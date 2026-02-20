България

Затварят летище „Васил Левски“ заради ремонт и почистване за кратко следващата седмица

Във вторник е предвиден ремонт на шахти

20 февруари 2026, 20:30
Свлачище затвори пътя София – Самоков

Вътрешният министър поискал оставката на главния секретар на МВР

Поискаха оставката на кабинета

Намериха изчезналия риболовен кораб на дъното на морето

Свлачище се стовари върху автобусна спирка във Велико Търново

Кои вируси се разпространяват у нас

„Поемам отговорност“: Андрей Гюров проговори за труса с оставката на Цицелков

Министър Янкулов свиква пленума на ВСС за назначаване на временен главен прокурор

Р егулярни дейности по почистване на пространството около пистата няма да позволи самолети да кацат и излитат за няколко часа от летище "Васил Левски" на 23 и 24 февруари.

Временна организация на движението пред Терминал 2 на летище „Васил Левски“

От аеропорта уточниха пред NOVA, че в понеделник между 1:15 и 2:50 ч. през нощта, както и от 1:05 до 3: 35 във вторник е предвиден ремонт на шахти.

Какво знаем за американските военни самолети на летището в София

През този интервал няма планирани полети, а затварянето не е свързано по никакъв начин с присъствието на американските самолети у нас, казаха от пресцентъра на летището.

Причина за спекулации стана присъствието на военни самолети на САЩ на аеропорта, както и съобщение в X на Flightradar24, според което временно ще бъдат спрени всички полети, освен военните.

Източник: NOVA    
Затварят летище „Васил Левски" заради ремонт и почистване за кратко следващата седмица

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 1 ден
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 1 ден
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 1 ден
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 1 ден
Последни новини

Орбан заплаши да блокира помощта от ЕС за Украйна

Орбан заплаши да блокира помощта от ЕС за Украйна

Свят Преди 51 минути

Орбан: Докато Украйна блокира петролопровода „Дружба“, Унгария ще блокира украинския военен заем

Закон може да извади Андрю от линията за наследяване на трона

Закон може да извади Андрю от линията за наследяване на трона

Свят Преди 1 час

Синът на покойната кралица Елизабет II в момента е осми в линията

В Румъния спряха български канал за трафик на мигранти

В Румъния спряха български канал за трафик на мигранти

Свят Преди 5 часа

Автомобилът, използван за извършване на престъплението, е иззет

Намериха издирваното 17-годишно момиче от Бургас

Намериха издирваното 17-годишно момиче от Бургас

България Преди 5 часа

Тя ще бъде предадена на майка ѝ

Върховният съд на САЩ отхвърли митата, Тръмп: Позор!

Върховният съд на САЩ отхвърли митата, Тръмп: Позор!

Свят Преди 6 часа

Трагедия в Русия, автобус с китайски туристи потъна в Байкал

Трагедия в Русия, автобус с китайски туристи потъна в Байкал

Свят Преди 6 часа

Един турист успял да се спаси

Смях вместо драма: Неочакваната „поява“ на Пике на концерт на Шакира в Ел Салвадор

Смях вместо драма: Неочакваната „поява“ на Пике на концерт на Шакира в Ел Салвадор

Любопитно Преди 7 часа

Шакира превърна провокация с маска на Пике в смях по време на концерта си в Ел Салвадор, доказвайки пред феновете си, че чрез турнето „Las Mujeres Ya No Lloran“ окончателно е надраснала миналото и продължава напред по свои собствени правила

Президентът на Аржентина Хавиер Милей

Хавиер Милей изненада с изпълнение на Елвис Пресли по време на Съвета за мир на Тръмп

Свят Преди 7 часа

Милей седеше до унгарския премиер Виктор Орбан. В даден момент камерите на фоторепортерите го уловиха как пее парчето "Burning Love" на Елвис Пресли и как после се смее и шегува с Орбан

Сандов разказа какво е правил в хижа "Петрохан"

Сандов разказа какво е правил в хижа "Петрохан"

България Преди 7 часа

Сандов: Обадих се на Ивайло Иванов от НАКЗТ и попитах дали можем да им отидем на гости

Дрога и оръжия, разбиха група за трафик на момичета в София

Дрога и оръжия, разбиха група за трафик на момичета в София

България Преди 7 часа

Тримата са участвали в склоняване към проституция

Д-р Калоян Персенски

Почина д-р Персенски - хирургът, извършил първата операция по смяна на пола у нас

България Преди 7 часа

Тежка катастрофа със загинали и ранени в Хасковско

Тежка катастрофа със загинали и ранени в Хасковско

България Преди 7 часа

В колата са пътували четирима души

На ръба на бездната: Хаменей пред най-страшната си криза, докато САЩ готвят въздушни удари

На ръба на бездната: Хаменей пред най-страшната си криза, докато САЩ готвят въздушни удари

Свят Преди 7 часа

Огорченото население изнемогва под ударите на санкционираната икономика. Огромните протести през януари бяха смазани с цената на хиляди животи

Ерик Дейн заснел сцени за трети сезон на „Еуфория“ преди смъртта си

Ерик Дейн заснел сцени за трети сезон на „Еуфория“ преди смъртта си

Свят Преди 7 часа

В сериала Дейн изпълнява ролята на Кал Джейкъбс – бащата на Нейт Джейкъбс, в чиято роля е Джейкъб Елорди

Задържаха рецидивист, прегазил пешеходец в София

Задържаха рецидивист, прегазил пешеходец в София

България Преди 8 часа

Той избягал от местопроизшествието

Президентът подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков

Президентът подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков

България Преди 8 часа

Това стана, след като по-рано днес самият Цицелков подаде оставката си

Всичко от днес

