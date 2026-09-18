МОН предлага карта за личностно развитие на ученика

П одобряване на дисциплината чрез повече превенция и създаване на система от поощрения и санкции, предлага Министерството на образованието и науката. Комплексът от мерки беше представен днес от заместник-министъра на образованието и науката д-р Таня Панчева.

„С предложенията поставяме по-силен акцент върху превенцията и ранната подкрепа за ученика. Така искаме да дадем повече възможности проблемите да бъдат разпознавани и решавани навреме, учителите да се съсредоточат върху преподаването, а учениците – да учат в спокойна среда“, каза д-р Панчева.

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Тя подчерта, че предложенията ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане с учители, директори, педагогически специалисти, родители, ученици, социални партньори и експерти. Предстои да бъдат допълнително прецизирани, като преди изработването на окончателния модел ще бъде проучен международният опит и ще се използва европейска експертиза в областта на приобщаващото образование, превенцията и подкрепящата училищна среда.

„Не говорим за повече наказания, а за промяна на подхода. Реакцията не трябва да започва едва когато проблемът вече е ескалирал. На първо място трябва да бъдат превенцията, ранното разпознаване на трудностите и подкрепата за детето, но заедно с тях трябва да има ясни правила и предвидими последствия при системното им нарушаване“, обясни заместник-министърът.

Предложеният модел предвижда по-ранно разпознаване на риска от отпадане от образователната система чрез по-активна работа със семейството и по-добра координация между образователната система, социалните и здравните власти, общините и органите на реда. За целта се създава междуинституционална група с участието на МОН, Министерството на труда и социалната политика и представители на местните власти. В ход е и създаването на нова национална електронна система на Министерство на труда и социалната политика, благодарение на която ще бъде възможно ранно идентифициране на риска от отпадане и набелязването на навременни мерки за подкрепа и задържане в системата.

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Индивидуалната подкрепа ще се основава на по-цялостен поглед върху всеки ученик – неговите силни страни и областите, в които се нуждае от допълнително подпомагане. Предлага се в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование да се въведе електронна карта за личностно развитие на ученика, която обединява три ключови направления – поведение, социални умения, лични постижения и таланти. И в момента тази информация се съдържа в системата, но ще бъде надградена, като се акцентира повече на силните страни на ученика. Учителите ще бъдат разтоварени от административна работа, защото оценяването ще се прави веднъж в срока и ще бъде максимално улеснено.

С цел засилване на възпитателната работа в училище са предлага да бъде да бъде определен специалист по личностно развитие, като МОН ще препоръча на училищата това да е заместник-директор. Неговата роля е да подкрепя ученика в изграждането на социални умения, участието в училищния живот, талантите и отношенията с връстници, учители и родители. Специалистът по личностно развитие ще координира взаимодействието между ученици, учители, родители за спазване на училищните правила. Той ще организира различни събития в училищния живот за изяви и таланти на учениците, както и ще осъществява междуинституционално взаимодействие за по-ефективна обща и индивидуална подкрепа. Това ще е и специалистът, който ще координира с родителите и учителите проблеми с поведението на ученика и ще следи за прилагане на мерки на училищно ниво.

Комплексът от мерки включва и въвеждането на единна система от поощрения, предупредителни и корективни мерки и санкции. Водещ ще е принципът, че санкцията трябва да бъде последна, а не първа реакция. Чрез различни отличия и грамоти ще се насърчава активното участие, напредъка и постиженията на ученика. Преди да се наложи определена санкция трябва да има възможност за разговор, подкрепа, предупреждение и корекция на поведението, като едновременно с това училището системно забелязва и насърчава доброто поведение и усилията на учениците.

Всички предложения са основа за обсъждане с всички заинтересовани страни преди да залегнат като предложения за нормативни промени, стана ясно по време на брифинга.