Н а територията на "Васил Левски" се приземи впечатляващият четиримоторен транспортен самолет Антонов 124 "Руслан". Според публикация на официалната Facebook страница на летището събитието е описано така:

"Антонов 124 "Руслан" на летище "Васил Левски" – София!

След всичките промени и ние не можахме да го снимаме като каца, но му се насладихме с ноемврийския залез!​

Самолетът Ан-124 "Руслан" е проектиран от "Antonov Design Bureau" в Украйна. Първият му полет е осъществен през декември 1982 г. Той е един от най-големите серийно произвеждани транспортни самолети и се характеризира със следните основни параметри:

Дължина: около 69,10 м.

Размах на крилете: около 73,30 м.

Максимален полезен товар: до около 150 000 кг.

Постижения: например носи товар от 171 219 кг до височина 10 750 м.

Самолетът се използва за превоз на извънгабаритни товари, военна и гражданска логистика и е една от най-специализираните машини в своя клас.

Антонов Ан-124 „Руслан“ (кодово име на НАТО: Кондор) е стратегически тежкотоварен транспортен самолет, проектиран от конструкторското бюро „Антонов“ в Украинска ССР, част от Съветския съюз.

Признат в световен мащаб със своите колосални размери и изключителни възможности за полезен товар, Ан-124 при въвеждането си е най-големият серийно произвеждан самолет в света и остава един от най-големите товарни самолети, строени някога, надминат единствено от уникалния Антонов Ан-225 „Мрия“.

Философията на неговия дизайн е била съсредоточена върху бърз, далечен транспорт на тежко и извънгабаритно оборудване.

Разработката на Ан-124 започва в средата на 70-те години като наследник на Ан-22 „Антей“. Първият му полет се осъществява на 24 декември 1982 г., а официално влиза в експлоатация със Съветските военновъздушни сили през 1986 г.

Първоначално основната му роля е военна: да превозва тежки и обемисти въоръжения като танкове, мобилни ракетни установки и големи инженерни превозни средства през огромните простори на Съветския съюз и извън него. С разпадането на Съветския съюз, Ан-124 значително преминава към граждански тежкотоварен превоз. Бързо се превръща в незаменим актив за търговската логистика, улеснявайки глобалния транспорт на масивни промишлени компоненти, спешна хуманитарна помощ и специализирано космическо оборудване като сателитни пускови установки и компоненти за Международната космическа станция.

Характерна черта на дизайна на Ан-124 е огромното му товарно отделение, което предлага уникални възможности за двоен достъп. Товарът може да бъде товарен и разтоварван едновременно както през отличителната му повдигаща се "визьорна" носова част, така и през конвенционална задна рампа. Тази система, допълнена от интегриран бордов портален кран с товароподемност до 30 тона, значително опростява и ускорява обработката на тежки и неудобни товари. Самолетът е оборудван със сложна 24-колесна система на шасито с много основи. Тази сложна система не само разпределя огромното тегло на самолета, но също така позволява на Ан-124 да "кляка", регулирайки височината на товарния под за по-лесен достъп. Освен това, здравата му конструкция позволява операции от неасфалтирани или полуподготвени писти, което значително увеличава неговата оперативна гъвкавост и достъп до отдалечени райони.

С впечатляващ максимален полезен товар до 150 тона, Ан-124 се е оказал от решаващо значение в безброй мащабни логистични начинания по света. Неговата уникална способност да превозва извънгабаритни товари, които обикновено не могат да бъдат преместени с друг въздушен транспорт, го прави безценен в различни сектори, включително енергетиката (транспортиране на турбини, генератори), аерокосмическата промишленост (компоненти за сателити) и строителството (тежки машини).

Въпреки възрастта си, Ан-124 „Руслан“ продължава да бъде ключов стълб на глобалния тежкотоварен въздушен превоз, експлоатиран от ограничен брой специализирани авиокомпании и военни сили. Той остава предпочитаното решение за най-предизвикателните и взискателни мисии за превоз на тежки товари в световен мащаб, подчертавайки неговото трайно значение в съвременната логистика.