България

Магазини на летище „Васил Левски“ в София с нарушения по евро закона, грозят ги глоби

При установяване на повторно нарушение санкцията се увеличава и достига до 14 000 лева

20 октомври 2025, 15:12
Пробите за алкохол на загиналите край Созопол младежи са отрицателни

Пробите за алкохол на загиналите край Созопол младежи са отрицателни
Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София
Здравният министър: Ще поискам оставката на шефа на РЗИ – Велико Търново при доказани нарушения

Здравният министър: Ще поискам оставката на шефа на РЗИ – Велико Търново при доказани нарушения
Радев пристигна с личния си автомобил за срещата с президента на Унгария

Радев пристигна с личния си автомобил за срещата с президента на Унгария
Европейската прокуратура разследва проекти в община Пловдив

Европейската прокуратура разследва проекти в община Пловдив
Скандал в НКЖИ: Служители откраднаха ябълки от частна градина по време на дежурство

Скандал в НКЖИ: Служители откраднаха ябълки от частна градина по време на дежурство
Бобчева: На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите

Бобчева: На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите "Люлин" и Красно село"
Какви са нарушенията в обучението на 18-годишния шофьор, причинил смъртоносната катастрофа край Созопол

Какви са нарушенията в обучението на 18-годишния шофьор, причинил смъртоносната катастрофа край Созопол

М агазини на територията на летището в София нарушават закона за еврото. Цените на част от стоките са обявени само в лева, без да са обозначени и в евро, на лице е и неправилно превалутиране от левове в евро, както и изписване на цените и валутите с различен шрифт. 

(Във видеото: От утре започват глоби за нарушения при изписването на цените в лева и евро)

Глоби за търговците, които не са обозначили етикетите с цени и в лева, и в евро

Нарушенията на Закона за въвеждане на еврото в Република България бяха установени днес, при извършени съвместни проверки на Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите на територията на търговски обекти, намиращи се на летище "Васил Левски“ София.

Съставени са констативни протоколи, като за извършените нарушения законът предвижда налагане на санкции от 400 до 7000 лева. При установяване на повторно нарушение санкцията се увеличава и достига до 14 000 лева.

Започват строги проверки: Глоби до 1 милион лева за спекула

КЗП продължава да следи за стриктното спазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България и отново призовава търговците за добросъвестно изпълнение на вменените им задължения.

Източник: Агенция "Фокус"    
Закон за еврото Нарушения на закона Двойно обозначаване на цени Летище София КЗП НАП Съвместни проверки Санкции Търговци Неправилно превалутиране
Последвайте ни

По темата

Прокуратурата: Момчето, намушкано в софийски мол, е прободено в сърцето с 10-сантиметрово острие

Прокуратурата: Момчето, намушкано в софийски мол, е прободено в сърцето с 10-сантиметрово острие

Анджелина Джоли привлече вниманието с огромни татуировки в рокля с гол гръб

Анджелина Джоли привлече вниманието с огромни татуировки в рокля с гол гръб

Пробите за алкохол на загиналите край Созопол младежи са отрицателни

Пробите за алкохол на загиналите край Созопол младежи са отрицателни

Мистериозен горящ отпадък от Космоса се разби в Австралия

Мистериозен горящ отпадък от Космоса се разби в Австралия

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

pariteni.bg
Основни грижи за Йоркширските териери

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Носителите на наградите на „Репортери без граници“ за 2025 г. ще бъдат обявени в Париж на 15 ноември

Носителите на наградите на „Репортери без граници“ за 2025 г. ще бъдат обявени в Париж на 15 ноември

България Преди 22 минути

Номинираните за наградата за кураж са сръбският телевизионен канал N1 и петима журналисти от Буркина Фасо, Азербайджан, Филипини, Ел Салвадор и Палестина

Делегация на "Хамас" на ключови преговори в Кайро

Делегация на "Хамас" на ключови преговори в Кайро

Свят Преди 27 минути

Тръмп заяви, че примирието все още е в сила и обвини в предполагаеми нарушения "някои бунтовници" в "Хамас"

