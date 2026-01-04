Полети на летище "Васил Левски" пренасочени и отменени заради ураганния вятър

З аради ураганен вятър са пренасочени 7 полета на софийското летище "Васил Левски", а три излитащи са отменени.

Пренасочени са: полет на EasyJet от Лондон до София, който е кацнал в Будапеща и се е върнал обратно; полет на “Флай Дубай” се е върнал в Дубай, а на Swiss се е върнал в Цюрих.

Самолетът на “Луфтханза” от Франкфурт е кацнал на летището в Пловдив.

Полет на Ryanair от Лондон до София е анулиран.

От София са анулирани полетите на EasyJet и Ryanair до Лондон, както и на Swiss до Цюрих.

Пътниците могат да се информират за актуалното състояние на излитащите и кацащите от сайта на летището.