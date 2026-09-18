Свят

Хутите удариха италиански самолет в Саудитска Арабия

Няма пострадали италиански военнослужещи

Николай Киров Николай Киров

18 септември 2026, 15:11
Хутите удариха италиански самолет в Саудитска Арабия
Източник: БТА

И талиански самолет е бил ударен по време на атаки срещу военновъздушна база в Саудитска Арабия, съобщи министърът на отбраната Гуидо Крозето.

Крозето заяви, че следи ситуацията във военновъздушната база в Таиф, която „стана обект на няколко атаки и където се намира италиански персонал като част от операция „Непоколебима решимост“.

Той потвърди, че няма пострадали италиански военнослужещи, предаде информационната агенция АНСА.

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„По време на атаката беше ударен италиански самолет F-2000. Той се намираше вътре в базата, в отдалечен район. Няма други щети по превозни средства или инфраструктура, използвани от нашия персонал“, каза Крозето.

Той отбеляза, че е поискал допълнителна оценка на развиващата се ситуация, информация за състоянието на италианския персонал и възможните оперативни варианти.

Крозето обясни, че е получил уверения, че всички мерки за сигурност за защита на военнослужещите са били въведени още преди известно време.

„Ситуацията се следи с най-голямо внимание, с цел да гарантираме пълната защита на нашия персонал и да действаме с необходимата отговорност“, допълни италианският министър на отбраната.

Ескалация в Близкия изток: Хутите атакуваха летище в Саудитска Арабия

През последните дни Саудитска Арабия беше подложена на поредица от атаки с ракети и дронове от хутите, на фона на ескалиращото регионално напрежение.

От началото на юли са се засилили и бойните действия между правителствените сили на Йемен и хутите.

Новите сблъсъци сложиха край на период на относително спокойствие, който до голяма степен се запази след влизането в сила на договореното с посредничеството на ООН примирие през април 2022 г.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Саудитска Арабия Италия Хути
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