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Норвегия- цена на жилищата, заплати и още нещо

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Норвегия- цена на жилищата, заплати и още нещо

БезГранично Преди 50 минути

Футболен мач или сериал? Може и едновременно - с EON FULL от Vivacom

Футболен мач или сериал? Може и едновременно - с EON FULL от Vivacom

Технологии Преди 58 минути

Снимката е архивна

Две от най-големите земетресения в света изглежда се синхронизират

България Преди 1 час

Зоната на субдукция Каскадия – северно от Кейп Мендочино, Калифорния, където малката плоча Хуан де Фука се потапя под Северноамериканската плоча – не само че може да предизвика разрушителни земетресения с магнитуд 9+ и цунами, но вероятно ще задейства верижна реакция, включително и разлома Сан Андреас в Южна Калифорния

Осъдиха шофьор, убил двама души лятото на АМ "Тракия"

Осъдиха шофьор, убил двама души лятото на АМ "Тракия"

България Преди 1 час

Размерът на наложеното наказание лишаване от свобода е в размер шест години

Хатай под вода: Свлачища затвориха пътища, коли отнесени от пороен дъжд

Хатай под вода: Свлачища затвориха пътища, коли отнесени от пороен дъжд

Свят Преди 1 час

Към момента екипи на жандармерията и пожарната продължават усилията си за спасяване на блокираните превозни средства

<p>Зетят на Тръмп отново на дипломатическа мисия в Израел</p>

Кушнър се върна в Израел - зетят на Тръмп отново в ролята на посредник

Свят Преди 1 час

През септември 2025 г. Тръмп представи план за примирие в Газа, включващ постоянно прекратяване на огъня и освобождаване на всички заложници

<p>Хоспитализираха бивш футболист на &quot;Реал Мадрид&quot;</p>

Хоспитализираха бивш футболист на "Реал Мадрид", получил инфаркт

Свят Преди 1 час

Новината беше оповестена от FC de Rebellen

Правилото 3,5%: Могат ли 12 милиона души да свалят Тръмп?

Правилото 3,5%: Могат ли 12 милиона души да свалят Тръмп?

Свят Преди 1 час

Според правилото ако 3,5% от населението на една държава излязат на протести срещу режим, той неизбежно ще падне

"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури пари за служебни коли на Президентството

"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури пари за служебни коли на Президентството

Свят Преди 1 час

Това трябва да се случи с постановление на Министерския съвет

Високото кръвно: Развенчаваме най-честите митове за здравето на сърцето

Високото кръвно: Развенчаваме най-честите митове за здравето на сърцето

Любопитно Преди 2 часа

Избягал затворник уби двама души и рани други седем в Турция

Избягал затворник уби двама души и рани други седем в Турция

Свят Преди 2 часа

Сред пострадалите са двама полицейски служители

С два лева е поскъпнала потребителската кошница за седмица

С два лева е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Пари Преди 2 часа

Продуктите от първа необходимост вече струват 97 лева

ВВС: Защо студентите по медицина предпочитат България пред Великобритания

ВВС: Защо студентите по медицина предпочитат България пред Великобритания

България Преди 2 часа

От обучение на английски, до агенции, които помагат с всяка битова нужда

ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

Свят Преди 2 часа

Предвижда се правно обвързваща, поетапна забрана

Всичко от днес

От мрежата

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg
1

"Сиромашко" лято през ноември

sinoptik.bg

"Спри да се правиш на жертва": Първият съпруг на Дженифър Лопес я обвини в изневяра и лъжи

Edna.bg

Как един коментар в Instagram разпали враждата между Селена Гомес и Хейли Бийбър

Edna.bg

НА ЖИВО: Арда - Септември София, съставите

Gong.bg

Жестока трагедия застигна Стюърт Пиърс

Gong.bg

Убитото в мол дете било намушкано в сърцето

Nova.bg

Ще се радваме на „сиромашко” лято и през ноември

Nova.bg