„Росатом“ се пропуква: Войната на Путин удря руската ядрена империя

„Росатом“ влиза под финансов натиск, въпреки че остава глобален ядрен лидер - започва 2026 г. с портфейл от около $200 млрд., 31 реактора в 10 държави и първата експортна сделка за наземни SMR в Узбекистан, но руската държава вече ограничава капитала заради войната.

Приходите на Русия се свиват, а разходите за войната изместват дългосрочните ядрени проекти - нефтените и газовите приходи са спаднали с 45% на годишна база през първото тримесечие, бюджетният дефицит е достигнал 2,5% от БВП, а държавата подготвя около 10% съкращения в несвързани с отбраната сфери.

Недостигът вече засяга и капацитета на „Росатом“ да изпълнява проектите си - лихвата от 14,25%, свиващият се резервен фонд и конкуренцията за квалифицирани инженери, заварчици и металурзи затрудняват финансирането и реализацията на реактори, чието строителство отнема 7-12 години; според текста това създава риск от отслабване на руския ядрен геополитически лост.

В продължение на две десетилетия руската атомна империя изглеждаше недосегаема. „Росатом“ започна тази година с най-големия портфейл от чуждестранни поръчки в света, приблизително 200 милиарда долара, включващ 31 големи реактора в 10 държави, както и значителен бизнес с ядрено гориво и услуги. Освен това в Узбекистан компанията сключи първата в света експортна сделка за наземни малки модулни реактори (SMR). Това беше предложение, на което нито един западен доставчик не можеше да предложи равностоен отговор, поне досега. И това никога не е било само въпрос на търговско ядрено сътрудничество.

„Росатом“ не е обикновен доставчик. Това е държавна корпорация, която се отчита пряко на Кремъл, лабиринт от стотици взаимосвързани дъщерни дружества, обхващащи добива на уран, обогатяването му, производството на ядрено гориво, строителството на реактори, арктическия флот от ледоразбивачи и производствения комплекс, който стои зад самите руски ядрени оръжия. Според критици и анализатори по сигурността пакетът на „Росатом“ е създаден така, че да направи държавите партньори структурно зависими от руското гориво, финансиране и техническа поддръжка, всичко това представлява дългосрочен енергиен лост, който Москва може да задейства, когато има нужда от геополитически натиск.

Както се посочва в неотдавнашен анализ на ролята на корпорацията като инструмент на руската държавна политика, „Росатом“ предлага „реактор, десетилетия оперативна поддръжка и суверенно финансиране“, което по няколко големи проекта покрива по-голямата част или дори всички разходи по проекта, като средствата се изплащат в продължение на 30 години и са гарантирани от самата руска държава. Голямата новина днес не е, че „Росатом“ се проваля, защото не се проваля. Голямата новина е, че държавата, стояща зад тази гаранция, навлезе в епоха на ограничаване на капитала и напрежението вече се вижда във всеки ъгъл на ядрения ѝ сектор.

Войната в Украйна поглъща финансовия ресурс на Кремъл

Нека започнем с държавата и военновременния бум на разходите, довел до приблизително 4 процента икономически растеж през 2023 и 2024 г. Този период вече приключи. Самото руско правителство намали прогнозата си за растежа през 2026 г. до 0,4 процента, а икономиката всъщност се сви през първото тримесечие, първият тримесечен спад от три години насам, при слабост почти във всеки цивилен сектор. Независими анализатори описват преход от контролирано охлаждане към откровена стагнация, като междувременно се повишават данъците, за да се покриват разходите.

Парите, които някога поддържаха всичко в движение, вече пресъхват още при източника. Приходите от нефт и газ са намалели с 45 процента на годишна база през първото тримесечие на 2026 г., притиснати от по-ниските цени, санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ и украинските атаки с дронове, които многократно извеждаха от строя експортни терминали и мощности за рафиниране. Към средата на годината федералният дефицит беше достигнал 2,5 процента от брутния вътрешен продукт, като вече надхвърляше целта за цялата година. Правителство в подобна ситуация финансира първо войната, второ - политическата стабилност, а всичко останало, ако и когато може. Това вече не е предположение, а политика.

