Какво е Владимирската тиара? Всичко за една от любимите корони на кралица Елизабет

Създадена за руска велика херцогиня, преминала през революция и кралски наследства, Владимирската тиара се превръща в една от най-обичаните корони на кралица Елизабет II и последната, която тя носи публично преди смъртта си

23 февруари 2026, 11:06
Какво е Владимирската тиара? Всичко за една от любимите корони на кралица Елизабет
К ралица Елизабет II разполагала с няколко корони, но една конкретна тиара била достатъчно специална, за да бъде последната, която носила преди смъртта си, съобщава People.

Владимирската тиара, първоначално собственост на Великата херцогиня на Русия, за първи път става част от колекцията бижута на кралското семейство през 1921 г. Кралица Мария първоначално купува украшението за глава, а по-късно го предава на внучка си.

Короната е с преплетени диамантени кръгове и първоначално е била проектирана да държи висулки с перли. Въпреки това, през годините изделието е било адаптирано, за да бъде по-гъвкаво и да може да побира и висулки смарагди.

През 2019 г. известната тиара беше показана във филмовата адаптация на „Абатство Даунтън“ , когато семейство Кроули получи посещение от крал Джордж V и кралица Мери. Въпреки че за филма беше използвано копие, истинската Владимирска тиара е била излагана в Бъкингамския дворец няколко пъти през годините.

Ето всичко, което трябва да знаете за една от любимите корони на кралица Елизабет - Владимирската тиара.

Първоначално е направена за Великата херцогиня на Русия

Според The ​​Court Jeweller , тиарата първоначално е била поръчана като сватбен подарък за херцогиня Мария фон Мекленбург-Шверин през 1874 г., когато тя се омъжва за великия херцог Владимир Александрович на Русия. Диамантената и перлена украса за глава е изработена от руския императорски придворен бижутер Болин.

След Руската революция през 1917 г. великата херцогиня бяга от Владимирския дворец и оставя тиарата си скрита в спалнята си сред други бижута. По-късно тя е изкупена от великия херцог Борис, синът на Мария, и британския търговец на произведения на изкуството Бърти Степфорд, които се преобличават като работници, за да си намерят бижутата и по-късно ги донасят в Англия.

Кралица Мария купува тиарата през 1921 г.

След смъртта на Мари през 1920 г., тиарата е наследена от дъщеря ѝ, великата херцогиня Елена Владимировна, която е станала принцеса Николай на Гърция и Дания, според The ​​Court Jeweller.

Година по-късно кралица Мери купува тиарата от Елена, след като решава да продаде някои от бижутата на майка си. След смъртта ѝ през 1953 г. кралица Елизабет наследява короната от кралица Мери и тя бързо се превръща в една от любимите ѝ корони.

Тиарата може да се носи по три начина

Владимирската тиара е била повредена по време на транспортирането от Русия до Англия, така че кралица Мери е поръчала на бижутерската компания Garrard да извърши ремонт на рамката, след като е закупила изделието, според The ​​Court Jeweller.

През 1924 г. Мери кара Гарард да работи отново върху изделието, за да може оригиналните 15 висулки-перли да бъдат заменени с висулки-изумруди от семейната колекция на Кеймбридж. Докато кралица Елизабет носи тиарата и в двата стила, тя носи и украшението за глава без никакви висулки, което е известно като „вдовишки“ стил.

Това беше последната тиара, която кралица Елизабет носеше публично преди смъртта си

Кралица Елизабет носи Владимирската тиара за първи път четири месеца след коронацията си на филмовото представление на Роб Рой на Кралското командване през октомври 1953 г., според The ​​Court Jeweller. Тя носи короната няколко пъти, включително на държавни вечери и гала вечери.

Владимирската тиара беше и последната корона, която кралица Елизабет носеше публично преди смъртта си през септември 2022 г. Тя я носеше с висулките с изумруди за дипломатическия прием в Бъкингамския дворец през декември 2019 г. и я комбинира с обеци с изумруди Gremville и съответстващо колие.

В чест на първата годишнина от смъртта ѝ през септември 2023 г., крал Чарлз сподели и непубликувана снимка на кралица Елизабет във Владимирската тиара на уебсайта на кралското семейство .

„Отбелязвайки първата годишнина от смъртта на Нейно Величество и моето възкачване на престола, с голяма обич си спомняме за нейния дълъг живот, всеотдайна служба и всичко, което тя означаваше за толкова много от нас“, написа той.

Тиарата е част от частната колекция на британското кралско семейство

Владимирската тиара не е носена от смъртта на кралица Елизабет през 2022 г., но все още е част от частната колекция бижута на кралското семейство.

Главата е била изложена в Бъкингамския дворец през 2006 г. в чест на 80-ия рожден ден на кралица Елизабет. Съвсем наскоро, Кралският колекционен тръст я е изложил за изложбата „Платинен юбилей: Възкачването на кралицата“ през 2022 г.

Източник: People    
