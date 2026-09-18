Прокуратурата изиска от ДАНС пълна справка за Пеевски и мантинелите

В ременно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати днес, 18 септември 2026 г., писмо до председателя на ДАНС Пламен Тончев с искане да бъде предоставена пълната справка с данните, представени на брифинг в Министерски съвет, съобщиха от прокуратурата.

"Ще бъдат разпоредени незабавни действия на прокурори от Върховна касационна прокуратура за проверка на хода на работата по сигналите и за оказване, при необходимост, на методическа помощ на наблюдаващите прокурори. От административните ръководители на компетентните прокуратури ще се изиска информация за всички посочени преписки и досъдебни производства.

Демерджиев: Средства от мантинели са плащали полети на Пеевски за над 5 млн. евро

След анализ на получените данни ще бъдат предприети всички действия в рамките на законовата компетентност за осигуряване на ефективно, обективно и срочно разследване. При наличие на достатъчно доказателства за извършено престъпление ще се предприемат действия за ангажиране на наказателната отговорност на лицата, за които са налице законовите предпоставки.

Прокуратурата на Република България ще продължи взаимодействието с компетентните органи в противодействието на корупцията, при спазване на закона, независимостта на прокурорите, правата на гражданите и изискванията за пълно, всестранно и обективно изясняване на обстоятелствата по всеки случай", пише в писмото на Стефанова.

Прокуратурата с позиция за скандала между Пеевски и Демерджиев

По-рано днес МВР представи данни за предполагаема схема с обществени поръчки за мантинели, при която четири свързани дружества са получили над 400 млн. евро държавен ресурс. Според вътрешния министър Иван Демерджиев част от средствата са били насочвани към т.нар. „дружество касичка“, чрез което са били платени 36 полета на Делян Пеевски на стойност над 5 млн. евро.

От МВР заявиха, че материалите ще бъдат изпратени на прокуратурата за преценка дали има данни за престъпление.

Пеевски отхвърли твърденията на Демерджиев като измислици и само заяви, че ще сезира прокуратурата.