Руското финансово министерство е наредило на агенциите, които разпределят бюджетните средства, да подготвят съкращения от приблизително 10 процента в несвързаните с чувствителни сфери категории, като изрично се защитават разходите за отбрана и социалните плащания, докато новите строителни проекти първи попадат под ножа. Зад кулисите положението е още по-тежко. „Блумбърг“ съобщи, че висши руски финансови представители са казали поверително на президента Владимир Путин, че сегашните разходи за отбрана са неустойчиви. Ограничаването на капитала вече е официална политика в Москва, записана и разпространена.

Пазарните сигнали потвърждават натиска. Дори след поредица от понижения основният лихвен процент на Централната банка на Русия все още е 14,25 процента, изключително тежка бариера за финансиране на дългосрочни проекти, а ликвидната част на Фонда за национално благосъстояние се е свила до приблизително 46 милиарда долара, или едва 1,5 процента от брутния вътрешен продукт.

Всичко останало включва и перлата в короната. Експортните проекти на „Росатом“ в крайна сметка зависят от същия държавен баланс, включително от суверенните резерви, които сега се изчерпват, за да запълват бюджетната дупка. Това означава, че реакторът в Бангладеш и артилерията в Донбас все по-често се конкурират за едни и същи държавни финансови ресурси.

А конкуренцията е неравностойна. Рубла, похарчена за снаряди, носи военен потенциал още този месец. Рубла, вложена в реактор, е блокирана в продължение на седем до 12 години строителство, например при проекта „Аккую“ в Турция, договорен за около 20 милиарда долара за четири блока, с пълно изплащане, разтеглено десетилетия напред. Именно такива дългосрочни залози са първите, които военновременните бюджети съкращават.

Съперничеството се простира и върху хората, не само върху парите. Специализираните работници, на които „Росатом“ разчита, техници, сертифицирани заварчици, металурзи, специалисти по коване, ядрени инженери и инженери по качеството, са същите хора, за които се конкурират отбранителните заводи, корабостроителниците и производствените линии за ракети на фона на пазар на труда, натоварен от мобилизацията, емиграцията и демографския спад. Дори когато финансирането се появи, може да липсва капацитет за изпълнение. Резултатът е корпорация, която се справя със ситуацията по пет различни и показателни начина.

