Дворецът на Путин за $1,5 милиарда остана без защита след удари на Украйна

М истериозният дворец на руския президент Владимир Путин край Черно море на стойност 1,5 милиарда долара е останал „без защита“ след поредица от украински удари по системите му за противовъздушна отбрана.

Луксозният комплекс, известен като „Двореца на Путин“, наскоро е бил обект на атаки както срещу системите си за радиоелектронна борба (заглушаване), така и срещу ракетните си пускови установки за ПВО, съобщава The Moscow Times.

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„Спътниковите изображения показват унищожаването на поне една пускова установка... Сега 'дворецът' на Путин е оставен без защита“, заявява военният аналитик Ян Матвеев пред медията.

Putin’s Gelendzhik palace left exposed to UAVs



Now Ukraine has attacked key missile and electronic defence installations guarding Putin’s palace by the Black Sea. What’s next? https://t.co/vuM7odVE0e — Shahriyar Gourgi (@ShahriyarGourgi) August 11, 2026

Първият голям удар е извършен на 7 август, когато украински снаряди поразяват системата за радиоелектронна борба „Волна Купол Гарант“, разположена в близост до черноморското имение.

Тази система, която покрива площ от над 18 квадратни километра, се използва от Москва за заглушаване на сателитните комуникации Starlink, които украинската армия използва за координиране на атаките си.

След неутрализирането на заглушаващото устройство, украинските дронове са успели да унищожат разположените наблизо зенитно-ракетни комплекси С-400, потвърждава Роберт Бровди, командир на Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна, съобщава NYP.

Ukraine is systematically knocking out air defenses near Putin’s palace in Gelendzhik



On August 7, Ukrainian forces destroyed a Russian Volna Kupol Garant electronic warfare system near Putin’s residence. The system was used to disrupt Starlink and covered an area of around 20… pic.twitter.com/UXh4f7WZ8u — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2026

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Ударът е регистриран на 9 август, като след атаката комплексът С-400 е горял в продължение на три часа и е изгорял напълно, пише The Moscow Times. Нанесените щети практически подготвят почвата за следващ удар по черноморското имение на Путин, допълва Матвеев.

Що за имот е „Дворецът на Путин“?

Имението е разположено на площ от близо 18 000 кв. метра на нос Идокопас, близо до курортния град Геленджик и недалеч от Крим.

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За съществуването на имота, намиращ се на около 1600 км от Москва, се разбра за първи път през 2021 г. от разследването на руския опозиционер Алексей Навални, който почина през 2024 г. в сибирска колония.

В резиденцията има театър, пързалка за хокей и лозя. Тя разполага дори с „наргиле бар“, за който се твърди, че е служил като частен стриптийз клуб.

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Навални твърдеше, че имението има непристъпни огради, собствено пристанище, охрана, забранена за полети зона и собствен граничен пункт — на практика функциониращо като отделна държава в рамките на Русия.

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Владимир Путин многократно е отричал да притежава имота. Руският президент рядко пътува до там, откакто анексираният полуостров Крим и пристанищата на Черно море са подложени на редовни украински атаки.