Забравената история на човекa, който „създаде“ летящата чиния

24 юни: Забравената история на човекa, който „създаде“ летящата чиния

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

dogsandcats.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 3 дни
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 3 дни
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 2 дни
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Наводнения и свлачища застрашават Япония, обявена е масова евакуация

Наводнения и свлачища застрашават Япония, обявена е масова евакуация

Свят Преди 39 минути

Проливни дъждове заливат Нагасаки и южната част на страната, а два тропически циклона допълнително усложняват обстановката

Оман открива временен морски коридор през Ормузкия проток

Оман открива временен морски коридор през Ормузкия проток

Свят Преди 57 минути

Мярката цели да гарантира безопасното преминаване на търговски кораби през един от най-важните енергийни маршрути в света на фона на напрежението в региона

Защо руските атаки срещу Украйна стават все по-смъртоносни

Защо руските атаки срещу Украйна стават все по-смъртоносни

Свят Преди 1 час

Украйна подобри значително ефективността на своята противовъздушна отбрана, но и Русия активно модернизира и усъвършенства своите бойни средства

Най-новият китайски самолетоносач премина през Тайванския проток

Най-новият китайски самолетоносач премина през Тайванския проток

Свят Преди 9 часа

Тайван започна петдневни маневри, насочени към подготовката на ответни действия при евентуална китайска военна инвазия

Историческа гореща вълна във Франция затвори Айфеловата кула и Лувъра

Историческа гореща вълна във Франция затвори Айфеловата кула и Лувъра

Свят Преди 9 часа

Париж е сред най-засегнатите градове, а властите въвеждат ограничения заради екстремните жеги.

<p>Кристиано Роналдо пренаписа историята на световните първенства</p>

Кристиано Роналдо стана първият футболист в историята, който отбелязва гол на шест Световни първенства

Свят Преди 11 часа

Нападателят на Португалия стана първият играч, вкарвал гол на шест различни Мондиала.

Пезешкиан: Иран никога няма да преговаря за отбранителните си способности

Пезешкиан: Иран никога няма да преговаря за отбранителните си способности

Свят Преди 11 часа

Пезешкиан заяви, че регионалният мир може да се постигне чрез диалог и сътрудничество, но не и чрез преговори за отбраната на Иран

Комари преносители на западнонилска треска и японски енцефалит се разпространяват в Гърция

Комари преносители на западнонилска треска и японски енцефалит се разпространяват в Гърция

Свят Преди 11 часа

Здравните власти в Европа предупреждават за нови рискове заради климатичните промени

<p>Украйна взриви ключов мост в Крим</p>

Украйна унищожи железопътен мост над Севернокримския канал в Крим

Свят Преди 11 часа

Киев съобщи, че съоръжението е било ключово за руската военна логистика на полуострова

Процедурни правила за избор на член на КПК приеха съдиите от ВКС

Процедурни правила за избор на член на КПК приеха съдиите от ВКС

България Преди 12 часа

В сайта на съда – в секцията „Избор на член на КПК от ВКС“, ще бъдат публикувани документите, свързани с процедурата

Тръмп: Иран се е съгласил на инспекции от МААЕ "до безкрай"

Тръмп: Иран се е съгласил на инспекции от МААЕ "до безкрай"

Свят Преди 13 часа

Техеран заявява, че няма договорка за МААЕ и ядрен контрол

Опасна находка в морето: Мина изплува край пристанището в Солун

Опасна находка в морето: Мина изплува край пристанището в Солун

Свят Преди 14 часа

Бреговата охрана е уведомила военноморските власти, след като мината е била забелязана при обход на кейовата зона

Путин поиска допълнителни мерки след украинските удари по гражданската инфраструктура на Русия

Путин поиска допълнителни мерки след украинските удари по гражданската инфраструктура на Русия

Свят Преди 14 часа

Руският президент заяви, че атаките целят да нарушат енергийните доставки и туристическия сезон в страната

<p>Почина легендата зад сериала &bdquo;Приятели&ldquo;</p>

На 85 години почина Джеймс Бъроуз - режисьор на „Приятели“ и „Фрейзър“

Свят Преди 14 часа

Легендата на телевизионната комедия си отиде на 85 години, след кариера с над 1000 режисирани епизода и 11 награди „Еми“

Новият съпруг на Кейти Прайс твърди, че е „осиновил“ децата ѝ, без дори да ги е виждал на живо

Новият съпруг на Кейти Прайс твърди, че е „осиновил“ децата ѝ, без дори да ги е виждал на живо

Любопитно Преди 15 часа

Едва излязъл от затвора в Дубай, новият съпруг на Кейти Прайс реши да припечели пари от фенове и шокира с признанието, че вече е баща на петте ѝ деца – макар никога да не ги е виждал очи в очи

Шокиращо признание на майката на двете деца, открити мъртви в кола във Франция

Шокиращо признание на майката на двете деца, открити мъртви в кола във Франция

Свят Преди 15 часа

Братята, на възраст само на четири и две години, бяха открити в безпомощно състояние от майка си в понеделник следобед във френския град Карпантрас в кола, паркирана пред къщата на баба им

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Десетки посрещнаха слънцето на Бегликташ

sinoptik.bg
1

Лятото започва с жеги и градушки

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 24 юни, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 24 юни, сряда

Edna.bg

Колумбия пречупи ДР Конго и си осигури място в елиминациите

Gong.bg

Само 3% от феновете познаха хикса между Англия и Гана

Gong.bg

Трима души са открити мъртви в общежитие в Угърчин, има задържан

Nova.bg

Земеделското министерство въвежда единна система за проследяване на храните

Nova.bg