Русия строи ядрени реактори и гради влияние по света

Пет предупредителни знака вътре в „Росатом“

Първо, компанията почти наполовина съкращава собствената си инвестиционна програма. Програмата е възлизала на 1,66 трилиона рубли (около 20 милиарда долара) през 2025 г., а за 2026 г. е малко над 900 милиарда рубли, или приблизително 11,5 милиарда долара, съобщи наскоро ТАСС. Главният изпълнителен директор Алексей Лихачов заяви, че компанията незабавно е изоставила или отложила редица проекти, като основният критерий е печалбата на вложена рубла до 2030 г., като същевременно това става „разбира се, без да се компрометира изпълнението на държавните цели“. Това не е състояние на стратегическа експанзия, а финансово триажиране. Второ, триажът се разпростира и върху флагманския проект. В „Аккую“ в Турция, първата атомна електроцентрала в историята на страната, недостигът на финансиране от приблизително 7 милиарда долара през 2025 г. забави работата по останалите три блока, докато „Росатом“ насочи ресурси към пускането на първия реактор. Според някои турски медии работната сила на площадката е намаляла през същата година от приблизително 35 000 на 12 000 души, като се твърди, че руски работници са напускали заради проблеми с изплащането на заплати. „Росатом“ дори е поискал от Анкара данъчни, митнически и гаранционни облекчения. В крайна сметка Москва е трябвало да спаси собствения си флагмански проект, като през декември 2025 г. е предоставила допълнително финансиране от 9 милиарда долара. Това облекчава непосредствената финансова криза, позволява работата да продължи и по четирите блока и запазва жива заявената цел за започване на работа на първи блок през 2026 г., церемония по откриването, от която Кремъл отчаяно се нуждае.В продължение на години „Росатом“ използваше тези дългосрочни схеми „строителство - експлоатация - финансиране“, за да обвързва държавите с руските горивни цикли и политическата орбита на Москва. Сега обаче същите зависимости се превръщат в пасиви, когато Москва закъснява с доставките, има нужда от спешно финансиране или принуждава правителствата домакини да поемат по-голяма несигурност и риск. Трето, „Росатом“ бави поемането на нови капиталови ангажименти. След година на забавяния и преговори през май Москва подписа споразуменията за „Балхаш“, с които се определят условията за руски държавен експортен заем, покриващ до 85 процента от първата атомна електроцентрала на Казахстан, чиято стойност вече се оценява на около 16,4 милиарда долара. Очаква се обаче строителството да започне не по-рано от 2027 г., а Лихачов все още подчертава необходимостта от продължително наблюдение на площадката и внимателно поетапно изпълнение. Взети заедно, доказателствата подсказват, че „Росатом“ пази ликвидността си. Казахстан също има основателни причини за съмнения, като се има предвид финансирането за три топлоелектрически централи на стойност около 2,7 милиарда долара от друга руска държавна компания, „Интер РАО“, което така и не се материализира, въпреки междуправителственото споразумение, официално разрешаващо на Русия да предостави държавно експортно финансиране. Пукнатините вече достигат дори до най-близкия съюзник на Москва в Европа. Разширението на атомната електроцентрала „Пакш II“ в Унгария вече изостава с десетилетие от графика, а най-висшата съдебна инстанция на Европейския съюз отмени през септември миналата година одобрението на държавната помощ, като отново отвори правната несигурност. Въпреки това в началото на февруари беше излят първият бетон за пети блок. Три месеца по-късно обаче новото правителство на премиера Петер Мадяр обяви, че ще преразгледа секретните договори и финансирането на проекта, като открито се обсъждаше и замразяването му. Одитът се провежда на фона на ново сътресение. Рекордно ниското ниво на Дунав принуди действащата АЕЦ „Пакш“ да намали производството до малко над 10 процента от капацитета си в началото на август, като я доведе до ръба на това, което официални представители предупредиха, че може да се превърне в първото пълно спиране в нейната 44-годишна история. Когато дори Унгария иска да одитира документацията на „Росатом“, марката очевидно има проблеми. Четвърто, компанията търси пари, които не са руски. Тя подготвя облигации, деноминирани в юани, както и ислямски облигации чрез холдинга си „Атоменергоромпром“, за да финансира „Аккую“, наред с първични публични предлагания на акции (IPO) на 10 дъщерни дружества от 2027 г. и продажби на непрофилни активи. В Русия компанията лобира за субсидирани лихвени проценти по заемите и специални държавни ресурси от 2027 г., аргументирайки се, че новото строителство след 2027 г. ще изисква субсидирано кредитиране или допълнителна държавна подкрепа. Високопоставеният представител на „Росатом“ Андрей Петров заяви пред Държавната комисия по енергетика на Русия, че настоящите проекти са финансирани, но компанията ще се нуждае от финансово вливане до 2027 г., за да реализира новите. Кремъл, изправен пред сметките за войната, засега отказва да го одобри. Пето, вътрешното стратегическо ядро се защитава, поне на думи. Лихачов продължава да посочва 18 руски блока на различни етапи на реализация и плана на Русия за 38 нови блока до 2045 г., наред с намаляване на разходите и цел за 12 процента годишен ръст на производителността. Но сметките зад тази амбиция са се променили. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) отчита по-консервативна картина. Според дефиницията на нейната информационна система за енергийни реактори (PRIS), която включва само официално започнато строителство, в Руската федерация се строят едва пет реактора, по два големи реактора на площадките „Курск“ и „Ленинград“, както и бързият реактор BREST-OD-300 с електрическа мощност 300 мегавата (MWe) в Северск.

Скептиците ще отбележат, че „Росатом“ също обича да подписва меморандуми и че четири чуждестранни блока може да бъдат пуснати тази година. Но е необходимо да се погледнат датите. Анализаторите от полския Център за източни изследвания (OSW) посочват, че по-голямата част от активното чуждестранно строителство на „Росатом“ идва от проекти, договорени преди инвазията, дори когато първият бетон за отделни блокове е излят след февруари 2022 г.

Междувременно по-новите ангажименти, като този в Казахстан, са отнели години, за да достигнат до подписване. Дори Узбекистан, най-отчетливият следвоенен успех на компанията, където първият бетон беше излят през март тази година, планира да финансира проекта чрез различни кредитори, вместо да разчита единствено на руски държавен заем, като прогнозната стойност вече е сведена до максимум 9,5 милиарда долара.

