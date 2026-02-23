15-метров плакат на Русия в Сеул предизвика дипломатическа реакция от Южна Корея

Ю жнокорейското външно министерство заяви, че е поискало от руското посолство в Сеул да премахне от фасадата на сградата си голям плакат с надпис "Победата ще бъде наша", предаде Ройтерс.

Близо 15-метровият плакат в цветовете на руското знаме е бил поставен в навечерието на четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна.

Южнокорейското външно министерство посочва в публикувано в неделя изявление, че е изразило своите опасения пред руското посолство. В текста се припомня, че Южна Корея смята руското нашествие в Украйна за незаконно.

🧵 After the 🇰🇷 gov revealed it was considering joining NATO's PURL initiative to finance military aid to 🇺🇦, 🇷🇺 threatened retaliatory measures & hung up a banner saying "Victory is ours" on its embassy in Seoul.

The 🇰🇷 Min of Foreign Affairs (MOFA) has asked for its removal. pic.twitter.com/oAW5BLzI7v — Korea Defense Blog (@Korea_Defense) February 23, 2026

Освен това министерството призовава Москва и Пхенян да прекратят военното си сътрудничество, определяйки го като сериозна заплаха за сигурността на Южна Корея, нарушение на устава на ООН и на резолюции на Съвета за сигурност на световната организация.

Южна Корея: Това ще се счита за директна провокация

По-рано този месец руският посланик в Сеул Георгий Зиновиев похвали севернокорейските военнослужещи, участвали в сраженията срещу украинските сили, които нахлуха в руската Курска област и временно взеха контрола върху някои територии.

Според данни на южнокорейски, украински и западни източници Северна Корея е изпратила в Русия около 14 000 военнослужещи, 6000 от които са били убити.

Русия и Северна Корея имат договор за взаимна отбрана, който влезе в сила в края на 2024 г.