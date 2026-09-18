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ООН: Смъртоносният удар на САЩ върху иранско училище може да е военно престъпление

Разследващите „намериха основателни причини да вярват, че Съединените щати са извършили военно престъпление, извършвайки сляпо атаки, довели до загуба на живот или нараняване на цивилни лица, както и до щети върху цивилни обекти“

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 септември 2026, 15:04
ООН: Смъртоносният удар на САЩ върху иранско училище може да е военно престъпление
Източник: iStock/Guliver Images

Д ва смъртоносни военни удара на САЩ срещу Иран в началния етап на войната, включително един, който попадна в начално училище, може да представляват военни престъпления, заключи разследване на Обединените нации в нов доклад.

Най-малко 156 души, сред които 120 деца и 26 учители, бяха убити, когато училището в южния град Минаб беше ударено на 28 февруари, по данни на иранските власти. Въпреки че има леки разминавания в съобщавания брой на жертвите, това би се считало за един от най-тежките инциденти с цивилни жертви в съвременната военна история на САЩ, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Разследващите от ООН са проучили и втори американски удар от същия ден, който е попаднал в спортен център и жилищен район в южния град Ламерд. Според ООН при този удар са загинали 22-ма цивилни.

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И при двата удара разследващите „намериха основателни причини да вярват, че Съединените щати са извършили военно престъпление, извършвайки сляпо атаки, довели до загуба на живот или нараняване на цивилни лица, както и до щети върху цивилни обекти“, заяви Независимата международна проучвателна мисия на ООН.

Представител на Държавния департамент на САЩ заяви пред CNN, че администрацията на Тръмп не счита доклада за надежден. Той припомни, че президентът Доналд Тръмп официално оттегли САЩ от Съвета по правата на човека към ООН през февруари 2025 г., само броени седмици след като пое поста, обвинявайки органа в антисемитизъм.

Министерството на отбраната отказа коментар, извън отбелязването, че разследването продължава и в момента няма какво да съобщи.

САЩ все още не са публикували собственото си разследване. Първоначалните доказателства обаче показват, че армията погрешно е ударила училището поради остарели разузнавателни данни, докато е атакувала съседна военноморска база на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР), съобщават източници.

ООН започна разследване удара по училище в Иран

Докладът на ООН е съставен от екип от независими разследващи, които са анализирали спътникови изображения, видеоклипове и снимки, информация от надеждни организации и експерти и са провели десетки интервюта както в Иран, така и извън него. Техните констатации ще бъдат представени пред Съвета по правата на човека към ООН.

Докладът на ООН също така анализира потушаването от страна на Иран на антиправителствените протести в края на 2025 г. и началото на 2026 г., преди да започне войната със САЩ. Бруталният натиск е довел до смъртта на хиляди хора, докато задържаните са били подлагани на мъчения и са „изчезвали“ без уведомяване на семействата им, констатира докладът.

Тези „груби нарушения представляват престъпления срещу човечеството“, заявяват разследващите от ООН, описвайки репресиите като „широкоразпространена и систематична атака срещу цивилното население“. CNN се свърза с Министерството на външните работи на Иран за коментар.

Разследващите са поискали безпрепятствен достъп до Иран, какъвто иранското правителство не е предоставило. От всички искания за информация от страна на ООН, Иран е отговорил едва на около една четвърт, се казва в доклада.

ООН започна разследване удара по училище в Иран

Те също така са поискали срещи с представители на американското правителство и информация от израелското правителство, които са останали без отговор.

Въпреки че САЩ не са член на Международния наказателен съд, глобалният орган, който разследва военни престъпления, страната има свои собствени закони за военните престъпления.

Ударът срещу училището

Централното командване на САЩ е създало целевите координати за удара, който попадна в училището „Шаджаре Тайеба“ в Минаб, използвайки остаряла информация, предоставена от Разузнавателното управление на отбраната (DIA), което е допринесло за грешката, казаха пред CNN през март двама източници, запознати с предварителните констатации от продължаващото вътрешно разследване.

Спътникови изображения от 2013 г. показват, че училището и базата на КГИР някога са били част от един и същ комплекс. Снимки от 2016 г. обаче разкриват, че е била издигната ограда, която да отделя училището от останалата част на базата, и че е бил изграден отделен вход към него.

Изображения от декември 2025 г. показват десетки хора в двора на училището, които очевидно си играят.

„Няма информация, която да показва, че училището е било използвано за военни цели по това време. САЩ не изпълниха задължението си да направят всичко възможно, за да проверят дали това е военна цел“, констатира докладът на ООН.

Първоначално Тръмп твърдеше, че Иран може да носи вина за удара, макар че когато беше притиснат защо никой в собствената му администрация не подкрепя публично това твърдение, той отговори: „Защото просто не знам достатъчно по въпроса“.

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Вътрешното разследване на Пентагона обаче е блокирано с месеци. Първите два етапа от стандартно разследване са приключили в рамките на една седмица след удара, отговаряйки на основните въпроси за това дали ударът е улучил намерената цел и установявайки, че САЩ носят отговорност.

Третият етап обаче, при който аналитиците от Разузнавателното управление на отбраната преглеждат спътникови изображения и други източници на разузнавателна информация, все още не е разпореден от Пентагона, заявиха пред CNN през юли трима източници, запознати с въпроса.

Този преглед обикновено би предоставил по-цялостно заключение за случилото се и за това как ударът е повлиял на по-широката мисия, като почти винаги се извършва непосредствено след значителен удар, казва те.

Отделно беше започнато друго независимо разследване, което включваше интервюта с военнослужещи, участвали в удара. Всяка информация, събрана от тези интервюта обаче, е била „засекретена“ от Централното командване на САЩ, като само шепа офицери имат достъп до подробностите, съобщават източници.

По-рано CNN съобщи, че висши американски военни командири са пренебрегнали предупрежденията в критични бази данни, че разузнавателната информация за потенциални цели в Иран е сериозно остаряла, и са продължили с одобряването на удари, включително този, който попадна в училището.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
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