Портфейлът от поръчки на „Росатом“ е наследен актив от предвоенната фискална епоха, а потокът от нови, подписани и финансирани проекти се е свил до струйка, точно това, което би предвидила политиката на ограничаване на капитала.

Прекъсване на 40-годишната зависимост от горивото: американската забрана за руски уран

Бизнесът с реактори обаче е само половината от натиска. Москва усеща болката и от страната на горивото. В продължение на десетилетия дъщерната компания на „Росатом“ „Техснабэкспорт“ (Tenex) доставяше значителен дял от обогатения уран, използван в американските реактори, доходоносна и стратегически необичайна зависимост, която оцеля дори след инвазията в Украйна.

Сега обаче тя е в процес на обратно броене. През май 2024 г. Конгресът прие, а президентът подписа Закона за забрана на вноса на руски уран, който забранява нискообогатения уран (LEU) и отключва 2,72 милиарда долара за възстановяване на американския капацитет за обогатяване и конверсия. Приет през май 2024 г., законът за забрана на LEU влезе в сила 90 дни по-късно, през август, като действието му беше смекчено от изключения на Министерството на енергетиката на САЩ (DOE) в рамките на годишни квоти, които продължават до 2027 г. Самите правомощия за предоставяне на изключения трябва да изтекат не по-късно от 1 януари 2028 г. До този момент действащото законодателство има за цел да премахне дела на Русия от 20 до 25 процента от преките доставки на обогатителни услуги за САЩ.

При липса на промяна в закона 2027 г. е последната година, през която руски LEU може да влиза в Съединените щати съгласно временното правомощие на Министерството на енергетиката за предоставяне на изключения. От 1 януари 2028 г. законовата забрана ще се прилага без възможност за такова изключение. Администрацията на Тръмп сега бърза да изгради американско производство на обогатен уран, преди тази врата да се затвори.

Москва обаче отвърна в края на 2024 г., като забрани износа на уран за Америка и отмени лицензите за износ. Забраната беше практически обезсилена в рамките на едно тримесечие, а до февруари 2025 г. руски кораб, според съобщения, е разтоварил приблизително 100 тона обогатен уранов продукт в Балтимор по специални разрешения на Кремъл, защото „Техснабэкспорт“ не можеше да си позволи да се откаже от пазар на стойност приблизително 1 милиард долара годишно.

Ответната мярка беше просто театър, но зависимостта работеше и в двете посоки. В крайна сметка обаче Москва, а не Вашингтон, отстъпи. Затова нека отбележим датата: в същата година, в която „Росатом“ заявява, че новото строителство ще започне да се нуждае от нова държавна подкрепа, американският му пазар за ядрено гориво изчезва.

Забраната обаче е толкова силна, колкото е силно нейното прилагане, а първият стрес тест вече тече. Китай не е изпращал обогатен уран в Америка от 2020 до 2022 г., но е доставил близо четвърт милион килограма през месеца, в който Камарата на представителите прие забраната.

Китай е нетен вносител на услуги по обогатяване, който купува все по-големи количества от Русия, и няма излишък, който да продава, предвид ограничения си вътрешен капацитет за обогатяване. Така че това, което имаме сега, е игра на размяна: руският продукт захранва китайските реактори, докато китайският продукт се продава на Запада с премия.

Конгресът предвиди тази възможност за заобикаляне, като включи в закона забрана за уран, разменен срещу руски материал, а федералните агенции вече разследват случая. Дали стената от 2028 г. ще устои, ще зависи по-малко от текста на закона и повече от волята той да бъде прилаган.

"Росатом" с поръчки за 66,5 млрд. долара в чужбина

Съединените щати най-сетне разполагат със стратегически лост

Добрата новина е, че Вашингтон е в позиция да се възползва от ситуацията. На 23 май 2025 г. президентът Доналд Тръмп подписа четири указа, целящи да увеличат четирикратно американския ядрен капацитет до 400 гигавата (GW) до 2050 г., да реформират Комисията за ядрено регулиране (NRC), да ускорят лицензирането и да възстановят вътрешната верига за доставки на ядрено гориво.

