Магазини на летище „Васил Левски“ в София с нарушения по евро закона, грозят ги глоби

М агазини на територията на летището в София нарушават закона за еврото. Цените на част от стоките са обявени само в лева, без да са обозначени и в евро, на лице е и неправилно превалутиране от левове в евро, както и изписване на цените и валутите с различен шрифт.

(Във видеото: От утре започват глоби за нарушения при изписването на цените в лева и евро)

Глоби за търговците, които не са обозначили етикетите с цени и в лева, и в евро

Нарушенията на Закона за въвеждане на еврото в Република България бяха установени днес, при извършени съвместни проверки на Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите на територията на търговски обекти, намиращи се на летище "Васил Левски“ София.

Съставени са констативни протоколи, като за извършените нарушения законът предвижда налагане на санкции от 400 до 7000 лева. При установяване на повторно нарушение санкцията се увеличава и достига до 14 000 лева.

Започват строги проверки: Глоби до 1 милион лева за спекула

КЗП продължава да следи за стриктното спазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България и отново призовава търговците за добросъвестно изпълнение на вменените им задължения.