При подписването Тръмп формулира амбицията ясно: „Време е за ядрената енергетика и ще го направим в много голям мащаб.“

Ключово за настоящия момент е, че указите също така ангажират администрацията да използва пълноценно ресурсите на федералното правителство, така че американската индустрия да може да се конкурира с Русия и Китай за търговски ядрени проекти по света, като в усилието бъдат включени Американската експортно-импортна банка (EXIM), Американската международна финансова корпорация за развитие (DFC) и капиталът на съюзниците.

Повече от година по-късно Министерството на енергетиката определено може да посочи реален напредък при усъвършенстваните реактори, повторното стартиране на ядрени мощности и веригите за доставки на гориво. Реториката за ядрено възраждане изпреварва стоманата и бетона, но посоката е недвусмислена и е насочена право към пространството, от което „Росатом“ се оттегля.

Междувременно Конгресът се готви да разшири натиска в глобален мащаб, пряко и косвено. Законът за санкциониране на Русия, преименуван в чест на покойния му застъпник сенатор Линдзи Греъм (републиканец от Южна Каролина) и подкрепен от Белия дом, съществува в две съществено различни версии.

Законопроектът на Камарата на представителите в първоначалния си вид би наложил тежки вторични мита върху държави, търгуващи с руски нефт, газ или уран, включително най-малко 500 процента върху стоки от държави, които съзнателно търгуват с уран с руски произход.

Договорената версия на Сената е по-тясна и разрешава мита до 100 процента върху най-големите купувачи на руски нефт и газ, както и върху основни нарушители на санкциите. Ако Конгресът възстанови разпоредбите за урана от законопроекта на Камарата, забраната за гориво ще се превърне от американско оттегляне в глобален данък за всеки, който остане в клиентската база на „Техснабэкспорт“.

Трябва да се вземе предвид и Законът за подкрепа на Украйна, който добавя още енергийни санкции, кодифицирани експортни ограничения и високи мита. А законопроект в Сената би изисквал Русия да бъде определена като държава спонсор на тероризма, освен ако не върне отвлечените украински деца и не спре нападенията срещу цивилни. Подобен статут би направил всеки договор на „Росатом“ потенциално токсичен от правна и репутационна гледна точка за банките, застрахователите и правителствата, които се осмелят да работят с него.

Същата логика трябва да се разпростре и нагоре по веригата, към самите пари. Ако синдикатите от банки, финансиращи заемите на „Росатом“, станат толкова токсични, колкото и договорите му, това може да задуши всеки нов проект още в началото му, преди да бъде финансиран дори един реактор след 2027 г.

Нито една от тези мерки все още не е закон. Законът за подкрепа на Украйна е приет от Камарата на представителите, докато законопроектът за санкциите преодоля първото си препятствие в Сената с 86 гласа „за“ срещу 12 „против“ в края на юли. Разглеждането му от Камарата е възможно, когато тя възобнови работата си през септември. Законопроектът за определянето на Русия като държава спонсор на тероризма все още очаква действия от комисията.

И все пак всички тези мерки висят над всяка заседателна зала, в която може да се обсъжда договор с Москва.

Победата изисква повече от по-добри реактори: конкуренция с експортния модел на „Росатом“

Предимството на „Росатом“ никога не е било просто това, че продава реактори. Ползата от „Росатом“ никога не е била само технологията. Тя беше зависимостта. Кремъл изгради модел за ядрен износ, който обвързваше държавите с дизайна на реактора, горивото, финансирането и десетилетията експлоатация.

Да се предложи същият пакет означава да се осигури същата дългосрочна подкрепа, но без стратегическите зависимости, които Москва прикрепяше към договора.

Победата над този модел изисква директно противопоставяне, а западният резерв от възможности става все по-силен. Например GE Vernova Hitachi започна изграждането на първия в Запада малък модулен реактор с мащаб за електроенергийната мрежа на площадката „Дарлингтън“ в Канада, като има последващи споразумения с различна степен на развитие в Полша, Финландия, Швеция, Великобритания и Обединените арабски емирства.

NuScale, чийто дизайн за SMR беше първият сертифициран от Комисията за ядрено регулиране, видя как румънският му проект получи условно окончателно инвестиционно решение през февруари за централа с шест модула на мястото на бившата въглищна централа „Дойчещи“.

На фронта на горивото Centrus Energy подписа през 2025 г. споразумения с южнокорейската Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и POSCO International.

Това са само ранни примери от много по-голям набор от проекти и предстоящи партньорства. Към тях трябва да се добави и разширеният финансов инструментариум на EXIM за нови реактори, насочен към конкуренция с държавно подкрепяния модел, който някога Москва почти монополизираше. Големи са и очакванията за бъдеща подкрепа от DFC за ядрени проекти, предвид огромния ѝ инвестиционен капацитет от над 200 милиарда долара.

Ако се съчетаят оперативният и горивният капацитет на Канада, Великобритания и Франция, индустриалният капацитет на Япония и доказаната технология и дисциплина при реализацията на проекти на Южна Корея, Съединените щати и техните съюзници, група, която авторът нарича N-6, колективно разполагат с технологията, индустриалната дълбочина и инструментите за публично финансиране, за да създадат това, което Москва някога предлагаше сама, без държавно наложената стратегическа зависимост, прикрепена към договорите с „Росатом“.

Днес Westinghouse и други западни доставчици печелят пазарен дял, като заменят произведеното в Русия гориво за реактори VVER в Източна Европа. Излизането на Европа от зависимостта обаче все още не е напълно чисто.

През юли Framatome получи разрешение да произвежда гориво за реактори VVER в завода си в Линген по лиценз от горивното подразделение на „Росатом“. Регулаторите признаха, че нямат законови правомощия да откажат разрешението при липса на санкции на Европейския съюз срещу „Росатом“, дори докато забраниха на руски персонал да влиза в съоръжението.

Договореността има две страни. Тя намалява зависимостта на Европа от гориво, физически произведено в Русия, но същевременно запазва ролята на „Росатом“ като лицензодател в част от веригата за доставки.

Изводът не е, че битката за горивото е загубена. Изводът е, че докато самият „Росатом“ не бъде санкциониран, неговите лицензи, интелектуална собственост и търговски лостове ще продължават да намират странични врати към Европа. Именно затова американското гориво и американското лидерство са от значение.

И всяка държава, която обмисля руски реактор, вече е видяла как „Аккую“ преминава през финансови кризи и как Казахстан чака години за подписването на сделка. Това не е особено убедителна търговска визитка за „Росатом“.

Залогът е ясно формулиран на Капитолийския хълм. Както написа сенатор Джим Риш тази пролет: „Ако Съединените щати не успеят да поведат в доставката на ядрени технологии, нашите индустрии ще се борят да се конкурират, икономиката ни ще отслабне, а сигурността ни, у дома и в чужбина, ще бъде сериозно отслабена.“

Руската икономика отчете спад за първи път от три години

Стратегия, която Рейгън би разпознал: ядрена енергия без зависимост от Русия

Има релевантен исторически урок и той е написан от консерватори. През 80-те години администрацията на Рейгън преследваше стратегия, основана на убеждението, че Съветският съюз не може едновременно да финансира империя, надпревара във въоръжаването и собствената си икономика, и се стремеше да го принуди да направи избор.

Президентът Роналд Рейгън проповядваше тази доктрина още от самото начало, като през 1983 г. заяви пред Националната асоциация на евангелистите: „В реалния свят мирът чрез сила трябва да бъде нашето мото.“

Той наложи ембарго върху технологиите за сибирския газопровод, превъоръжи Запада и приветства срива на цените на петрола през 1986 г., който унищожи приходите на Москва в твърда валута.

Докато историци и политици могат да спорят каква част от заслугата за последвалите събития принадлежи на президента Рейгън, структурата на залога се оказа правилна, когато Берлинската стена падна. Една петролна държава, разширила прекомерно присъствието си в чужбина, не може безкрайно да финансира едновременно оръжия, социални разходи и престижни проекти. Нещо трябва да отстъпи.

А 40 години по-късно същата сметка изтощава руската икономика. Този път престижният проект под натиск е „Росатом“, перлата в короната на Москва, която изглежда се оказва от губещата страна на баланса.

Историята добавя още едно предупреждение, защото Америка вече е стояла точно пред тази врата. Икономическият натиск на Рейгън е бил толкова ефективен, че изпитващият недостиг на пари съветски комплекс за обогатяване започва в края на 80-те години да сваля цените, за да проникне на западните пазари за ядрено гориво, като предлага по-ниски цени от всеки конкурент, за да набави твърда валута.

През 90-те години тази отчаяна стратегия е превърната в повод за гордост. По програмата „От мегатонове към мегавати“ „Техснабэкспорт“ разрежда тонове уран от бойни глави до ядрено гориво за американски реактори, осигурявайки електроенергия за до една десета от страната в продължение на две десетилетия, докато евтините доставки тихомълком подкопават инвестициите в собствената американска база за обогатяване.

Последната пратка пристига през 2013 г. на пристанището в Балтимор.

Дивидентът от победата се превръща в зависимост за следващото поколение и е необходима тази война, за да бъде прекъсната. Това означава, че урокът работи и в двете посоки: за Москва, че агресивните войни фалират империите; и за Вашингтон, че по-опасният момент може да настъпи в деня след победата, когато отстъпките се завърнат, а усещането за спешност изчезне.

Това е цикълът, който Вашингтон трябва да откаже да повтори. Този път, за негова чест, той не стои пред вратата с празни ръце.

Законодателната забрана с твърд краен срок през 2028 г., 2,72 милиарда долара за възраждане на вътрешното обогатяване, указите за възстановяване на индустриалната база и санкционните законопроекти, които преминават през Конгреса, са именно инструментите за затваряне на тази врата, които през 90-те години така и не бяха създадени.

Когато стрелбата спре и финансово притиснатият „Росатом“ започне да сваля цените, за да се върне на западните пазари, както направи неговият финансово изтощен предшественик, тези защити трябва все още да са на мястото си. Постоянно, без никаква пауза.

Да фалираш една империя е само половината от задачата. Другата половина е да откажеш разпродажбата на безценица, която идва след това.

Reagan Broke the Soviets. Is the Kremlin’s Atomic Empire Next? https://t.co/7ENApkbvTs — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) August 11, 2026

Възможността е реална, но може да не продължи: прозорецът за Запада в ядрената енергетика

Датата, която трябва да се следи, е 2027 г. Представители на „Росатом“ заявиха, че новото строителство от този момент нататък ще се нуждае от субсидирано кредитиране или държавна подкрепа, които все още не са одобрени, или от финансиране в юани, от държави от Персийския залив и от капитал на клиентите, който компанията все още не е осигурила.

Това е и последната година, в която „Росатом“ може да продава гориво на американския пазар.

Всяка облигация в юани задълбочава зависимостта от Пекин, който същевременно е най-сериозният нововъзникващ конкурент на „Росатом“ при реакторите от следващо поколение. Всичко това дава на Вашингтон и съюзниците му прозорец, измерван в месеци, а не в десетилетия, за да привлекат колебаещите се държави в Централна Азия, Африка и Близкия изток със собствени гаранции за финансиране и гориво.

Санкциите не трябваше да спрат „Росатом“, за да го отслабят. Трябваше само да направят руската държава достатъчно бедна, за да не може повече да си позволи най-успешния си инструмент за влияние.

И ето я пукнатината във фундамента, онази, която нито едно примирие не може да замаже. Както самият „Росатом“ десетилетия наред е учил света, атомната електроцентрала не е сделка, а връзка за 80 до 100 години, която започва с първия бетон и продължава през шест десетилетия експлоатация, презареждане с гориво и управление на отпадъците, обхващайки поколения инженери и правителства от двете страни.

Именно това винаги е било хитрото в модела на „Росатом“. Подписваш веднъж и Москва става твой партньор за остатъка от века.

Войната превърна тази хитрост в проклятие и пасив. Русия вече показа на всеки настоящ и потенциален клиент какъв партньор става, когато парите свършат, а една война трябва да бъде захранвана с блокирани флагмански проекти, закъсняло или липсващо финансиране, превърнати в оръжие доставки на гориво и договори, подчинени на военната сметка на Кремъл.

Агресивните войни са скъпи, а Кремъл плаща във валутата, която най-малко може да си позволи, дългосрочната перспектива.

Някой ден стрелбата ще спре. Писмото с препоръка, което тази война е написала за „Росатом“, обаче ще остане в архивите. Никой западен пиар не го е поставил там. Това е изцяло самопричинена щета, страничен ефект, който военновременната сметка на Москва никога не е включила.

Америка и нейните съюзници трябва да се погрижат светът да го прочете и никога повече да не бърка отстъпката, продиктувана от отчаяние, с дивидент от мира.